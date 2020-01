Γιατί τα λευκά sneakers παραμένουν key players για κάθε γκαρνταρόμπα

"The big business of white sneakers" αποκαλεί το φαινόμενο "λευκά sneakers" το Business of Fashion. Από τα γνωστά αθλητικά brands που έτσι κι αλλιώς συμπεριλαμβάνουν στις συλλογές τους κάθε είδους sneakers, μέχρι τους πιο γνωστούς οίκους και labels σε όλο τον κόσμο, όλοι έχουν σχεδιάσει λευκά. Μίνιμαλ, ουδέτερα, βολικά και διαχρονικά τις περισσότερες φορές, βρήκαν τη θέση τους σε κάθε γκαρνταρόμπα χάρη στην επέλαση του sportswear στη μόδα, και ήρθαν για να μείνουν.

To Lyst αναφέρει ότι και το 2019 οι αναζητήσεις για λευκά sneakers αυξήθηκαν σημαντικά, ενώ οι χρήστες εδώ και αρκετές σεζόν δεν διστάζουν να επενδύσουν και σε ακριβά, πολυτελή ζευγάρια, και όχι μόνο στα παραδοσιακά sportswear brands. Street style φωτογραφίες από κάθε εβδομάδα μόδας δείχνουν ότι οι πιο κομψές γυναίκες δύσκολα τα αποχωρίζονται, ενώ οι ιδέες για δημιουργικό styling όταν πρόκειται για αυτά, δεν τελειώνουν ποτέ. Συνεργασίες όπως αυτή της adidas με τον οίκο Prada ή αυτή του Dior με τη Nike, που φυσικά περιλαμβάνουν ή στηρίζονται σε λευκά sneakers, αποδεικνύουν ότι το ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού παραμένει αμείωτο. Οι trend forecasters με τη σειρά τους προβλέπουν πως τουλάχιστον μέχρι το 2025 θα συνεχίσουμε να τα βλέπουμε σε ρόλο-κλειδί στη μόδα.

Σε όρους βιωσιμότητας, είναι η ιδανική επιλογή όταν μιλάμε για αθλητικά παπούτσια. Ποτέ ένα ζευγάρι λευκά sneakers δείχνει ξεπερασμένο και πάντα η διάρκεια ζωής του είναι μεγάλη.

Από τα κλασικά adidas Stan Smith, μέχρι τα luxury του Saint Laurent και τα so hot right now vegan της Veja, ακολουθούν τα πιο κομψά sneakers της αγοράς.