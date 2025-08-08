Wonder Bras | Η εκρηκτική εμφάνιση του στηθόδεσμου στην υψηλή ραπτική

Αν δεν ήσασταν ιδιαίτερα προσεκτικές στην τελευταία επίδειξη του Vaquera στο Παρίσι, θα βλέπατε το μοντέλο νούμερο 34 να φοράει μια τεράστια λευκή μεταξωτή κορδέλα μέχρι το πάτωμα, πάνω από γκρι παντελόνι. Όμως, αν κοιτούσατε προσεκτικότερα, θα διαπιστώνατε ότι η κορδέλα είχε γιγάντια cups, προσαρμοζόμενες τιράντες και κόπιτσες. Ακόμα και μια φούστα στο τέλος της επίδειξης αποδείχτηκε ότι ήταν τα cups ενός τεράστιου στηθόδεσμου.

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image Vaquera FW25-26

Μια εβδομάδα αργότερα τα σουτιέν βγήκαν πάλι στη φόρα, αυτή τη φορά όταν η Miuccia Prada αναβίωσε τον στηθόδεσμο- σφαίρα της δεκαετίας του 1950 στην επίδειξη της Miu Miu. Εμφανή κάτω από στενά πουλόβερ, φορεμένα από μοντέλα που θύμιζαν ρετρό γραμματείς. Το ερώτημα της Mrs.Prada στα παρασκήνια αν "Χρειαζόμαστε τη θηλυκότητα αυτή τη στιγμή για να μας ανεβάσει;" παραμένει μετέωρο.

Getty Images Miu Miu FW25-26

Τι συμπέρασμα βγάζουμε από το γεγονός ότι στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού κυριάρχησαν οι στηθόδεσμοι, αλλά και αλλού; Στο Λονδίνο η Simone Rocha παρουσίασε γούνινα σουτιέν προσδίδοντας έναν ζωώδη αέρα στα δερμάτινα μπουφάν και στις φούστες. Η Sarah Burton, στο δικό της ντεμπούτο για τον Givenchy, έντυσε τα μοντέλα της με ολόσωμες φόρμες και φορέματα που από κάτω αποκάλυπταν σουτιέν και σλιπ. Κι αυτό αφού είχε προηγηθεί ο Duran Lantink με το σουτιέν του σαν πουφ σε φωτεινό κόκκινο, που παρουσίασε τον Σεπτέμβριο για την Άνοιξη 2025 και έμοιαζε με τα αφτιά της Μίνι Μάους. Επίσης, η Chanel συνδύασε τις φούστες της με στηθόδεσμους. Την εποχή αυτή βιώνουμε τον πολιτισμικό εναγκαλισμό της παραδοσιακής θηλυκότητας.

Getty Images Duran Lantink SS25

Οι σύζυγοι-νοικοκυρές από πεποίθηση γίνονται viral στο TikTok ανεβάζοντας βίντεο όπου εμφανίζονται να απλώνουν βούτυρο με το ένα χέρι και να κρατούν το μωρό στο άλλο, μακιγιαρισμένες στην εντέλεια και φορώντας το κλασικό φαρδύ λουλουδάτο φόρεμα. Η αμερικανική κυβέρνηση σήμερα προωθεί την αύξηση των γεννήσεων. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος συζητά την επιδότηση των γυναικών με 5.000 δολάρια μετά τη γέννα, αδιαφορώντας για την απουσία γονικής άδειας μετ’ αποδοχών. Ας θυμηθούμε τη Lauren Sánchez, αρραβωνιαστικιά του Jeff Bezos, στην ορκωμοσία [του Τραμπ] με λευκό κουστούμι σε αυστηρή γραμμή και μοναδικό ρούχο από μέσα ένα σουτιέν με ενίσχυση.

Η τρέχουσα εμφάνιση του στηθόδεσμου στις πασαρέλες μπορεί να εκληφθεί ως σχόλιο για όλα τα παραπάνω: όχι μόνο μια κατευθείαν απόρριψη αυτής της περιοριστικής και σαν καρικατούρα αντίληψης της θηλυκότητας, αλλά μια παιχνιδιάρικη και καθ’ όλα συνειδητοποιημένη αντιστροφή της. Η Valerie Steele, διευθύντρια και επικεφαλής επιμελήτρια του Μουσείου στο Ινστιτούτο Μόδας και Τεχνολογίας, βρίσκει τους στηθόδεσμους-σφαίρες της Miu Miu διασκεδαστικούς και έξυπνους. "Είναι το φαλλικό σημάδι για τις γυναίκες" σημειώνει. "Είναι θηλυκοί, αλλά ταυτόχρονα και πραγματικά φαλλικοί: στέκονται στητοί και επιθετικοί". Κατά τον Patric DiCaprio, συνσχεδιαστή του Vaquera, το μήνυμα ήταν "ρούχα που δίνουν έμφαση στη χρήση τους ως σύμβολα και όχι μόνο ως μέσα στήριξης". Η συνεργάτιδά του Bryn Taubensee προσθέτει: "Πρόθεσή μας ήταν όποιος άνθρωπος το φοράει να νιώθει κομψός και δυνατός".

