H Gigi Hadid σας δείχνει πώς να ντυθείτε για το γραφείο αυτή την εποχή

Αν η περίοδος του καλοκαιριού σάς δυσκολεύει λίγο περισσότερο με το ντύσιμο στο γραφείο, αυτό που έχετε να κάνετε για αρχή είναι να σκεφτείτε απλά και να επενδύσετε σε κομψά staples της εποχής. Ιδέες, βεβαίως, μπορείτε να αναζητήσετε ανάμεσα σε street style looks και τα προφίλ των ενημερωμένων fashionistas στο Instagram, ενώ ενίοτε και οι εμφανίσεις των celebrities προσφέρονται για έμπνευση. Μία από αυτές και η εμφάνιση της Gigi Hadid στη Νέα Υόρκη, μ' ένα look που γίνεται ιδανικό για καλοκαιρινά office looks.

The chic outfit

H Gigi Hadid, λοιπόν, συνδύασε στην εμφάνισή της ένα πουκάμισο σε ανοιχτή μπεζ απόχρωση από τη συλλογή της Victoria Beckham και ασορτί σε χρώμα ψηλόμεση παντελόνα. Ολοκλήρωσε το μονοχρωματικό σύνολό της με μια λεπτή καφέ ζώνη στη μέση, δερμάτινες μυτερές γόβες σε απαλό κίτρινο χρώμα, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου με ορθογώνιους φακούς σε καφέ χρώμα, κολιέ με χάντρες και δαχτυλίδι με οπάλι, και μια εμπριμέ τσάντα ώμου.

Το chic comfort outfit της Hadid σε μπεζ αποχρώσεις γίνεται η ιδανική πρόταση για τις εμφανίσεις στη δουλειά αυτή την εποχή. Ωστόσο, αν οι boho πινελιές, όπως τα κολιέ και τα δαχτυλίδια που φόρεσε η Hadid, θεωρείτε ότι δεν ταιριάζουν στο στιλ σας, μπορείτε απλά να τα αντικαταστήσετε με μίνιμαλ χρυσά κοσμήματα, ενώ μπορείτε να κρατήσετε και μια μονόχρωμη tote ή top handle τσάντα.

Get her style