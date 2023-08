Τα styling tips που θα σας βοηθήσουν να τελειοποιήσετε τα total white looks του καλοκαιριού

Είναι η απόχρωση που αποπνέει φρεσκάδα, καθαριότητα και διαχρονική κομψότητα. Είναι συνώνυμο του θερινού στιλ και η απόχρωση που πρωταγωνιστεί στα looks της τρέχουσας εποχής. Ο λόγος για το λευκό, την απόχρωση που μας θυμίζει διακοπές σε κάποιο νησί των Κυκλάδων. Ανεξάρτητα από τις τάσεις που πρωταγωνιστούν ανά σεζόν στον κόσμο της μόδας, το λευκό έχει την αξία του κλασικού και μάλιστα αντικαθιστά το μαύρο την περίοδο του καλοκαιριού. Κάπως έτσι, η δημιουργία μονοχρωματικών looks σε αυτό το ουδέτερο χρώμα γίνεται προτεραιότητά μας. Όπως συμβαίνει όμως με κάθε dress code, υπάρχουν κάποιες συμβουλές μόδας που θα μας βοηθήσουν να τελειοποιήσουμε τα total white looks μας.

1. Το λευκό χρώμα σε λινό ύφασμα δημιουργεί ένα πολύ κομψό και άκρως καλοκαιρινό αποτέλεσμα. Ο σημαντικότερος λόγος όμως είναι πως τα λευκά λινά ρούχα όπως τα φορέματα, οι παντελόνες και οι πουκαμίσες είναι ένας από τους πιο chic τρόπους για να αντιμετωπίσετε τον καύσωνα του καλοκαιριού χωρίς να κάνετε εκπτώσεις στο στιλ σας.

2. Ένας τρόπος για να αναβαθμίσεις το λευκό μονοχρωματικό σύνολό σου είναι να προσθέσεις τα κατάλληλα αξεσουάρ. Το διαχρονικό styling combo που εμπιστεύονται οι fashion experts είναι το λευκό με το μπεζ ή το καφέ. Συνεπώς, ο συνδυασμός λευκό φόρεμα με καφέ δερμάτινα σανδάλια, λευκό λινό πουκάμισο με λευκή παντελόνα και δερμάτινη ζώνη ή total white look με δερμάτινη tote bag είναι ανάμεσα σε εκείνους που αξίζει να δοκιμάσεις φέτος το καλοκαίρι.

3. Το λευκό όμως είναι ιδανική επιλογή και όσον αφορά στα beach looks σας. Ένα λευκό αέρινο καφτάνι ή ένα λευκό twin set είναι μία από τις καλύτερες επιλογές σε cover-ups για την παραλία. Κάπως έτσι, θα δημιουργήσετε μία προσεγμένη εμφάνιση τόσο για την παραλία όσο και για τις βόλτες αργότερα στα σοκάκια του νησιού.

4. Κάποια λευκά items έχουν διαχρονική αξία στην καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα. Για παράδειγμα, το λευκό φόρεμα είναι το one piece που αντικαθιστά το little black dress και το ανταγωνίζεται σε κομψότητα. Το λευκό παντελόνι επίσης είναι ένα bottom που μπορείτε να φορέσετε σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, και κυρίως το καλοκαίρι, ενώ το λευκό tank top πρόκειται να διευκολύνει το καλοκαιρινό στιλ σας, αφού ταιριάζει με παντελόνες, σορτς και φούστες.

5. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και τα λευκά αξεσουάρ. Ένα ζευγάρι λευκά πέδιλα, μία λευκή mini bag ή ένα εντυπωσιακό ζευγάρι λευκά σκουλαρίκια πρόκειται να φωτίσουν αμέσως ένα σύνολο, κυρίως εάν αυτό είναι total white.

6. Η λίστα με τους τρόπους που μπορείτε να αναβαθμίσετε ένα λευκό μονοχρωματικό look ολοκληρώνεται με το total white beach look. Ένα λευκό μαγιό, μπικίνι ή ολόσωμο, σε συνδυασμό με ένα λευκό cover-up, αφενός πρόκειται να αναδείξουν τη μαυρισμένη επιδερμίδα σας και αφετέρου να δημιουργήσουν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Το lookbook του φετινού καλοκαιριού