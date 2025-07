Οι κομψές εσπαντρίγιες που θα φορέσετε στις διακοπές σας

Οι εσπαντρίγιες είναι ένα από τα πιο δημοφιλή παπούτσια του καλοκαιριού. Κατασκευασμένες από σόλα γιούτας και ύφασμα καμβά, οι εσπαντρίγιες αποτελούν το must - have υπόδημα της θερινής γκαρνταρόμπας. Από τις κομψές wedge εσπαντρίγιες μέχρι τις κλασικές φλατ, όλες έχουμε περισσότερα από ένα ζευγάρια στη συλλογή μας για να εναλλάσσουμε ανά περίσταση, ενώ είναι αυτές που θα βάλουμε πρώτες στη βαλίτσα των διακοπών μας. Εμείς, λοιπόν, αναζητήσαμε τα πιο κομψά ζευγάρια με τα οποία θα ολοκληρώσετε τα looks των διακοπών σας- κι όχι μόνο.

Οι εσπαντρίγιες που ξεχωρίσαμε για διακοπές

Ξεκινήστε επενδύοντας στις iconic εσπαντρίγιες της Castañer: ένα διαχρονικό ζευγάρι "Carina" σε navy blue ταιριάζει απόλυτα με τα γαλάζια και ριγέ καλοκαιρινά σας φορέματα. Για ένα πιο ρομαντικό στιλ με vintage νότες επιλέξτε τις raffia εσπαντρίγιες με κέντημα "Bribri" από τη συλλογή Valentino Garavani, ενώ οι φλατ crochet εσπαντρίγιες "Isla" της Chloé είναι ιδανικές για να συμπληρώσετε τα bohemian look σας.

Οι wedge εσπαντρίγιες Missoni με το iconic Zig Zag φοριούνται υπέροχα με τα καφτάνια σας σε summer outfits που προορίζονται για κοκτέιλς στην πισίνα, οι slides από raffia της Gucci είναι τέλειες για όλα τα outfits που θα δημιουργήσετε για τις βόλτες σας στην παραλία ή τα σοκάκια ενός νησιού, ενώ αν ψάχνετε κάτι πιο ιδιαίτερο για τo χαλαρό βραδινό look των διακοπών σας μπορείτε να επιλέξετε τις εσπαντρίγιες wedge "Orito" από σατέν με broderie anglaise, από τη συλλογή του ισπανικού brand Pedro Garcia.

Editor's choice