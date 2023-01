Scandi Style | Πώς θα ντυθείτε τον χειμώνα σαν κομψή Σκανδιναβή

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί κανείς να αγαπήσει τις Σκανδιναβικές χώρες. Η αισθητική τους, όπως αυτή αποτυπώνεται σε αρχιτεκτονική, διακόσμηση και μόδα, το περίφημο Scandi Style, είναι ένας απ' αυτούς. Ειδικά δε, όταν μιλάμε για ντύσιμο στη διάρκεια του χειμώνα, το στιλ που επιλέγουν οι φημισμένες fashionistas του σκανδιναβικού Βορρά είναι το πρώτο στο οποίο οφείλουμε να ρίξουμε μια ματιά για έμπνευση.

Οι Σκανδιναβές έχουν καταφέρει να κάνουν κυρίαρχο το στιλ τους σ' όλο τον πλανήτη, και να υπολογίζονται ανάμεσα στις πιο επιδραστικές γυναίκες αναφορικά με το ντύσιμο, χάρη κυρίως σε δυο βασικά στοιχεία που έχουν αναδείξει και επιβάλει ως Scandi style: από τη μία, είναι ο μινιμαλισμός και η ευλαβική ως προς τη συνέπειά της εμπιστοσύνης που δείχνουν στα staples της γυναικείας γκαρνταρόμπας. Από την άλλη, είναι οι τολμηροί συνδυασμοί και τα χρώματα που έχουν επιβάλλει στο χειμερινό ντύσιμο. Συνυπολογίστε σ' αυτά την ηθική διάσταση των επιλογών τους, αφού επιμένουν σε σκανδιναβικά brands που προωθούν τη βιωσιμότητα, αλλά και στην απενοχοποιημένη μείξη στο στιλ τους προσιτών και ακριβών κομματιών, αλλά και διαφορετικών στιλ, και αντιλαμβάνεστε την αγάπη που δείχνουν οι fashion lovers στις σκανδιναβές fashion insiders.

Πώς θα ντυθείτε σαν τις κομψές Σκανδιναβές

Μια ματιά στα looks των φημισμένων insiders της μόδας από τη Σκανδιναβία θα σας αποκαλύψει αμέσως τα κομμάτια που χρειάζεστε και τα looks που μπορείτε να υιοθετήσετε για τον χειμώνα. Ένα teddy coat όπως αυτό της Pernille Teisbaek μπορεί να φορεθεί τόσο σε casual αθλητικά σύνολα όσο και σε βραδινές εξόδους, ενώ ένα διαχρονικό μαύρο ζιβάγκο, όπως αυτό που επιλέγει η Δανή στιλίστρια, φορεμένο με μια μίντι ντένιμ φούστα και μπότες μέχρι το γόνατο θα σας χαρίσει ένα look με άριστη ισορροπία ανάμεσα στο σύγχρονο και το κλασικό.

Η επίσης Δανή Jeanette Madsen εμπιστεύεται (επίσης) τα cozy, χνουδωτά παλτό για τον χειμώνα, ενώ ένα bouclé co-ord σετ (σακάκι, παντελόνι) σε ροζ απόχρωση είναι η δική της πρόταση για να υιοθετήσετε το Βarbiecore. Η στιλίστρια Emili Sindlev, από την άλλη, έχει ξεχωρίσει για τους τολμηρούς συνδυασμούς της σε χρώματα και σχέδια, και γι' αυτό τον χειμώνα προτείνει color combos με μοβ και πράσινες αποχρώσεις, καθώς και λεοπάρ prints σε outfit με casual στοιχεία (όπως ένα puffer γιλέκο).

H Sylvie Mus μοιράζεται τη ζωή της ανάμεσα στο Ελσίνκι της Φιλανδίας και το Παρίσι και έχει ξεχωρίσει για το κομψό μίνιμαλ στιλ της. Για τον χειμώνα, προτείνει γούνινα παλτό φορεμένα με το πιο απλό τρόπο, πάνω από ένα μαύρο πουλόβερ κι ένα τζιν, αλλά και κομψά παλτό σε λευκό χρώμα, επίσης φορεμένα με τζιν. Η Δανή Sophia Roe είναι επίσης εκπρόσωπος του Σκανδιναβικού minimal chic και η δική της πρόταση περιλαμβάνει παλτό σε καφέ χρώμα ή μαύρο σακάκι φορεμένα και στις δυο περιπτώσεις με φαρδύ παντελόνι. Η ψηφιακή δημιουργός Hanna Stefansson, από την άλλη, έχει την πρόταση για το πώς θα φορέσετε γκρι τον χειμώνα, ενώ ένα oversized αδιάβροχο παλτό γίνεται η stylish προσθήκη σ' ένα καθημερινό της outfit και χαρίζει έμπνευση.

Η Tine Andrea έρχεται από τη Νορβηγία με προτάσεις που περιλαμβάνουν φαρδύ τζιν παντελόνι φορεμένο με κρεμ φαρδύ πουλόβερ και κασκόλ, αλλά και συνδυασμό σε άσπρο - μαύρο για μοντέρνο σοφιστικέ στιλ. Ενώ η Pernille Rosenkilde από την Κοπεγχάγη βάζει τα έντονα χρώματα και τις παστέλ αποχρώσεις στο χειμερινό ντύσιμο μέσα από επιλογές όπως ένα κίτρινο puffer μπουφάν ή ένα ombre φόρεμα - πουλόβερ σε κόκκινο-ροζ.

