Summer Chic | 5 minimal looks που μπορείτε να κάνετε τον Αύγουστο

Πώς μπορείτε να δημιουργήσετε κομψά looks υιοθετώντας τη μίνιμαλ αισθητική.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 08-08-2025
Edward Berthelot/Getty Images/Ideal Image

Η minimal αισθητική παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής, ιδίως στο στιλ. Τα mimimal looks μας εξασφαλίζουν κομψότητα που δεν χρειάζεται το υπερβολικό styling ή περίπλοκα ρούχα για να δείχνει και να είναι ωραία. Η απλότητα αποπνέει συχνά κάτι το ανεπιτήδευτο και το αυθεντικό γι' αυτό και μας αρέσει να καταφεύγουμε σ' αυτή. Καθώς, λοιπόν, διανύουμε τον Αύγουστο σκεφτήκαμε να αναζητήσουμε outfits που περιγράφουν τη διάθεσή μας για minimal ντύσιμο. 

1. 

Ένα tank top, ένα σορτς κι ένα ζευγάρι μπαλαρίνες είναι το casual look με το οποίο μπορείτε να περιφέρεστε στην άδεια Αθήνα τον Αύγουστο. 

2.

Το λευκό φόρεμα είναι το απόλυτο ένδυμα του καλοκαιριού και μπορεί να λειτουργήσει ως η εναλλακτική σας για day-to-night εμφανίσεις που ξεχωρίζουν ως πραγματικά chic. 

3. 

Κάθε κομψή γυναίκα χρειάζεται ένα little black dress στη ζωή της, ακόμα και το καλοκαίρι, που θα το συνδυάσει με minimal σανδάλια και ψάθινη τσάντα.

4. 

Ένα λιτό lingerie σετ στο χρώμα της πούδρας είναι ο ιδανικός τρόπος για να υποδεχθείτε από τώρα μία από τις τάσεις του φθινοπώρου: τα lingerie dresses με δαντέλα. 

5. 

Φορέστε ένα κάπρι παντελόνι και ένα λευκό T-shirt, slingback γόβες κι ένα μαντίλι στη μέση, όπως κάνουν οι fashionistas, και είστε έτοιμες για να βρεθείτε στο front row μίας επίδειξης μόδας. 

Κομψή τον Αύγουστο | Τα καλύτερα looks με παντελόνι για γυναίκες άνω των 50

Κομψή τον Αύγουστο | Τα καλύτερα looks με παντελόνι για γυναίκες άνω των 50

