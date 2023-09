Τα καλύτερα street style looks από το Μιλάνο

Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου (19 με 25 Σεπτεμβρίου) μόλις ολοκληρώθηκε και άφησε φυσικά στη μόδα της σεζόν Άνοιξη - Καλοκαίρι 2023 σπουδαίες συλλογές όπως αυτές των οίκων Fendi, Prada και Bottega Veneta, αλλά και το ντεμπούτο του Sabato De Sarno στον οίκο Gucci. Την ίδια στιγμή στους δρόμους της ιταλικής πρωτεύουσας της μόδας εξελισσόταν ένα "ανοιχτό πάρτι" από κομψές και μοναδικές street style εμφανίσεις.

Οι καλεσμένες στα shows της Milan Fashion Week φρόντισαν με τα looks τους να κάνουν τις προτάσεις τους για το στιλ της σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2023, ανασύροντας από τις αντίστοιχες κολεξιόν των οίκων τα καλύτερα κομμάτια. Οι λευκές νυφικές φούστες της AW'23 συλλογής της Prada ήταν ένα τέτοιο must - have κομμάτι, ενώ και η νέα τσάντα ώμου Gucci με maxi Horsebit που κρατείται και ως clutch, αποδείχτηκε πολύ δημοφιλές αξεσουάρ στο Μιλάνο.

Από τις τάσεις που ξεχώρισαν, είναι προφανές ότι το "no pants" εξελίσσεται σε φαινόμενο, ενώ μαζί του φέρνει και την τάση των blazer dresses. Τα metallics είτε σε bottoms είτε σε αξεσουάρ φαίνεται να συναρπάζουν κάποιες fashionistas, ενώ το κόκκινο, ως κυρίαρχη τάση της χρονιάς, έκανε την εμφάνιση του και στο street style του Μιλάνου είτε σε μονοχρωματικά total σύνολα ή ως πινελιά (ιδίως σε παπούτσια). Το leather, επίσης, φορέθηκε αρκετά, το μήκος στις φούστες ήταν κυρίως μίνι ή λίγο πάνω από το γόνατο, τα φαρδιά τζιν επικράτησαν σε πιο casual στιλ, ενώ γενικά το μίνιμαλ στιλ της "ήσυχης πολυτέλειας" συνυπήρξε με πιο statement, πληθωρικές εμφανίσεις.

Τα street style looks από το Μιλάνο