Jean-ius | Η σύγχρονη εκδοχή του διαχρονικού bottom μέσα από τις A/W22 συλλογές

"Το μπλε ντένιμ είναι ένα από τα ωραιότερα πράγματα από την εποχή της γόνδολας" σχολίασε κάποτε η απαράμιλλη Diana Vreeland. Και ίσως δεν υπάρχει άλλο ρούχο τόσο αντιπροσωπευτικό της Αμερικής. Το λάνσαραν για πρώτη φορά στο Σαν Φρανσίσκο το 1873 δύο μετανάστες, ο ράφτης Jacob Davis και ο έμπορος Levi Strauss, φτιάχνοντας στιβαρά τζιν παντελόνια από βαμβακερό ύφασμα, βαμμένο με ίντιγκο, και με μεταλλικά κουμπιά. Πρώτοι το φόρεσαν οι μεταλλωρύχοι και οι εργάτες και στη συνέχεια πέρασε ως συνώνυμο των cowboys του Χόλιγουντ, ως δημοφιλές γυναικείο κομμάτι που λάνσαραν ηθοποιοί όπως η Τζίντζερ Ρότζερς και η Ρίτα Χέιγουορθ και ως σύμβολο των οργισμένων νιάτων στις δεκαετίες του ’50 και του ’60. Το 1976 ο Calvin Klein ήταν ο πρώτος σχεδιαστής που παρουσίασε το jean στην πασαρέλα, εισάγοντάς το έτσι στην εποχή της ποπ κουλτούρας, με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ να συνδυάζουν τζιν με τζιν στα Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία το 2001.

Μία από τις πλέον διαδεδομένες προβλέψεις στην πανδημία ήταν πως ο κόσμος θα εγκατέλειπε το ντένιμ, καθώς καταναλωτές και ειδικοί θα στρέφονταν προς πιο μαλακές και άνετες φόρμες. Αντί όμως να εξαφανιστεί, το τζιν εμφανίζεται για ακόμη μία φορά ως ενδυματολογικό φαινόμενο καινοτομίας και πειραματισμού από διάσημους ευρωπαϊκούς οίκους, όπως οι Alaïa, Bottega Veneta και Celine. Στο ίδιο πνεύμα, ο Glenn Martens των Diesel και Y/Project μέσω της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης έκανε έναν πραγματικό άθλο, με επιχρωμιωμένα τζιν, καπιτονέ, ξεφτισμένα στη μέση ή με επεξεργασία που παραπέμπει σε γούνα.

Το τζιν αποδείχτηκε το πλέον ανθεκτικό κομμάτι της γκαρνταρόμπας, ενώ διατήρησε το ιδιαίτερο στυλ του. Αρκεί να δούμε τη δουλειά του Matthieu Blazy για την Bottega Veneta, με τη φωτορεαλιστική αποτύπωση δέρματος στο ύφασμα, ή αυτήν της αυθεντίας στον χώρο της πολυτέλειας Loro Piana, που δημιούργησε το πρώτο ντένιμ ύφασμα με κασμίρ. Chic ραμμένα παντελόνια είδαμε και στους Fendi και Dior, με τον τελευταίο να παρουσιάζει την capsule συλλογή Dior 8, αναφορά στο τυχερό νούμερο του Christian Dior.

Σίγουρα το τζιν δεν είναι πλέον αναλώσιμο (αν ωστόσο αυτή είναι η πρόθεσή σας, τα AG The Jean of Tomorrow είναι πλήρως βιοδιασπώμενα). Όλο και περισσότερα brands, μεταξύ των οποίων η Stella McCartney, η Maggie Marilyn, ο Balenciaga και το Mother, χρησιμοποιούν οργανικά και ανακυκλωμένα υλικά, καθώς συναγωνίζονται για ολοένα περισσότερο πράσινη παραγωγή τζιν. Αν η επιλογή του τζιν σήμαινε κάποτε τυφλή υπακοή στη μόδα, σήμερα προσφέρεται μεγάλη ποικιλία γραμμής και ύφανσης: straight-legs στη Celine και στον Brandon Maxwell, oversize wide-legs στους Balenciaga, Khaite, Peter Do και No Sesso, bell-bottoms που θυμίζουν κρινολίνα υψηλής ραπτικής στον Alaïa, τεχνολογικά επιτεύγματα με λέιζερ εκτυπώσεις στους Ahluwalia και Conner Ives. Το κλειδί είναι να επιλέξετε τζιν που ταιριάζουν στο προσωπικό σας στυλ, για να παραμείνουν αγαπημένα σας κομμάτια για πολλά ακόμα χρόνια.

