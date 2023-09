PFW | Όταν το front row στο Παρίσι προσφέρει πραγματικά στιλιστική έμπνευση

Στους ρυθμούς της Paris Fashion Week έχει συντονιστεί αυτές τις ημέρες η γαλλική πρωτεύουσα, στην οποία έχουν συγκεντρωθεί celebrities και fashion insiders από κάθε γωνιά του πλανήτη για να απολαύσουν τα παρισινά fashion shows. Η λάμψη, επομένως, περισσεύει στην "Πόλη του Φωτός" και το γεμάτο με shows, events και πάρτι πρόγραμμα της εβδομάδας μόδας προσφέρει πλούσιο υλικό σε celebrity sightseeing και street style looks.

Εκεί, βεβαίως, που συγκεντρώνεται το μεγάλο ενδιαφέρον - και στρέφονται τα περισσότερα φλας - είναι στους διάσημους καλεσμένους των front rows. Από τους οίκους που έχουν ήδη παρουσιάσει τις συλλογές τους για την Άνοιξη - Καλοκαίρι 2024, το show του οίκου Dior στο Rodin Museum ήταν (μέχρι στιγμής) αυτό με το πιο πληθωρικό και λαμπερό front row, ενώ τόσο ο Saint Laurent όσο και ο Balmain είχαν επίσης δυνατούς καλεσμένους. Και πολύ κομψούς.

Οι εμφανίσεις των guests στα front rows συνήθως βασίζονται σε κομμάτια από τις συλλογές των οίκων που τους έχουν προσκαλέσει, πόσω μάλλον όταν αυτοί εκπροσωπούν το brand ως ambassadors. Η Charlize Theron, για παράδειγμα, ήταν επί δεκαετίες το πρόσωπο του Dior's J'adore και τώρα επιστρέφει ξανά για την καμπάνια του διάσημου αρώματος. Τα looks της τόσο στο show όσο και στο event που παρέθεσε ο Dior ήταν ενδεικτικά του πώς η απλότητα (την οποία εκπροσωπεί το λευκό πουκάμισο που επέλεξε για το front row) αλλά και η άνεση (ολοκλήρωσε και τα δυο looks της με φλατ gladiator sandals) μπορούν να γίνουν μέρος ενός glam στιλ, το οποίο μπορεί να φορεθεί και βράδυ.

Η Theron είχε, βεβαίως, πάντα αυτή την cool προσέγγιση στο στιλ της. Αυτό που ήταν αξιοσημείωτο, ωστόσο, με τους celebrities στο παρισινό front row είναι ότι αυτό το προσεγμένο, σοφιστικέ και σχεδόν μίνιμαλ στιλ επικράτησε σε πολλές εμφανίσεις - αφήνοντας πίσω του πιο εξεζητημένες ή έντονες άλλων εποχών (και τάσεων). Λευκό πουκάμισο (με μαύρη μάξι φούστα και δερμάτινο τζάκετ) φόρεσε και η Jennifer Lawrence στο show του Dior, ενώ Kaia Gerber και Kendall Jenner ηγήθηκαν του σύγχρονου "quiet luxury" στιλ με τα looks τους στο show του The Row. Το γκρι κοστούμι που συνδύασε με μαύρο πουκάμισο και μαύρες γόβες η Gerber θα μπορούσε να είναι το καθημερινό στιλ μίας οποιουδήποτε μοντέρνα κομψής γυναίκας εκεί έξω αυτή τη στιγμή.

Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και για looks όπως αυτό της Poppy Delevingne με μίνι τουίντ φόρεμα και τσάντα Balmain στο show του οίκου, του μοντέλου Barbara Palvin με το σέξι skirt suit σε γκρι και τις μαύρες μπότες στο show του Givenchy, του μοντέλου Victoria Ceretti με τη μάξι δερμάτινη φούστα, το γκρι πλεκτό γιλέκο και τα ankle boots στο show του Courrèges, και της Elle Macpherson με το μαύρο φόρεμα και τις κομψές γόβες από λουστρίνι με αγκράφα στον Dior. Η Carla Bruni και η Kate Moss, από την άλλη, μας υπενθυμίζουν πιο είναι το αυθεντικό "girl boss" look με τις pencil φούστες και τις ψηλοτάκουνες γόβες που φόρεσαν στον Saint Laurent, ενώ η Hailey Bieber που βρέθηκε στο ίδιο show επέλεξε ένα σέξι little black dress (με ανοιχτή πλάτη) που αποτελεί την ιδανική πρόταση για μια minimal chic βραδινή εμφάνιση.

