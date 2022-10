Πώς θα φορέσετε leather on leather μετά τα 50 όπως η βασίλισσα Letizia

Η μόδα, όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές, δεν έχει να κάνει με τις ηλικίες. Το στιλ αποτελεί υπόθεση προσωπική και κάθε γυναίκα οφείλει να ενσωματώνει σ' αυτό τα κομμάτια και τις τάσεις που την εκφράζουν. Ορισμένες φορές, ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν δισταγμοί αναφορικά με τους συνδυασμούς που θα φέρουν το επιθυμητό κομψό αποτέλεσμα, αλλά και πάλι αυτοί δεν μπορούν να είναι ανασταλτικοί για να δοκιμάζουμε πράγματα στο ντύσιμο σε κάθε ηλικία. Μία κατηγορία που την ακολουθούν αμφιβολίες από μία ηλικία και μετά είναι τα δερμάτινα, πόσω μάλλον ο συνδυασμός leather on leather. Τρόποι, όμως, υπάρχουν και ένας απ' αυτούς έρχεται μέσα από ένα πρόσφατο look της βασίλισσας Letizia της Ισπανίας, η οποία διανύει την 5η δεκαετία της ζωής της.

Leather on leather μετά τα 50: το outfit της Letizia

Η βασίλισσα της Ισπανίας και ο σύζυγός της, βασιλιάς Felipe, ταξίδεψαν στη Γερμανία, όπου μεταξύ άλλων επισκέφτηκαν τη διεθνή έκθεση βιβλίων της Φρανκφούρτης στην οποία η Ισπανία είναι η επίσημη προσκεκλημένη χώρα. Για την παρουσία της στην έκθεση, η βασίλισσα Letizia έκανε μία stylish εμφάνιση, απ' αυτές εξάλλου για τις οποίες φημίζεται, στην οποία εμπιστεύτηκε ένα leather suit. Συγκεκριμένα, φόρεσε ένα δερμάτινο cropped τζάκετ σε ρουμπινί κόκκινο χρώμα από τη συλλογή BOSS με μία δερμάτινη pencil φούστα επίσης σε ρουμπινί κόκκινο από τη συλλογή του brand, ενώ το λευκό μεταξωτό αμάνικο τοπ με το οποίο συμπλήρωσε το "δερμάτινο ταγιέρ" της προέρχεται επίσης από τη συλλογή BOSS.

Από το υπόλοιπο look, ξεχωρίζουν οι σουέτ και δερμάτινες γόβες της από το brand Magrit, σε ίδιο χρώμα με το κοστούμι, αλλά και το croc εφέ clutch "Mara" στην ίδια απόχρωση, από το ίδιο brand. Την τελική πινελιά στην εμφάνιση βάζουν τα σκουλαρίκια της από rose gold με διαμάντια και ρουμπίνια που ανήκουν στη σειρά "Ι AM RED" του ισπανικού brand κοσμημάτων Gold&Roses Joyas.

Getty Images

Η βασίλισσα Letizia έχει αποδείξει πολλές φορές με τις εμφανίσεις της ότι κατέχει το know- how της ντελικάτης κομψότητας, ακόμα κι όταν οι επιλογές της είναι πιο τολμηρές. Ο συνδυασμός leather on leather στην πρόσφατη εμφάνισή της λειτουργεί άριστα αφού τόσο οι μίνιμαλ, καθαρές γραμμές στα κομμάτια όσο και το στιλ (κοστούμι) μειώνουν την οποιοδήποτε edgy ένταση που θα μπορούσε να δώσει στο look της το δέρμα. Η μονοχρωμία, επίσης, την οποία συχνά εμπιστεύεται για το στιλ της , εξυπηρετεί προς την κατεύθυνση της σοφιστικέ κομψότητας, ενώ η επιλογή του κόκκινου χρώματος προσφέρει δυναμισμό στην εμφάνιση αποφεύγοντας να βγει εκτός θέματος: να τονίσει δηλαδή την ισχυρή προσωπικότητά της χωρίς υπερβολές.

Getty Images

Επομένως, αν θέλετε να συγκρατήσετε ένα tip για το πώς να φορέσετε κομψά leather on leather μετά τα 50, ο royal τρόπος της βασίλισσας Letizia που συνδυάζει τον δυναμικό, τραχύ χαρακτήρα του δέρματος με διαχρονικές σιλουέτες και διακριτικό styling είναι μία πολύ ασφαλής και επιτυχημένη στιλιστική πρόταση.

Key - pieces

Δερμάτινο τζάκετ με φερμουάρ BOSS, attica.

Δερμάτινη pencil φούστα BOSS, attica.

Μεταξωτό τοπ BOSS, attica.