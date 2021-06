10 χρήσιμα tips για το καλοκαιρινό ντύσιμο στο γραφείο

Το καλοκαίρι αποτελεί ίσως την πιο αγαπημένη εποχή του χρόνου. Οι ηλιόλουστες ημέρες, οι παραθαλάσσιες εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου και η χαλαρωτική ζέστη είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά αυτής της εποχής που λατρεύουμε τόσο. Ωστόσο, το τελευταίο μπορεί μερικές φορές να μας δυσκολέψει. Όταν, μάλιστα, η θερμοκρασία ''αγγίζει'' το κόκκινο, τότε πράγματι οι καλοκαιρινές ημέρες μπορούν να γίνουν αφόρητες.

Σίγουρα το ιδανικό σενάριο σε αυτή την περίπτωση είναι η τηλεργασία στις χαμηλές θερμοκρασίες, που προσφέρει ο κλιματισμός του σπιτιού. Παρ' όλα αυτά, αποτελεί ένα άπιαστο όνειρο για τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της πλειοψηφίας. Για αυτό και χρειάζεστε μερικές συμβουλές, που θα κάνουν αυτές τις ημέρες λίγο πιο υποφερτές, ειδικά όσον αφορά το dress code του γραφείου.

Εστιάζοντας στο office style, το καλοκαίρι φέρνει αρκετές προκλήσεις. Πέρα από την υψηλή θερμοκρασία, τα κομμάτια της γκαρνταρόμπας έχουν έναν ιδιόρρυθμο χαρακτήρα και χρειάζονται προσοχή ώστε το αποτέλεσμα να είναι κομψό και να σας κολακεύει.

Παρακάτω συγκεντρώσαμε 10 συμβουλές, που θα κάνουν το ντύσιμο του γραφείου πιο εύκολο, γλιτώνοντας σας extra λεπτά από την πρωινή ρουτίνα σας. Επίσης, σύμφωνα με αυτά θα αποφύγετε λάθη και θα δημιουργήσετε αξιοζήλευτα σύνολα.

Οι 10 κανόνες του καλοκαιρινού office style

#1 Επιλέξτε τα σωστά εσώρουχα

Για να μην διαγράφονται μέσα από το εκάστοτε σύνολο, θα πρέπει να επιλέγετε εσώρουχα, που ταιριάζουν απολύτως στα υφάσματα του. Επίσης, αρκετά ρούχα φέρουν και ευρηματικά κοψίματα, οπότε πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά.

#2 Εμπιστευτείτε το λευκό πουκάμισο

Το λευκό πουκάμισο είναι βασικό κομμάτι της γκαρνταρόμπας ανεξάρτητα από την εποχή. Όλες δείχνουν κομψές φορώντας ένα και στην αγορά θα βρείτε τόσο τα κλασικά σχέδια του όσο και πιο μοντέρνα.

#3 Φροντίστε τα πόδια σας

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού τα κλειστά παπούτσια είναι απαγορευτικά. Τη θέση τους παίρνουν, έτσι, υποδήματα όπως slingbacks, σανδάλια και άλλα. Σημαντικό, έτσι, θεωρείται για μία προσεγμένη εμφάνιση η περιποίηση των ποδιών σας.

#4 Επενδύστε σε μονοχρωματικά σύνολα

Με τα μονόχρωμα σύνολα πάντα θα δείχνετε κομψές, αποπνέοντας πολυτέλεια και επιβλητικότητα.

#5 Έχετε μαζί σας μία ζακέτα

Ο κλιματισμός μερικές φορές μπορεί να γίνει άβολος στους κλειστούς χώρος, για αυτό καλό θα είναι να έχετε μαζί σας πάντα μία ζακέτα ή ένα πανωφόρι σε ουδέτερες αποχρώσεις και διαχρονικά σχέδια.

#6 Προτιμήστε τις μίντι φούστες

Οι μίντι φούστες είναι οι πιο άνετες για αυτή την περίοδο: Δεν είναι ούτε πολύ κοντές για να νιώθετε άβολα ούτε και μακριές για να σας ενοχλούν στο περπάτημα. Αποτελούν την ιδανική επιλογή για δροσερά σύνολα.

#7 Αφήστε για το Σαββατοκύριακο τα...

Όταν γίνεται λόγος για το office dress code καλό θα είναι να αφήσετε για τις εξόδους του Σαββατοκύριακου τα πιο εκκεντρικά ρούχα. Άλλωστε, το μότο των απανταχού fashionistas δεν είναι άλλο από το ''less is more''.

#8 Τα oversized blazer είναι μία κατάλληλη επιλογή

Το blazer λειτουργεί ως πασπαρτού σε κάθε σύνολο προσδίδοντας μία πινελιά κομψότητας. Μην ξεχάσετε, λοιπόν, να επενδύσετε σε ένα που τονώνει την αυτοπεποίθηση σας.

#9 Μη φοβηθείτε τα trends

Το στιλ του γραφείου δεν χρειάζεται να είναι ανιαρό. Μπορείτε να επενδύσετε άφοβα σε trends, τα οποία όμως είναι κατάλληλα για τις επαγγελματικές σας εμφανίσεις.

#10 Επενδύστε σε διαχρονικά κομμάτια

Μία capsule γκαρνταρόμπα με διαχρονικά, κλασικά και κομψά κομμάτια πάντα θα σας βγάζει ασπροπρόσωπες στα καθημερινά σας looks. Αποτελείται από βασικά ρούχα και αξεσουάρ, που συνδυάζονται υπέροχα μεταξύ τους για εύκολα outfits και chic εμφανίσεις.