Getty Images Simone Rocha FW25-26

Τα σουτιέν υπήρξαν για χρόνια το αρχέτυπο της θηλυκότητας, είτε επρόκειτο για σεξοβόμβα είτε για νοικοκυρά. Το 1950 τα σουτιέν σε σφαιροειδές σχήμα δημιούργησαν την κυρίαρχη θηλυκή σιλουέτα (φέρτε στο μυαλό τη Μονρόε ή την Τζέιν Μάνσφιλντ). Το σχήμα τους απευθυνόταν στο ανδρικό βλέμμα. Έτσι, όταν οι γυναίκες επαναστάτησαν απέναντι σε αυτό το βλέμμα κατά τη διάρκεια του γυναικείου κινήματος, ήταν αναμενόμενο το κάψιμο του στηθόδεσμου και η συμβολοποίησή του. Η μετατροπή του στηθόδεσμου σε θέμα συζήτησης προήλθε από τους πανκ σχεδιαστές και τους οπαδούς των ποπ σταρ. Η Vivienne Westwood παρουσίασε ενισχυμένα μυτερά σουτιέν, φορεμένα πάνω από πλεκτά τοπ και φορέματα στην επίδειξή της "Buffalo Girls" το 1982, δύο χρόνια πριν ο Jean Paul Gaultier εισάγει τη δική του υπερβολική εκδοχή σε σχήμα κώνου. Η Madonna φορούσε ένα τέτοιο στην έναρξη της περιοδείας της στην Ιαπωνία το 1990 και ο κόσμος την αποθέωσε. Και ύστερα οι άγγελοι κατέβηκαν στη Γη εγκαταλείποντας κάθε πνεύμα επαναστατικότητας και πανκ. Οι Victoria’s Secret και Wonderbra λάνσαραν το σέξι χωρίς κανέναν σαρκασμό και η αγορά εσωρούχων έγινε ευκαιρία για πλουτισμό.

Getty Images Η Madonna με σουτιέν-κώνο Jean Paul Gaultier, 1991.

Σήμερα ο στηθόδεσμος έχει εισέλθει σε ένα πέραν του καθιερωμένου υπέροχο πεδίο. Απ’ όσα είδαμε στις δύο τελευταίες σεζόν στη μόδα αλλά και στους δρόμους και στα κόκκινα χαλιά, έχει γίνει πιο σαγηνευτικός από ποτέ. Πλέον, μετά και την πανδημία το σουτιέν δεν είναι τόσο ένα χρηστικό αντικείμενο ή για να τραβήξει την προσοχή, όσο ένας τρόπος να παίξετε, να πειραματιστείτε. Αυτή τη στιγμή το να φοράς σουτιέν δεν έχει να κάνει με το κίνημα των νοικοκυρών [γυναίκες-νοικοκυρές που συνειδητά αναλαμβάνουν τον ρόλο πιστεύοντας σε αυτόν]. "Μάλλον πρόκειται για παρωδία στηθόδεσμου", επισημαίνει η Steele κοιτώντας την επίδειξη Φθινόπωρο 2025 του Vaquera. "Σαν να λέει ότι, αν το σουτιέν είναι τόσο μεγάλο, αν το στήθος σου είναι τόσο μεγάλο, τότε οι άνδρες θα τρόμαζαν. Τα looks σε αυτές τις επιδείξεις είναι σαν να απαιτούν να τα προσέξεις".

Courtesy of Givenchy Givenchy FW25-26

Εκτός πασαρέλας, μία από τις πιο ευφάνταστες οπαδούς του σουτιέν είναι η μουσικός Doechii, η οποία σε διάφορες περιπτώσεις έχει συνδυάσει τα ρούχα με τα εσώρουχα, με ξεχωριστή την εμφάνισή της στα βραβεία Grammy τον Φεβρουάριο. Στη σκηνή δε φορούσε τίποτε άλλο παρά ένα λευκό σουτιέν και ένα σλιπάκι, καθώς και ένα ζευγάρι loafers σχεδιασμένα από τον Thom Browne. "Δεν είχε να κάνει τόσο με απροκάλυπτη σεξουαλικότητα όσο με την αυτοπεποίθηση" τονίζει ο στυλίστας της Sam Woolf. Από τη μία, είναι η Sánchez που επέτρεψε σε όλους να πάρουν μάτι το σουτιέν της σε μία από τις πιο ιερές τελετές του αμερικανικού έθνους. Από την άλλη, είναι όλες οι queer γυναίκες, όπως οι Doechii και Kristen Stewart, που φορούν τα εσώρουχα σαν κανονικά ρούχα, για να εκφράσουν τον εαυτό τους στο κόκκινο χαλί.

Getty Images Η Doechii στα μουσικά βραβεία iHeartRadio το 2025.

Έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε που η Wonderbra γέμισε τα περιοδικά με την εικόνα της Eva Herzigová να φοράει μαύρο δαντελένιο ανορθωτικό σουτιέν και τη φράση "Hello Boys". Η εικόνα ίσως δεν ξεθώριασε ποτέ, εξάλλου ήταν άλλη μία παραλλαγή της pinup/νοικοκυράς της δεκαετίας του ’50.

Μπορούμε, όμως, εμείς να σταθούμε ενάντια στην εικόνα. Όπως το θέτει και η Steele, "φοράς σουτιέν επειδή το θέλεις και όχι επειδή το χρειάζεσαι. Σήμερα φοράμε το σώμα μας όπως φοράμε και τα ρούχα μας". Τα σουτιέν μπορεί να έχουν πολιτικό μήνυμα ή απλώς να είναι μια ανοησία. Μπορεί να είναι όμορφα και σέξι ή σοβαρά. Κανένα σουτιέν δεν είναι βαρετό αν δεις τις δυνατότητές του, αν βρεις νέους τρόπους για να το φορέσεις. Γι’ αυτό ξεχάστε το "Hello Boys" και υιοθετήστε περισσότερο το στυλ αλά Carrie Bradshaw: "Hello, lover".