Τρία βασικά στυλ και πώς να τα φορέσετε:

-Straight Leg

Η φετινή απάντηση στο skinny τζιν είναι το straight-leg. Από μη ελαστικό ύφασμα, στέκεται ακριβώς κάτω από τη μέση, με μπατζάκι ίδιας διαμέτρου από τον γοφό μέχρι τον αστράγαλο. Κολακεύει κάθε σιλουέτα και διατίθεται τόσο σε slim όσο και σε πιο άνετη φόρμα. Για μια πιο κομψή εμφάνιση συνδυάστε το με λευκό σακάκι ή single-breasted πανωφόρι και με razor-sharp μπότες, όπως το είδαμε στις πασαρέλες του Brandon Maxwell και της Celine.

-Τζιν σαν ίσιο παντελόνι

Στη γραμμή του κλασικού παντελονιού με τις πέντε τσέπες, το τζιν παντελόνι είναι κομμένο όπως αυτό του κοστουμιού, με επίμηκες σχετικά φαρδύ μπατζάκι και ιδιαίτερες λεπτομέρειες, όπως το ραμμένο γυριστό ρεβέρ ή οι μικρές πιέτες μπροστά. Για πιο βραδινές εμφανίσεις, πάρτε μια γεύση από την Ulla Johnson και τον Fendi και φορέστε το με μπλούζα με φαρδιά μανίκια ή δερμάτινο γιλέκο ή κορσέ και με στιβαρές μπότες.

-Με καμπάνα εξτραβαγκάντζα

Εφαρμοστό στους γοφούς και τους μηρούς, αλλά με γενναιόδωρες πτυχώσεις από το γόνατο και κάτω, ίσως φαίνεται δύσκολο να το φορέσετε, όλα όμως είναι θέμα ισορροπίας. Επιλέξτε ένα τοπ, πλεκτό ή άλλο, σε επίσης στενή γραμμή, ώστε να συνεχίσετε την καθαρή γραμμή του επάνω μέρους και όλη η ένταση να περιοριστεί στο κάτω μέρος. Αυτό το τζιν αγαπάει την κίνηση.

Courtesy of Maison Alaïa Maison Alaïa FW'22

Μοναδική καινοτομία: Το πιο μαλακό τζιν του κόσμου συνδυάζει γιαπωνέζικο βαμβακερό και ιταλικό κασμίρ

Ο οίκος Loro Piana είναι ο ηγέτης στην καινοτομία των υφασμάτων για σχεδόν έναν αιώνα μετατρέποντας τις προβιές των γηγενών αιγών της Μογγολίας και της νότιας Κίνας στα πιο φίνα κασμιρένια πλεκτά του κόσμου. Για την πρωτοπόρα συλλογή του φθινοπώρου ο ιταλικός οίκος χειρίστηκε με την ίδια λογική και το ντένιμ δημιουργώντας το πρώτο τζιν-κασμίρ ύφασμα. "Όλοι αγαπάμε τα τζιν και θέλαμε να τα κάνουμε πιο ζεστά, πιο απαλά και πιο πολυτελή" εξηγεί η product director της γυναικείας σειράς του Loro Piana, Alessandra Varianini. Σε συνεργασία με χειροτέχνες του υφάσματος μιας περιοχής της Ιαπωνίας, ο Loro Piana ανέπτυξε μια τεχνολογία ύφανσης για ύφασμα ντένιμ και κασμίρ σε χειροκίνητους αργαλειούς, μικρότερους από τους μηχανικούς. Την ημέρα μπορεί να κατασκευαστεί ύφασμα για λιγότερα από 20 κομμάτια. Από εκεί το υλικό μεταφέρεται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία στο Πιεμόντε της Ιταλίας και να προκύψει το υπέροχο ζεστό μπλε τζιν με την απίστευτα πλούσια και μαλακή υφή.

Getty Images Fendi A/W 22-23 ​

Από την Alison S. Cohn