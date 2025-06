Ποια κομμάτια πρέπει να βάλετε στη Summer Capsule Wardrobe του 2025

Το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά κι αν δεν έχετε φροντίσει να ανανεώσετε την γκαρνταρόμπα σας για φέτος, αυτή είναι σίγουρα μια καλή εποχή για να το κάνετε: οι εκπτώσεις ξεκινούν, οι διακοπές πλησιάζουν, το καλοκαίρι κορυφώνεται. Πριν περάσατε, όμως, στο shopping με το οποίο θα δημιουργήσετε μια ολοκληρωμένη γκαρνταρόμπα για το Kαλοκαίρι 2025, καλό θα ήταν να λάβετε υπόψη σας ποια είναι τα must-have κομμάτια και οι τάσεις που προτείνει αυτή τη σεζόν η μόδα. Μάλιστα, πολλές απ' αυτές τις προτάσεις έχουν διαχρονικό χαρακτήρα και είναι σίγουρο ότι πολλά κομμάτια θα τα φορέσετε και επόμενες σεζόν.

Η Summer Capsule Wardrobe του 2025

Από την καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα του 2025 δεν πρέπει να απουσιάζουν κομμάτια σε παστέλ αποχρώσεις, όπως το ρομαντικό φόρεμα σε γαλάζιο του Zimmermann ή η pencil φούστα από το Sportmax σε ροζ, μιας τα παστέλ αποτελούν ένα από τα πιο δημοφιλή trends της SS'25. Τα γλυκά παστέλ, μάλιστα, δεν είναι χρώματα που θα απορρίψετε σε επόμενες σεζόν: μπορούν να αξιοποιηθούν στο στιλ ανεξάρτητα από τάσεις, καθώς κάνουν ωραίους χρωματικούς συνδυασμούς.

Φέτος το καλοκαίρι αξίζει να επενδύσετε σε κομμάτια από καφέ - σοκολατί, που είναι η άλλη μεγάλη χρωματική τάση της σεζόν. Εμείς ξεχωρίσαμε ένα φόρεμα με τιράντες και ραφές από τη συλλογή Massimo Dutti και θα το φορέσουμε με jelly shoes από την Ancient Greek Sandals- σημειώστε ότι οι jelly μπαλαρίνες είναι από τα καλοκαιρινά παπούτσια που έχουν ξεχωρίσει φέτος οι fashionistas. Δημοφιλές παπούτσι τις σεζόν Καλοκαίρι 2025 είναι και οι δερμάτινες flip flops, όπως αυτές που ανακαλύψαμε στο brand ST.AGNI, οι οποίες θα φορεθούν κάθε στιγμή της ημέρας και σε διαφορετικά looks.

Φέτος, αξίζει επίσης να επενδύσετε σε εμπριμέ παντελόνες, που είναι must για κομψό statement look, σε λινά γιλέκα που φοριούνται με λινά παντελόνια σε chic officewear και όχι μόνο, σε κοσμήματα που υιοθετούν σχήματα κοχυλιών αλλά και μαντήλια, που είναι το It αξεσουάρ του φετινού καλοκαιριού.

Editor's choice