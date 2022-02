Οι πιο stylish τσάντες για να κρατήσετε μετά τα 50

Ένας από του τρόπους για να μπει μια μοντέρνα και stylish πινελιά στις εμφανίσεις πιο ώριμων γυναικών είναι ασφαλώς τα αξεσουάρ. Γυναίκες άνω των 50 συχνά διστάζουν να δοκιμάσουν κάτι πολύ τολμηρό στο στιλ τους, όμως ένα ιδιαίτερο κόσμημα ή μια statement τσάντα θα μπορούσε εύκολα να τις πείσει. Ειδικά οι τσάντες, στις οποίες οι γυναίκες έχουμε αδυναμία σε κάθε ηλικία, μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στο στιλ μετά τα 50.

Αν και όπως επαναλαμβάνουμε συχνά, η μόδα δεν περιορίζεται από την ηλικία, η αλήθεια είναι ότι καθώς μεγαλώνουμε συχνά δείχνουμε μεγαλύτερη αγάπη και εμπιστοσύνη σε διαχρονικά σχέδια και χρώματα. Οι designer bags και οι iconic τσάντες των οίκων, εξάλλου, συχνά αποτελούν στόχο ζωής και γι' αυτό συνήθως έρχονται στα χέρια μας σε ηλικίες που έχουμε ήδη διαμορφώσει άποψη για το στιλ μας κι έχουμε εργαστεί σκληρά για να μπούμε να τις αποκτήσουμε. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι αγνοούμε τα trends και τα καινούργια σχέδια σε τσάντες που γίνονται δημοφιλή.

Η Bottega Veneta Cassette bag είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση τσάντας που μας σύστησε ο οίκος - υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Daniel Lee- το 2019 και γνώρισε τέτοια επιτυχία που έχει γίνει ήδη "classic". Το ίδιο συνέβη και με τη The Pouch bag, που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά, αλλά και τη The Jodie, που ήρθε λίγο αργότερα το 202ο. Η φρεσκάδα και ο μοντέρνος σχεδιασμός, αλλά και η απίθανη ποικιλία χρωμάτων, φέρνει τις δημοφιλείς τσάντες του οίκου ανάμεσα στα σχέδια που θα μπορούσε να κρατήσει μια γυναίκα τόσο στα 20 όσο και στα 50 plus.

Αν είστε πάνω από 50, εκτός από τις συγκεκριμένες signature τσάντες, μπορείτε να επενδύσετε και σε πολλά άλλα μοντέρνα σχέδια και τάσεις όπως είναι οι shearling, η hobo-like ή οι pillow bags αλλά και σε τσάντες σε έντονα χρώματα, όπως το πράσινο, το κόκκινο, το μπλε ή το ροζ, για προσφέρετε στα looks σας τη φρεσκάδα και τη νεανικότητα που μπορεί να αισθάνεστε ότι καμιά φορά απουσιάζει, αλλά και για να δείχνετε πάντα ενημερωμένες.

Οι παρακάτω 8 επιλογές σε τσάντες θα σας βοηθήσουν να πάρετε ιδέες.

Editor's choice