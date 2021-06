Τα 3 trends που η Hailey Bieber μάς σύστησε στο Παρίσι

Από τις πιο αξιόλογες trendsetters της γενιάς της, η Hailey Bieber έχει καταφέρει με τις δημόσιες εμφανίσεις της να αποδείξει ότι το στιλ μπορεί να συνδυάζει το cool και το μοντέρνο με τα σικ χαρακτηριστικά που αποπνέουν συνήθως οι πιο κλασικές σιλουέτες. Το μοντέλο, και σύζυγος του Justin Bieber, αρέσκεται στο να επενδύει σε φρέσκα, ανεξάρτητα brands (Khaite, The Attico, By Far, LaQuan Smith) αλλά και δημοφιλείς στη νέα γενιά οίκους (Bottega Veneta, Balenciaga), και να παραδίδει σύνολα που συνδυάζουν στιλιστική άποψη και high αισθητική, ενώ παράλληλα μοιάζουν τόσο προσιτά και εύκολα στο να εμπνευστεί μία γυναίκα από αυτά.

Η Bieber ταξίδεψε πρόσφατα στο Παρίσι μαζί με τον σύζυγό της, Justin, και με 3 όλα κι όλα σύνολα που επέλεξε για τις εμφανίσεις στους παριζιάνικους δρόμους κατάφερε να γίνει topic συζήτησης στους fashion ιστότοπους και τα social media για την προσεγμένη πολυτέλεια, το ανεπιτήδευτο στιλ και την ευελιξία των επιλογών της. Η Hailey Bieber μας σύστησε τρία trends που έχουν ήδη ξεχωρίσει και που η ίδια προσέγγισε με τον δικό της τρόπο.

#1 Mοβ λιλά

Το μοβ, και κυρίως η απόχρωση του λιλά, ανήκει στα χρώματα που είδαμε να κυριαρχούν στις τάσεις του 2021. Σ' αυτή, λοιπόν, αποφάσισε να επενδύσει και το μοντέλο σε μία έξοδο για ψώνια στο Παρίσι. Στο σύνολό της συνδύασε ένα knit crop top από τη συλλογή Raf Simmons σε λιλά απόχρωση και μία μίνι φούστα σε ένα τόνο πιο σκούρο μοβ από το The Attico. Τα παπούτσια της ήταν ένα ζευγάρι loafers Chanel, η τσάντα της το αγαπημένο της Pouch Clutch από τη Bottega Veneta (σε μοβ χρώμα, επίσης), ενώ τα κοσμήματά της χρυσές αλυσίδες και ένα τσόκερ από πέρλες στον λαιμό.

Styling tip: Αν θέλετε να πετύχετε ένα κομψό tonal look όπως αυτό της Hailey Bieber αρκεί να επενδύσετε σε κομμάτια από διαφορετικούς τόνους της ίδιας χρωματικής οικογένειας.

Key- piece

Μοβ μίνι tweed φούστα με κουμπιά, Balmain.

#2 Nude cutouts

Στη διάρκεια της παραμονής τους στο Παρίσι, το ζεύγος Bieber είχε συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο Emmanuel Macron και τη σύζυγό του, Brigitte. Για την περίσταση, το outfit που επέλεξε το μοντέλο ήταν μεν πιο formal, αλλά μαζί και τολμηρό. Η Bieber εμφανίστηκε μ' ένα μίντι φόρεμα με cutout από το brand LaQuan Smith που άφηνε ακάλυπτους τους κοιλιακούς της, ενώ δένει στο λαιμό. Τα κομψά cutouts είναι η απόλυτη τάση του καλοκαιριού και η Bieber φόρεσε το δικό της με ασύγκριτο στιλ συνδυάζοντάς το με μπεζ lace-up πέδιλα stilettos (από τη συλλογή Femme LA), μια κομψή κροκό top-handle mini tote από το brand Little Liffner, και καφέ γυαλιά ηλίου από το The Attico. Ο αυστηρός κότσος στα μαλλιά της "έκλεισε" με τον πιο σικ τρόπο την εμφάνιση.

Styling tip: Οι ουδέτεροι τόνοι και οι καφέ αποχρώσεις κάνουν ένα σέξι outfit- όπως αυτά με λεπτομέρειες cutout - να δείχνει πιο προσγειωμένο και κομψό.

Key-piece

Cutout μάξι φόρεμα, Cult Gaia.

#3 Colorblocking με αξεσουάρ

Άλλη μία έξοδος για το ζευγάρι Bieber στο Παρίσι, αυτή τη φορά για να δειπνήσουν. Για την περίσταση, το μοντέλο επέλεξε να κάνει colorclocking συνδυάζοντας το ροζ sequin φόρεμά της από τη συλλογή Miu Miu μ' ένα clutch σε έντονο πορτοκαλί χρώμα (συγκεκριμένα, με το αγαπημένο της Bottega Veneta Pouch). Ο απρόσμενος αυτός συνδυασμός έφερε ένα πολύ σύγχρονο αποτέλεσμα στην εμφάνισή της, που ολοκλήρωσε με τα strappy stilletos Femme LA, ενώ το όλο look "δένει" και με το pop χρώμα στο πεντικιούρ της.

Styling tip: Μπορείτε να πετύχετε ένα άψογο colorblocking στο στιλ σας συνδυάζοντας ουδέτερους τόνους με αξεσουάρ σε bold χρώματα και να αποφύγετε ίσως τον κίνδυνο της στιλιστική αστοχίας συνδυάζοντας πολλά έντονα χρώματα μαζί.

Key-piece

Δερμάτινο clutch The Pouch, Bottega Veneta.

