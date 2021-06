Η Kate Middleton επενδύει για το στιλ της στο χρώμα της σεζόν

Πριν λίγες ημέρες, η Kate Middleton ανακοίνωσε την ίδρυση του The Royal Foundation for Early Childhood, ενός ιδρύματος που στοχεύει στην ψυχική υγεία των ανθρώπων από την παιδική ηλικία. Η δούκισσα του Cambridge μάλιστα συναντήθηκε με ειδικούς και γονείς στο London School of Economics με σκοπό να συζητήσει μαζί τους τη σημασία παροχής στήριξης σε γονείς κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής των παιδιών.

Εκτός από τη φιλανθρωπική της δράση και την αγάπη της για τα παιδιά, η Kate Middleton ξεχώρισε για ακόμα μία φορά με τις στιλιστικές της επιλογές, αφού απέδειξε για ακόμα μία φορά πως παρακολουθεί τις τάσεις της μόδας και υιοθετεί τα trends που ταιριάζουν στο στιλ της. Αυτή τη φορά φόρεσε ένα από τα κορυφαία color trends του καλοκαιριού, το λιλά.

Το look της Kate Middleton

Για την επίσκεψη της στο London School of Economics, η Kate Middleton έδειξε για ακόμα μία φορά την προτίμηση της σε high street brands και συγκεκριμένα στο αγαπημένο της βρετανικό brand, LK Bennett. Η δούκισσα του Cambridge επέλεξε να φορέσει ένα midi φόρεμα σε αυτή την τόσο ιδιαίτερη απόχρωση του μοβ με nude Gianvito Rossi γόβες και χρυσά minimal κοσμήματα.

Το λιλά στις SS 21 συλλογές

Το λιλά ή το μοβ της λεβάντας, όπως θα το δείτε να γράφεται, συχνά είναι μία από τις αποχρώσεις που πρωταγωνίστησαν στις συλλογές των οίκων μόδας για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2021. Fashion houses όπως οι Chanel, Valentino και ο δανέζικης καταγωγής οίκος Baum und Pferdgarten πρόσθεσαν αυτή την τόσο ιδιαίτερη pastel απόχρωση του μοβ στις συλλογές τους, προτείνοντας μας να το προσθέσουμε στα σύνολα μας είτε με αξεσουάρ όπως τα παπούτσια και οι τσάντες είτε με φορέματα, πουκάμισα και playsuits.

Το μοβ της λεβάντας όμως ταιριάζει πολύ και με άλλες αποχρώσεις. Εκτός από τις basic επιλογές όπως είναι το λευκό, το μαύρο και το μπεζ, μη διστάσετε να το συνδυάσετε και με έντονα χρώματα όπως το κόκκινο και το μπλε ή με άλλες παλ αποχρώσεις όπως η pastel εκδοχή του κίτρινου ή το πράσινο της μέντας.

Editor's Picks