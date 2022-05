Tank top | Πώς θα φορέσετε με στιλ το πιο basic κομμάτι της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας

Πλέον, έχουμε συνηθίσει στην ιδέα πως ο κόσμος της μόδας δεν θα σταματήσει ποτέ να μας εκπλήσσει. Η επιστροφή κάποιων τάσεων από περασμένες δεκαετίες, αλλά και η ανάδειξη κάποιων items μέσα από τις νέες συλλογές των οίκων μόδας μάς κάνει να αισθανόμαστε πως η έμπνευση των δημιουργών είναι ανεξάντλητη. Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον ωστόσο έχουν οι περιπτώσεις που τα διάσημα fashion houses αναδεικνύουν μέσα από τις collections τους κάποια staples της γκαρνταρόμπας που μέχρι εκείνη τη στιγμή τους είχαμε δώσει τον τίτλο του "out of fashion”.

Τα tank tops στην πασαρέλα

Ακριβώς αυτό συνέβη και με τα tank tops, τις απλές, basic μπλούζες που με μία πρώτη σκέψη μοιάζουν κάπως αδιάφορες, η στιλιστική αξία των οποίων όμως εν τέλει είναι αδιαμφισβήτητη. Στη διάρκεια της εβδομάδας μόδας του Μιλάνου, όταν οι οίκοι παρουσίασαν τις συλλογές τους για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2022-2023, υπήρχε ένα κοινό στοιχείο στις collections των Prada, Bottega Veneta και Philosophy di Lorenzo Serafini και αυτό ήταν το λευκό tank top.

Όσον αφορά στο styling, ο οίκος Prada συνδύασε τα tops με midi φούστες που είχαν διαφάνειες και δαντέλα, ο Philosophy di Lorenzo Serafini με εκκεντρικές ζακέτες και ο Bottega Veneta με το διαχρονικό τζιν παντελόνι αλλά και με μαύρα παντελόνια σε boyfriend γραμμή που αναδεικνύουν το coolness του street style. Κάπως έτσι, τα tank tops κέρδισαν εκ νέου την προσοχή μας. Μας έκαναν μάλιστα να αναλογιστούμε ξανά πως η κομψότητα και η "συνταγή” της επιτυχίας στο στιλ κρύβεται στη δημιουργία μίας capsule γκαρνταρόμπα.

Η επιστροφή αλλά και η ανάδειξη των tank tops σαφώς δεν είναι μία τυχαία επιλογή από τους ιταλικούς οίκους μόδας. Η επιστροφή και κυριαρχία των Y2K trends στη μόδα και τα looks που δημιουργούν τα style icons της εποχής μας όπως η Kaia Gerber, η Gigi και Bella Hadid, η Hailey Bieber θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως προοικονομία του εν λόγω come back. Οι fashionistas της εποχής μας αλλά και η Gen Z έχουν στρέψει την προσοχή τους και επιλέγουν συχνά τα basic κομμάτια για τα looks τους, είτε αυτά είναι casual είτε semi-formal.

Σε μία πιο πρακτική συζήτηση, η απάντηση στην ερώτηση που "πώς θα φορέσω το tank top” μπορεί να είναι "με τα πάντα”. Πράγματι, τα tank tops σε bold και ουδέτερες μονοχρωμίες ή σε εντυπωσιακά μοτίβα που κλέβουν τις εντυπώσεις συνδυάζονται εύκολα με φούστες κάθε μήκους, με ψηλόμεσες παντελόνες και τζιν, με λευκό παντελόνι και βερμούδες. Είναι επίσης ιδανικά για layering, ώστε να μπορείτε να τα φορέσετε μέσα από ένα φόρεμα που είναι πιο ανοιχτό από όσο επιθυμείτε ή μέσα από πουκάμισα. Φυσικά, τα tank tops στις διάφορες εκδοχές τους είναι ιδανικά για την περίοδο του καλοκαιριού και μέρος της "στολής” μας, αφού είναι η εύκολη λύση για ένα κομψό και προσεγμένο ντύσιμο που δεν απαιτεί ιδιαίτερη σκέψη και προσπάθεια.

Style Inspo