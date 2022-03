Two Tone Shoes | Τα iconic παπούτσια του οίκου Chanel γιορτάζουν 65 χρόνια ζωής

Είναι τα παπούτσια που αποτελούν όνειρο για κάθε γυναίκα. Μετρούν λίγο περισσότερο από έξι δεκαετίες ζωής και έχουν καταφέρει να παραμείνουν αναλλοίωτα στον χρόνο από τις τάσεις αλλά και τις αλλαγές που συμβαίνουν στον τρόπο που ντύνονται και αντιμετωπίζουν τη μόδα οι γυναίκες. Ο λόγος για τα Two Tone παπούτσια του οίκου Chanel, τα οποία φέτος κλείσουν αισίως 65 χρόνια ζωής.

Το πρώτο ζευγάρι Two Tone παπούτσια σχεδιάστηκε το 1957. Αφού είχε δημιουργήσει και αναδείξει το μικρό μαύρο φόρεμα, τα tweed σακάκια και τις καπιτονέ τσάντες, η Gabrielle Chanel αποφάσισε πως λείπει από τις συλλογές της ένα ζευγάρι παπούτσια, το οποίο να είναι κατάλληλο τόσο για πρωινές όσο και βραδινές εμφανίσεις.

Ωστόσο, μπορεί η κυκλοφορία των Two Tone παπουτσιών να έγινε το 1957, ωστόσο περίπου είκοσι χρόνια πριν την επίσημη εμφάνιση τους, δηλαδή το 1937 κυκλοφόρησε μία φωτογραφία που δείχνει την Gabrielle Chanel στο πλευρό του Ουκρανού χορευτή μπαλέτου, Serge Lifair, με τον οποίο γνωρίστηκαν και έγιναν φίλοι 1924 στο Train Bleu. Στις εικόνες που είχαν δει τότε το φως της δημοσιότητας, η Coco Chanel φορά ένα ανδρόγυνο σύνολο σε ασπρόμαυρες αποχρώσεις και την πρώτη εκδοχή των Two Tone παπουτσιών.

Για τη δημιουργία των παπουτσιών, η Coco Chanel προσπάθησε και πέτυχε να αναλογιστεί κάθε παράμετρο, ώστε η γυναίκα που τα φορά να νιώθει άνετα. Επέλεξε δύο αποχρώσεις, το μπεζ και το μαύρο. Το μπεζ είχε ως στόχο να κάνει τα πόδια να φαίνονται πιο μακριά και το μαύρο να κάνει το πέλμα να φαίνεται μικρότερο, αλλά και να μη φαίνονται εύκολα οι τυχόν φθορές. Εξίσου νέα προσθήκη ήταν το τακούνι πέντε εκατοστών, το οποίο πρόσφερε άνεση και σταθερότητα.

Εκείνη την εποχή, η Gabrielle Chanel έφερε ακόμα μία πρωτοπορία στον κόσμο της μόδας, αφού μέχρι τότε οι γυναίκες φορούσαν μονόχρωμα παπούτσια και γραμμές που τις έκαναν να νιώθουν άβολα. Για τη δημιουργία των Two Tone παπουτσιών, η δημιουργός απευθύνθηκε στον σχεδιαστή παπουτσιών Raymond Massaro, ο οποίος πρόσθεσε ένα νέο στοιχείο στα παπούτσια. Το ελαστικό λουρί που υπήρχε στο πίσω μέρος. Κάπως έτσι δημιουργήθηκαν οι slingback γόβες όπως τις γνωρίζουμε σήμερα. Μερικά χρόνια αργότερα, συγκεκριμένα το 2002, ο Massaro έγινε μέλος των Metier’s d’ Arts συλλογών του γαλλικού οίκου.

Τότε, ο Τύπος της εποχής και οι δημοσιογράφοι μόδας είχαν χαρακτηρήσει τις Two Tone γόβες του οίκου Chanel ως "Cinderella's New Slipper". Αυτό το στιλ παπουτσιών εξελίχθηκε και εκσυγχρονίστηκε ακόμα περισσότερο όταν το 1983, ο Karl Lagerfeld ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση του Chanel. Το 1986, ο Κάιζερ της μόδας σχεδιάσε τις Two Tone μπαλαρίνες, αλλά και άλλα παπούτσια όπως μπότες, γόβες, mules, εσπαντρίγιες, σανδάλια, oxford shoes σε αυτές τις δύο αποχρώσεις.

Τα Two Tone παπούτσια έχουν μέχρι και σήμερα αναπόσπαστο και πρωταγωνιστικό ρόλο τις συλλογές του οίκου Chanel. Στη συλλογή υψηλή ραπτικής για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2020-2021, τα είδαμε την μορφή των laced ψηλοτάτκουνων παπουτσιών, στη Resort συλλογή του 2021 υπήρχαν ως Mary Janes, ενώ ήταν ένα από τα shoe trends που παρουσίασε ο οίκος και στη Métiers d'art 2019-2020 συλλογή.

