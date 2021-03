Dior F/W 2021-22 | Μόδα βγαλμένη από τα παραμύθια

Κάθε συλλογή της Maria Grazia Chiuri πραγματοποιείται σε ένα πεδίο όπου οι διαστάσεις του χώρου και του χρόνου ακυρώνονται για να δώσουν τη θέση τους στις γραμμές, τις φόρμες και τις σιλουέτες των ρούχων και των αξεσουάρ. Για τη σεζόν φθινόπωρο/χειμώνας 2021-22 και την prêt-a-porter συλλογή, η Creative Director του οίκου Dior εξερευνά τον κόσμο των παραμυθιών. Μέσα σε ένα δίκτυο από συμβολισμούς, το παραμύθι δεν είναι απλώς ένα μέσο να αποδράσει κανείς από την πραγματικότητα, αλλά αξιοποιείται για να προκαλέσει και να επανεξετάσει τα στερεότυπα, σαν μια αφήγηση που προβάλλεται στο μέλλον.

Μέσα από αυτό το πρίσμα, η Maria Grazia Chiuri σκέφτηκε να δει από μια νέα σκοπιά τη στολή του Μολυβένιου Στρατιώτη παρουσιάζοντας μια σειρά από μπλε παλτό από κασμίρ διακοσμημένα με κόκκινες και λευκές πινελιές.

Οι μεταλλικές λάμψεις από τα χρυσά και ασημένια νήματα μοιάζουν σαν να αιωρούνται μαγικά, ενώ το μαύρο ενισχύει με την τόλμη του μια σειρά κομματιών, από φούστες και φορέματα μέχρι το iconic Bar jacket.

Την ίδια στιγμή το κόκκινο πρωταγωνιστεί σε μια σειρά από παλτό ("Νομίζω ότι ένα κόκκινο παλτό είναι πολύ ωραίο!" είχε γράψει ο ίδιος ο Dior στο The Little Dictionary of Μόδα), κάπες και αδιάβροχα με κουκούλες.

Το μοτίβο του τριαντάφυλλου που αναθεωρήθηκε από τα αρχεία του οίκου, παραπέμπει στην ιστορία με την Πεντάμορφη και το Τέρας, ένα από τα αγαπημένα παραμύθια της Chiuri.

Και όλα αυτά μαζί, δημιουργούν μια συλλογή γεμάτη ευαισθησία που συνδυάζει τις αναμνήσεις με την ωριμότητα αλλά και τη μαγεία.

Δείτε το video με την παρουσίαση της συλλογής:

The Looks