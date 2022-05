Πώς θα κάνετε κομψές εμφανίσεις με μία ψάθινη τσάντα

Οι ψάθινες τσάντες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των καλοκαιριών εμφανίσεων. Αν και πρωτίστως προτείνονται για να συνοδεύσουν το στιλ των διακοπών, ώστε να χωρέσουν μέσα τα απαραίτητα για την παραλία, τα τελευταία χρόνια τις βλέπουμε να γίνονται πρωταγωνίστριες στα looks της πόλης.

Οι εκδοχές της ψάθας που χρησιμοποιείται για την κατασκευή τους ποικίλουν, με πιο δημοφιλή εκείνη της raffia, ενώ στα μοντέρνα σχέδια που φιλοξενούν οι συλλογές των πολυτελών brands συναντάμε λεπτομέρειες από δέρμα (στα χερούλια, στο περίβλημα, στα τελειώματα, στον πάτο) ή διακόσμηση με χάντρες και αλυσίδες- ακόμα και υφάσματα όπως η δαντέλα. Τα μεγέθη επίσης ποικίλουν, με τις ευρύχωρες tote bags να εμφανίζονται ως η ιδανική προσθήκη σε καθημερινά σύνολα, και τα μικροσκοπικά, συχνά γεωμετρικά ή στρογγυλά, καλάθια να γίνονται κατάλληλα ακόμα και για βραδινές εμφανίσεις.

Το υψηλό επίπεδο δεξιοτεχνίας και τεχνικής που χρησιμοποιείται σε πολλές περιπτώσεις στην κατασκευή τους, γίνεται εύκολα ορατό σε μία ψάθινη τσάντα (όταν υπάρχει) και η άριστη ποιότητά τους μπορούν να τους εξασφαλίσουν διαχρονική παρουσία στην γκαρνταρόμπα σας. Αν και ο χαρακτήρας του μοιάζει περισσότερο εποχικός από κάθε άλλη τσάντα, οι straw bags διαθέτουν εκπληκτική ευελιξία ως προς το styling: από κομμάτι - κλειδί στα bohemian looks και αξεσουάρ απαραίτητο στο αριστοκρατικό στιλ των jet setters μέχρι τις casual chic εμφανίσεις των ενημερωμένων fashionistas και βασική προσθήκη στη χαλαρή γκαρνταρόμπα του καλοκαιριού, η ψάθινη τσάντα έχει κερδίσει δίκαια μία θέση ανάμεσα στα must - have κομμάτια της εποχής.

Είτε αποφασίσετε να τη συνδυάσετε με τα καλοκαιρινά σας φορέματα - λευκά, χρωματιστά, εμπριμέ- είτε να την κρατήσετε σε σύνολα με jeans και αμάνικα τοπ, ή ακόμα και σε εμφανίσεις με σορτς, καφτάνια και ολόσωμες φόρμες, το σίγουρο είναι ότι με μια ψάθινη τσάντα έχετε κάνει μια στιλιστικά δυνατή επιλογή. Ο δε συνδυασμός τους σε σύνολα με γήινες και ουδέτερες αποχρώσεις θεωρείται κορυφαίος, ωστόσο και η παρουσία τους σε looks με ζωηρά χρώματα έχει τεράστιο στιλιστικό ενδιαφέρον και λειτουργεί υπέροχα.

Τα παρακάτω 8 street style looks με ψάθινη τσάντα χαρίζουν έμπνευση για τις καλοκαιρινές σας εμφανίσεις:

Get the style