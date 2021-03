NAACP Image Awards 2021| Οι καλύτερες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Διανύουμε την εποχή των βραβείων και των red carpets. Και το κόκκινο χαλί των NAACP Image Awards 2021 είναι το πιο πρόσφατο από αυτά, με τις συμμετέχουσες σ' αυτό να εντυπωσιάζουν με τις δημιουργίες που επέλεξαν να φορέσουν για τη virtual τελετή, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου στο Λος Άντζελες.

Τα βραβεία NAACP Image Awards πραγματοποιούνται ετησίως από τη National Association for the Advancement of Colored People (Εθνική Ένωση για την Προώθηση των Έγχρωμων Ανθρώπων) και περιλαμβάνει συνολικά 40 κατηγορίες στις οποίες απονέμονται βραβεία που καλύπτουν το καλλιτεχνικό φάσμα, όπως για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, τη μουσική και τη λογοτεχνία. Ανάμεσα στους νικητές της φετινής τελετής, η Viola Davis και ο εκλιπών Chadwick Boseman για τις ερμηνείες τους στην ταινία Ma Rainey’s Black Bottom , η Beyoncé ως γυναίκα καλλιτέχνης, ο Regé-Jean Page για την ερμηνεία του στη σειρά Bridgerton, η Issa Rae για την κωμική σειρά Ιnsecure, η Michaela Coel για την κωμική σειρά I May Destroy You, και ο Eddie Murphy, ο οποίος τιμήθηκε με το Hall of Fame βραβείο για το σύνολο της καριέρας του.

Κόκκινο χαλί: τα λαμπερά looks

Το κόκκινο χαλί, όπως κι όλα όσα προηγήθηκαν αυτή την περίοδο, πραγματοποιήθηκε εικονικά, ωστόσο αυτό καθόλου δεν του στέρησε τη λάμψη του. Υποψήφιες και καλεσμένες φρόντισαν να κάνουν high fashion επιλογές και να ποντάρουν σε δημιουργίες άλλοτε αρκετά εντυπωσιακές κι άλλοτε πιο relaxed, πάντα όμως με την σφραγίδα κάποιου διάσημου σχεδιαστή και οίκου μόδας.

Ανάμεσα σ' αυτές που ξεχώρισαν, η πάντα κομψή και ιδιαίτερη Janelle Monáe - που την είδαμε πρόσφατα να συμμετάσχει στην ατμοσφαιρική παρουσίαση του show του Ralph Lauren για τη συλλογή Άνοιξη 2021-, η πολυτάλαντη Regina King, το fashion είδωλο Tracee Ellis Ross, η βετεράνος Angela Bassett και το ανερχόμενο αστέρι της υποκριτικής με το ξεχωριστό στιλ, Cynthia Erivo.

H Janelle Monáe με Christian Siriano.

Η Viola Davis με Duro Olowu.

Η Regina King με Oscar de la Renta.

Η Issa Rae με Prada.

Η Tracee Ellis Ross με Schiaparelli (1o σύνολο) και Alberta Ferretti (2ο σύνολο).

Η Alicia Keys με Versace.

H Marsai Martin με Christian Siriano.

Η Yara Shahidi με Dior.

Η Angela Bassett με Graham Cruz.

Η Cynthia Erivo με Lanvin.

H Andra Day με Dundas.

Η Jurnee Smollett με Alexandre Vauthier.

H Brandee με Albert Montris.

Η KJ Smith με Temraza.

Η Tabitha Brown με Algernon Johnson.