Τα καλύτερα looks από την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

Αν η σκιά του πολέμου δεν είχε καλύψει την Ευρώπη με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τα ξημερώματα της 24 Φεβρουαρίου, τώρα ίσως να μιλούσαμε με ξαλαφρωμένη ανεμελιά για την πιο πλούσια και εντυπωσιακή Εβδομάδα Μόδας μετά την πανδημία, αυτή του Μιλάνου. Όμως, το βαρύ κλίμα που σκόρπισε το ξέσπασμα του πολέμου δεν άφησε κανέναν ανεπηρέαστο, ούτε την ίδια τη διοργάνωση. Σε ένδειξη σεβασμού για την τραγωδία που βιώνουν οι Ουκρανοί, ο απόλυτος "Sir" της ιταλικής μόδας, ο Giorgio Armani, πραγματοποίησε την πασαρέλα της συλλογής του χωρίς μουσική, ενώ όπως μετέδωσε ρεπορτάζ του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων, η ατμόσφαιρα ήταν βαριά στα παρασκήνια πολλών shows με μοντέλα και bookers από την Ουκρανία, αλλά και άλλους συμμετέχοντες, να είναι εμφανώς αναστατωμένοι, προβληματισμένοι και στεναχωρημένοι. Δεν έλειψαν, επίσης, τα στιγμιότυπα με μηνύματα στήριξης στην Ουκρανία έξω από τα venues, ενώ υπήρξαν και αυτοί που προσπέρασαν τις προσκλήσεις να παραστούν στο front row από κακή ψυχολογία.

Getty Images Καλεσμένη στην εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου.

Τα σημαντικά shows

Πέρα όμως από τις εξελίξεις στην Ουκρανία και την Ευρώπη, τα shows που φιλοξένησε η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, που ξεκίνησε την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου και ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου, προχώρησαν κανονικά και μάλιστα η συμμετοχή σ' αυτά ήταν ενθουσιώδης. Η παρουσία, μάλιστα, στο Μιλάνο κορυφαίων ονομάτων της διεθνούς showbiz- από την Kim Kardashian και την εγκυμονούσα Rihanna μέχρι τη Sharon Stone, τη Julianne Moore και την Anne Hathaway- επιβεβαίωσε τη διαχρονική αίγλη της ιταλικής εβδομάδας μόδας και φυσικά, την επιστροφή στην προ-κόβιντ κανονικότητα όπου οι fashion weeks αποτελούσαν μία γιορτή της μόδας με λαμπερούς VIP guests.

Getty Images H Anne Hathaway στο show του Giorgio Armani.

Στο πρόγραμμα της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου επέστρεψαν οι οίκοι Gucci και Bottega Veneta - για το ντεμπούτο του Matthieu Blazy ως creative director, ενώ ανάμεσα στα runways που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον (και καλεσμένους) ήταν αυτά των οίκων Fendi, Versace, Prada, Dolce & Gabbana, Max Mara και Diesel - την καλλιτεχνική διεύθυνση του οποίου έχει αναλάβει ο πολλά υποσχόμενος Glenn Martens. Ειδική μνεία, βεβαίως, αξίζει στο show του οίκου Moschino που αναβίωσε ολόκληρο σκηνικό από την ταινία "2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος" για να παρουσιάσει μια συλλογή - αυθεντική εμπειρία σουρεαλισμού και camp αισθητικής (και ίσως η μόνη σχετική με την τρέλα που χαρακτηρίζει τους καιρούς μας).

Προφανώς, κάθε μία από τις παραπάνω συλλογές που απευθύνονται στη σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2022-23, είχε κάτι ξεχωριστό να προτείνει, μιας και μιλάμε για οίκους και σχεδιαστές που αυτή τη στιγμή συγκαταλέγονται στη "σούπερ λίγκα" της παγκόσμιας βιομηχανίας της μόδας. Αν ωστόσο έπρεπε να συνοψίσουμε και να ξεχωρίσουμε κάποιες συλλογές, looks, τάσεις, highlights από τη MFW, αυτά θα ήταν:

-η συνεργασία του οίκου Gucci με την adidas για τη συλλογή "Exquisite Gucci" που συνεχίζει το επιτυχημένο μοντέλο των mega-fashion συνεργασιών που ο οίκος εγκαινίασε με τη συλλογή σε συνεργασία με τον οίκο Balenciaga. Εν προκειμένω, το φίνο tailoring και η prep αισθητική Gucci μπολιάζεται με το αυθεντικό αθλητικό πνεύμα της adidas, δανείζεται τα signature λογότυπά της και απογειώνει την sporty πολυτέλεια. Στα highlights της συλλογής το μαύρο νυφικό με κορσέ και λογότυπο adidas.

- η πρώτη κολεξιόν του Matthieu Blazy για τον οίκο Bottega Veneta που σηματοδοτεί την "αλλαγή εποχής" μετά την ξαφνική αποχώρηση του Daniel Lee. Ο Blazy παρέδωσε ένα εξαιρετικό δείγμα daywear απλότητας που όμως δεν περιορίζεται στις απλές φόρμες και σιλουέτες. Κάνει τη ντελικάτη πολυτέλεια - όπως αυτή αποτυπώνεται στα δερμάτινα άριστης ποιότητας στα οποία εξειδικεύεται ο οίκος - και τις μοντέρνες λεπτομέρειες κομμάτι μιας αισθητικής που παραμένει πρακτική και διαχρονική χωρίς να προδίδει την ευφυΐα της.

-την άψογη ισορροπία ανάμεσα στον αισθησιασμό και τον power dressing που επιτυγχάνει στα looks της FW'22 συλλογής του για τον Fendi ο Kim Jones, το "υβριδικό" στιλ και τις καλοκουρδισμένες, άψογες αντιθέσεις στα looks της συλλογής Prada των Miucci Prada και Raf Simons, τη "μοντερνιστική μαγεία" και τη οικεία ζεστασιά που αποπνέει η συλλογή Max Mara, τα κορσέ στα περισσότερα looks της συλλογής Versace, η οποία έρχεται γεμάτη ενέργεια και δυναμισμό, αναθεωρώντας κλασικές σιλουέτες και τάσεις της δεκαετίας του '80 και με συστάσεις για μία γυναικεία γκαρνταρόμπα όπου το power dressing και οι ladylike και θηλυκές σιλουέτες συνυπάρχουν μία ζυγισμένη δόση τόλμης και kinky ερωτισμού.

- Ξεχωρίσαμε ακόμα... τις denim oversized ζώνες που φοριούνται ως φούστες στη συλλογή της Diesel που είναι αφιερωμένη στο ντένιμ, παρών είτε ως trompe l’oeil είτε ως ζακάρ, σε κομμάτια που δεν είναι ...ντένιμ, την αποστειρωμένη από περιττές λεπτομέρειες, clean cut κομψότητα της συλλογής Tod's, τη μποέμ και cozy μοντέρνα κομψότητα των συλλογών Etro και Dsquared2 (μία τάση φαίνεται να διαγράφεται εδώ για τη επόμενη σεζόν), τη λιτή και απέριττη, αλλά συνάμα τολμηρή θηλυκότητα στα φορέματα της συλλογής Sportmax, τη φετιχιστική γοητεία που αποπνέουν τα cage dresses και τα λεοπάρ στη συλλογή του Fausto Puglisi για τον οίκο Roberto Cavalli και τα εκλεπτυσμένα μετάλλικ στη συλλογή Alberta Ferretti.

Τα καλύτερα looks από τις συλλογές