Το λευκό tank top έρχεται να αντικαταστήσει φέτος κάθε ουδέτερο T-shirt

Οι περισσότεροι εμπιστεύονται με κλειστά μάτια το λευκό T-shirt σαν ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας. Ναι, αυτό είναι αλήθεια και δεν πρόκειται να αλλάξει άμεσα, το λευκο T-shirt είναι πραγματικό life saver από το πρωί μέχρι το βράδυ. Παρόλα αυτά το 2020 έρχεται ακόμα ένα εξίσου ουδέτερο και versatile κομμάτι να κλέψει λίγη από τη δόξα του, το tank top. Το αμάνικο "φανελάκι" όπως πολλοί το αποκαλούν, σιγά σιγά επανέρχεται στο προσκήνιο και ίσως να είναι ένα από αυτά τα ρούχα που θα κάνουν τα πιο basic outfits να δείξουν λίγο πιο επίκαιρα.

Για να είμαστε δίκαιοι όμως, θα πρέπει να πούμε ότι στην πραγματικότητα ποτέ δεν έφυγε από το προσκήνιο, απλώς η θέση του ήταν κυρίως στα πιο casual σύνολα και ότι τόσο στα πιο βραδινά και party. Αυτό λοιπόν φέτος φαίνεται ότι αλλάζει.

Dries Van Noten Spring/Summer 2020

Στις πασαρέλες για τη σεζόν Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2020 πολλοί ήταν οι σχεδιαστές που δειλά δειλά έφεραν το tank top σε πρώτο πλάνο. Layered μαζί με δέρμα στον David Koma, συνδυασμένο με ασορτί σορτς στο Hermes, με cut outs στον Off-White ή με πιο βραδινή διάθεση σε Dies van Noten και Saint Laurent, αν ισχύει το "three is a trend" σημαίνει ότι πρόκειται για το νέο βασικό must have της σεζόν.

Και φυσικά η επιστροφή του σηματοδοτείται και από το γεγονός ότι το επιλέγουν supermodes όπως οι Bella Hadid, Rosie Huntington-Whiteley και Kendall Jenner, trend setters και influencers.

Ο καλύτερος τρόπος για να το εντάξετε στο δικό σας στιλ είναι επιλέγοντας ένα απλό, λευκό από βαμβακερό υλικό. Η Jennifer Aniston ή η Carrie Bradshaw από τα 2000s μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και εννοείται πως ο καθένας μπορεί να πειραματιστεί όσο θέλει στο accessorizing αλλά και στους συνδυασμούς, μιας και το tank top μπορεί να ταιριάξει με δέρμα, κοστούμια ή και πιο sparkling κομμάτια, όπως μια φούστα διακοσμημένη με παγιέτες.

Κατάλληλο για όλες τις εποχές και εξαιρετικά "εύπλαστο", το λευκό vest είναι μία πολύ καλή προσθήκη στη συλλογή κάθε γυναίκας φέτος και θα γίνει το αγαπημένο ιδιαίτερα όσων έχουν κάπως βαρεθεί το λευκό T-shirt.