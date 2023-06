Finishing Touches | Τα αξεσουάρ που θα ανανεώσουν το θερινό στιλ

Στα 101 χρόνια ζωής και πορείας της, η Iris Apfel μάς έχει χαρίσει δεκάδες συμβουλές μόδας. Μία από τις σημαντικότερες στιλιστικές συμβουλές της όπως λέει πως "Επένδυσε τα χρήματά σου σε αξεσουάρ. Έτσι θα μπορείς να δημιουργήσεις εκατομμύρια looks”. Εξ' ορισμού, τα αξεσουάρ είναι εκείνα τα items που έχουν ως στόχο να κάνουν μία εμφάνιση πιο ελκυστική ή να έχει χρηστικό ρόλο. Στην ουσία, τα αξεσουάρ αναλαμβάνουν να μας βοηθήσουν να προσωποποιήσουμε το ντύσιμό μας με βάση την αισθητική και το δικό μας στιλ. Τσάντες, παπούτσια, κασκόλ, μαντήλια και καπέλα γίνονται πολύτιμα όπλα για κάθε γυναίκα που αγαπά τη μόδα, ώστε να κάνει κάθε look της πιο ξεχωριστό.

Ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού, τα αξεσουάρ αναλαμβάνουν τον ρόλο του leader στο στιλ μας. Αυτή την περίοδο του χρόνου άλλωστε, δεν χρειαζόμαστε πολλά για να είμαστε κομψές. Αρκεί να φορέσουμε ένα αέρινο φόρεμα, μία ψηλόμεση παντελόνα, ένα twin set και να αναβαθμίσουμε το look μας με ένα ιδιαίτερο αξεσουάρ.

Ξεκινώντας από εκείνα που συνδυάζουν κομψότητα και χρηστικότητα, τα γυαλιά ηλίου και τα καπέλα είναι σίγουρα τα αξεσουάρ που πρέπει να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της καλοκαιρινής shopping list σας. Οι τσάντες επίσης, και μάλιστα οι ψάθινες είναι σίγουρα must have. Θα τις κρατήσετε τόσο στην πόλη όσο και το νησί, σε διαφορετικές περιστάσεις και ώρες της ημέρας. Η λίστα με τα must have αξεσουάρ του καλοκαιριού ολοκληρώνεται με τα κοσμήματα. Σκουλαρίκια με ξεχωριστό σχεδιασμό, statement κολιέ, δαχτυλίδια που χαρίζουν λάμψη. Η διαχρονική στιλιστική αξία των κοσμημάτων επιβεβαιώνεται και αυτό το καλοκαίρι.

