Πώς θα φροντίσετε τις τσάντες σας για να διατηρηθούν σε άριστη κατάσταση

Κάθε φορά που μία fashion lover αποκτά κάποιο ρούχο ή αξεσουάρ όπως οι τσάντες που ονειρευόταν καιρό νιώθει ακριβώς την ίδια χαρά και ταυτόχρονα μία ανησυχία. Αυτό το δεύτερο συναίσθημα αφορά τη λαχτάρα να διατηρήσει το εν λόγω item σε άριστη κατάσταση, ώστε να μπορεί να το φορά για χρόνια και αυτό να μοιάζει σαν καινούργιο. Σίγουρα, όσον αφορά στα υλικά αγαθά, η φθορά είναι κάπως αναμενόμενη μετά το πέρασμα πολλών χρόνων. Ωστόσο, με την απαραίτητη φροντίδα μπορούν να παραμείνουν σε άριστη κατάσταση.

Πιο συγκεκριμένα όμως, η πιο συχνή απορία που έχουν οι γυναίκες σύμφωνα με το Google είναι ποια είναι η κατάλληλη φροντίδα για τις τσάντες. Τα αποτελέσματα για την ερώτηση "how to take care your bag" φτάνουν τα 1.760.000.000 αποτελέσματα, γεγονός που σημαίνει πως οι περισσότερες γυναίκες επιθυμούν να διατηρήσουν τις τσάντες τους σαν καινούργιες. Πώς θα τα καταφέρουμε;

#1 Εσωτερική αθαριότητα

Βασική προϋπόθεση για να διατηρήσετε τις τσάντες σας σαν καινούργιες είναι να φροντίζετε την καθαριότητά τους. Ένα κραγιόν που δεν έκλεισε καλά, ένα αντισηπτικό που ξεχείλισε, μία κρέμα χεριών που χάλασε μπορούν να καταστρέψουν τόσο όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα που έχετε μέσα στην τσάντα όσο και το εσωτερικό της. Συνεπώς, κάθε φορά που επιστρέφετε από κάποια έξοδο, είναι αρκετά συνετό να αδειάζετε την τσάντα, ώστε να γίνει έλεγχος εάν έχει συμβεί κάτι από τα παραπάνω. Έτσι, στην περίπτωση που υπάρχει κάποιο "ατύχημα", θα μπορείτε να καθαρίσετε την περιοχή. Ταυτόχρονα, με αυτή την καθημερινή εκκαθάριση, μπορείτε να πετάξετε ό,τι είναι περιττό, ώστε να μην γεμίζει άδικα η τσάντα σας με πράγματα που δεν χρειάζεστε.

#2 Εξωτερική καθαριότητα

Όσο πιθανό είναι να υπάρχει κάποιος εσωτερικός λεκές, άλλο τόσο είναι να υπάρχει και κάποιος εξωτερικός. Από τη στιγμή που αφήνετε την τσάντα στο γραφείο, σε κάποια καρέκλα, στο αυτοκίνητο, στο πάτωμα ή οπουδήποτε αλλού, είναι πιθανό να υπάρξουν μικρές γρατζουνιές. Η συμβουλή των ειδικών για να μην χαλάσουν οι τσάντες είναι ξανά η καθαριότητα και η φροντίδα με την εν λόγω διαδικασία μάλιστα να είναι αρκετά εύκολη. Χρειάζεται απλώς να χρησιμοποιήσετε ένα νωπό μαντήλι καθαρισμού και να το περάσετε από όλη την επιφάνεια της τσάντας.

Ακόμα πιο συγκεκριμένα όμως, εάν η τσάντα είναι δερμάτινη, προτιμότερο είναι να χρησιμοποιήσετε νερό με ήπιο σαπούνι και να περάσετε την επιφάνειά της. Στη συνέχεια, καθαρίστε την με ένα στεγνό πανί. Σε περίπτωση που η τσάντα είναι από άλλα υλικά όπως το νάιλον, μπορείτε να την καθαρίσετε με σκέτο νερό και να αφήσετε το ύφασμα να στεγνώσει μόνο του.

#3 Αποθήκευση

Εξίσου σημαντικό για να παραμείνει μία τσάντα σαν καινούργια είναι η σωστή αποθήκευσή της. Ένας έξυπνος τρόπος είναι να τοποθετήσετε την κάθε τσάντα ξεχωριστά μέσα σε μία άλλη πάνινη, η οποία θα την προστατεύσει από τη σκόνη.

Extra Tip: Κάποιες τσάντες έχουν πολύ συγκεκριμένο σχήμα, το οποίο σαφώς είναι επιθυμητό να παραμείνει για καιρό έτσι. Για να το διατηρήσετε, μπορείτε να κρατήσετε τα χαρτιά που έχουν συνήθως οι περισσότερες τσάντες όταν τις αγοράζουμε. Κάθε φορά που δεν τη χρησιμοποιείτε, μπορείτε να τα τοποθετήσετε μέσα στην τσάντα, ώστε να είστε σίγουρες πως το σχήμα της θα παραμείνει το ίδιο.