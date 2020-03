Τα square-to sandals είναι η μεγαλύτερη τάση στα παπούτσια για τη νέα σεζόν

Ο καιρός θα περάσει και η άνοιξη θα έρθει. Η θερμοκρασία θα ανέβει, οι μέρες της καραντίνας θα είναι παρελθόν και το θέμα "παπούτσια άνοιξη/καλοκαίρι 2020" θα αρχίσει και πάλι να μας απασχολεί. Ανάμεσα στις τάσεις που ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους, ξεχωρίζει ιδιαίτερα μία η οποία θυμίζει κάτι από τα 1990s και έχει κάνει ήδη αισθητή την παρουσία της από το περσινό καλοκαίρι. Square-toe sandals, αυτή είναι φράση κλειδί για τα παπούτσια της νέας σεζόν. Τα πέδιλα σε τετράγωνο σχήμα είναι ήδη το αγαπημένο αξεσουάρ της πασαρέλας αλλά και του street style.

Το 90s inspired label By Far ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την επιστροφή και την αυξημένη δημοτικότητά τους, ο Jacquemus δεν άργησε να ακολουθήσει και να δείξει πολλαπλές εκδοχές τους ενώ και ο Daniel Lee τα συμπεριέλαβε στις συλλογές του για τον οίκο Bottega Venetta από την πρώτη στιγμή. Η συνέχεια είναι γνωστή και τα square-toe πέδιλα πλέον είναι ανάμεσα στα must haves της σεζόν, που αξίζουν την προσοχή σας γιατί –μιλώντας και με όρους sustainability- είναι ένα στιλ που επιστρέφει ξανά και ξανά και σίγουρα θα αποκτήσει σταθερή αξία σε κάθε γκαρνταρόμπα.

H Caroline Daur με πέδιλα Bottega Veneta.

Σε έντονες ή βασικές αποχρώσεις, με ψηλό ή χαμηλό τακούνι, bare ή με μεγαλύτερη κάλυψη, τα σχέδια που υπάρχουν είναι αμέτρητα. Αν και μπορεί να ξενίζουν λίγο μιας και τα τελευταία χρόνια η μόδα σχεδόν είχε ξεχάσει αυτό το σχήμα, είναι πολύ κολακευτικά και ιδιαίτερα η strappy εκδοχή τους είναι perfect match για φορέματα και cropped παντελόνια.

Ακολουθούν μερικά από τα πιο κομψά της αγοράς.