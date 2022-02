Like a Pro | Πώς θα φορέσετε με στιλ τις λευκές μπότες

Μία ματιά στις street style εμφανίσεις του χειμώνα και των πρόσφατων Fashion Weeks και σύντομα θα αντιληφθείτε ότι υπάρχει ένα είδος παπουτσιών που έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των insiders της μόδας. Οι λευκές μπότες και τα μποτάκια εισέρχονται τις τάσεις του 2022 μέσα από τα street looks των fashionistas και γίνονται το must- have ζευγάρι του χειμώνα αλλά και του transitional dressing που θα μας απασχολήσει σύντομα.

Λευκές μπότες: η απαρχή της τάσης

Οι λευκές μπότες έγιναν δημοφιλείς στη δεκαετία των '60s χάρη κυρίως στις go-go boots που σχεδίασε ο André Courrèges: ήταν λευκές, με κοντό τακούνι και ύψος που έφτανε λίγο πάνω από τον αστράγαλο. Στη συνέχεια, η παραγωγή τους έγινε πιο μαζική και κυκλοφόρησαν διάφορα μοντέλα με block-heel, με kitten heel, knee-high, σε δέρμα, PVC ή vinyl ποιότητα. Η εμφάνιση της Nancy Sinatra στο τραγούδι "These Boots Are Made for Walkin'" με λευκές go-go boots το 1966 πρόσφερε celebrity status στο συγκεκριμένο ζευγάρι και βοήθησε στο να κατοχυρωθεί η θέση του στην ιστορία της μόδας ως ένα '"σύμβολο γυναικείας απελευθέρωσης".

Getty Images H Nancy Sinatra με τις go-go boots της

Στη διάρκεια της δεκαετίας 2010 -2020 είδαμε να επιστρέφουν στη μόδα τα λευκά παπούτσια, με τις λευκές γόβες να γίνονται must-have για σχεδόν μια διετία από το 2016 έως σχεδόν το 2018, ενώ στη μόδα της σεζόν Φθινόπωρο- Χειμώνας 2021-22 είδαμε το χρώμα να επιστρέφει σε ζευγάρια chunky boots.

Πώς θα τις φορέσετε;

Μπορεί να σας ακούγεται δύσκολο να συνδυάσετε σε μία εμφάνιση λευκές μπότες, πόσω μάλλον που το συγκεκριμένο χρώμα έχουμε συνδυάσει με τα νυφικά παπούτσια, ωστόσο αυτή η αντίληψη είναι πλέον ξεπερασμένη. Το λευκό χρώμα, εξάλλου, ανήκει στις ουδέτερες αποχρώσεις, κι όπως και το μαύρο, μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα χρώματα.

Είτε επιλέξετε ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνες λευκές μπότες μέχρι το γόνατο είτε ankle boots με χοντρό τακούνι είτε πλατφόρμες, που είναι η άλλη hot τάση στα παπούτσια του 2022, ή ακόμα και combat boots, μπορείτε να τα φορέσετε με μίντι φορέματα και φούστες, βερμούδες και καλσόν, με τα τζιν σας ή tailored παντελόνια, ενίοτε και με τη μπότα πάνω από το μπατζάκι του παντελονιού. Δοκιμάστε επίσης τις λευκές μπότες σε total white σύνολα ή σε color-block outfits.

Get the style