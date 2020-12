First Light | H SS21 συλλογή Alexander McQueen μέσα από ένα apocalyptic short film

Ο avant-garde ρομαντισμός που βρίσκεται στο DNA του οίκου Alexander McQueen δεν θα μπορούσε παρά να ταιριάζει ιδανικά στο apocalyptic σενάριο που καταγράφει το short film "First light". Πρόκειται για το φιλμ με το οποίο ο οίκος επέλεξε να παρουσιάσει τη συλλογή του - ανδρική και γυναικεία- για την Άνοιξη - Καλοκαίρι 2021 και ανέθεσε στον Jonathan Glazer, σκηνοθέτη της Sci-fi ταινίας "Under the skin", αλλά και του videoclip "Karma Police" των Radiohead, να μεταφέρει την ατμόσφαιρα μίας πόλης, που η μοναξιά, η μουντάδα και οι αλλόκοτες συνευρέσεις μοιάζει να γίνονται η καταλληλότερη αφήγηση για την εξτρά ένταση ρομαντισμού την οποία η Sarah Burton αποδίδει ευλαβικά στις δημιουργίες της για την επόμενη σεζόν.

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου περιγράφει τη συλλογή ως εξής: "Σχήμα, σιλουέτες και όγκος. Η ομορφιά στον σκελετό των ρούχων επιστρέφει στην ουσία της, έναν κόσμο γεμάτο συναισθήματα και ανθρώπινες επαφές". Το μοντέλα αναδύονται από τα σκούρα νερά του ποταμού Τάμεση με τα ογκώδη και διαφανή φορέματα τους, υποδείγματα της couture δεξιοτεχνίας του οίκου, ενώ σε άλλη σκηνή της ιδιόμορφης αυτής συνύπαρξης των ανθρώπων, ένα μοντέλο βουτάει μέσα στις λάσπες φορώντας μία τούλινη ροζ δημιουργία. Κάθε σκηνή, όπως αυτή του φιλιού ανάμεσα σε ένα ζευγάρι κάτω από τη γέφυρα ή της παρέας ανδρών που τρέχει με φασαριόζικη διάθεση κατά μήκος των ακτών, επικεντρώνει σε λεπτομέρειες της συλλογής, όπως για παράδειγμα τα αξεσουάρ, αλλά και το ύφος που έχει επιλέξει για τις συλλογές της η Burton - το ανδρόγυνο στοιχείο είναι ξεκάθαρο στη γυναικεία σειρά, όπως και οι street style αναφορές στο στιλ των ανδρών για την ερχόμενη σεζόν.

Δείτε το ατμοσφαιρικό short film:

Τα Looks της SS21 Collection

[Photos: Courtesy of Alexander McQueen]