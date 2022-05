Met Gala 2022 | Οι ιστορίες πίσω από τα looks που ξεχώρισαν

Το Met Gala του 2022 είχε το εξής χαρακτηριστικό: αποτέλεσε τη συνέχεια ενός πρώτο μέρους, που πραγματοποιήθηκε μετά από αναβολή λόγω της πανδημίας, τον Σεπτέμβριο του 2021, και η έκθεση που εγκαινιάζει "In America: An Anthology of Fashion", είναι η συνέχεια της "In America: A Lexicon of Fashion", που συνεχίζεται στις αίθουσες του MET. Και οι δύο εκθέσεις είναι αφιερωμένες στην ιστορία της αμερικανικής μόδας και τους εκπροσώπους της κι επομένως, τόσο τότε όσο και τώρα στο επίκεντρο του ενδυματολογικού κώδικά της βραδιάς του Gala βρέθηκε το αμερικάνικο στιλ.

Ειδικά, για τη βραδιά της Δευτέρας 2 Μαΐου, το dress code είχε τον τίτλο "Gilded Glamour and White Tie" και αναζητούσε έμπνευση από το ενδυματολογικό ύφος της "Gilded Age", μίας εποχής στα τέλη του 19ου αιώνα όπου οι Η.Π.Α γνώρισαν μεγάλη οικονομική άνθιση και στη Νέα Υόρκη δημιουργήθηκε μια ελίτ, που ξεχώρισε για το πολυτελές και υπερβολικό συχνά ύφος στο ντύσιμό της.

Συνοπτικά, η υψηλή κοινωνία της Νέας Υόρκης στα τέλη του 19ου αιώνα έγινε η πηγή έμπνευσης για τους σχεδιαστές και τους A-list σταρ που βρέθηκαν καλεσμένοι στο κορυφαίο event της μόδας, και παρά τη δυνατότητα για ...υπερβολή και μαξιμαλισμό στο φουλ που παραχωρούσε το θέμα, οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί εστίασαν περισσότερο στις δομικές λεπτομέρειες – όπως οι κορσέδες - των ρούχων της εποχής, τα πολυτελή υλικά αλλά και την πιο ντελικάτη κομψότητα, όπως και σε λεπτομέρειες που αποπνέουν glam χωρίς να φλερτάρουν με το ηχηρό και γενικά, σε looks που έχουν να διηγηθούν μία ιστορία, ενίοτε και τις ίδια της πόλης της Νέας Υόρκης.

Σε γενικές γραμμές, οι καλεσμένες παρέμειναν στην πλειοψηφία τους πιστές στο θέμα, έστω κι αν σε κάποιες περιπτώσεις "ξέφυγαν" από την εποχή (αλλά όχι από τον τόπο) ή την επανερμήνευσαν μέσα από σύγχρονους κώδικες.

Οι ιστορίες πίσω από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις

Sarah Jessica Parker: To φόρεμα - φόρος τιμής στην Elizabeth Hobbs Keckley

H Sarah Jessica Parker αποτελεί μία από τις εμβληματικές παρουσίες του MΕΤ Gala. Και μία από τις καλεσμένες που διαχρονικά έχει αποδείξει ότι ξέρει πώς να μεταφράζει σωστά το εκάστοτε θέμα του dress code έχοντας αφήσει iconic εμφανίσεις στο red carpet. Για το Met Gala του 2022 εμπιστεύτηκε την εμφάνισή της στον αφρο-αμερικανό σχεδιαστή Christopher John Rogers, ο οποίος θεωρείται ένα από τα κορυφαία ονόματα της αμερικανικής μόδας αυτή τη στιγμή, και ο οποίος με τη σειρά του αναζήτησε έμπνευση σε μία πρωτοπόρο αφρο-αμερικανίδα του 19ου αιώνα, τη Elizabeth Hobbs Keckley.

Η Elizabeth Hobbs Keckley, σε μία ενδυμασία της οποίας από το 1860 στηρίχτηκε ο σχεδιαστής για το φόρεμα της Parker, υπήρξε επιτυχημένη μοδίστρα, ακτιβίστρια και συγγραφέας που έδρασε στην Washington από τα μισά του 19ου αιώνα, αφού προηγουμένως είχε ζήσει και εργαστεί ως σκλάβα στο Νότο των Η.Π.Α. Ήταν λίγο πριν τα 40 της χρόνια που κατάφερε με την εργασία της ως μοδίστρα στα πλούσια αφεντικά της, να εξαγοράσει την ελευθερία της, του συζύγου και του γιου της και το 1860 άφησε το St. Louis του Μιζούρι για την Washington, όπου κατάφερε να στήσει το δικό της ραφείο, φτάνοντας να απασχολεί μέχρι 20 μοδίστρες, και και να γίνει η έμπιστη μοδίστρα της Πρώτης Κυρίας Mary Todd Lincoln.

Το φόρεμα της Sarah Jessica Parker αποτελείται από patch-worked κορσέ και μία πλισέ ball skirt σε αποχρώσεις του μαύρου, του ανθρακί, του γκρι και του ιβουάρ και χρησιμοποιεί ύφασμα silk faille και silk moiré ενώ διαθέτει κουμπιά από κρύσταλλα Swarovski στο μούστο και silk moiré φιόγκους στα μανίκια. Το look ολοκληρώνει άριστα ένα custom made headpiece Philip Treacy.

Billie Eillish: Η ομοιότητα μ' ένα πορτραίτο

Η Billie Eilish έκανε το ντεμπούτο της στο Met Gala τον Σεπτέμβριο του 2021, με μία εμφάνιση που παρέπεμπε στη Marilyn Monroe (με την υπογραφή τότε του οίκου Oscar de la Renta). Στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2022 επέστρεψε με μια Regency Era δημιουργία του οίκου Gucci, τον οποίο εμπιστεύεται αδιάκοπα για τις red carpet εμφανίσεις. Πιστή στο θέμα της βραδιάς, η πολυτάλαντη και βραβευμένη ερμηνεύτρια εμφανίστηκε μ' ένα upcycled σατέν ντουσέζ βραδινό φόρεμα με κορσέ με δαντέλα στα μανίκια και σατέν ντουσέζ φούστα με σούρες με φουσκωτή τουρνούρα, αλλά και λεπτομέρεια από ντουσέζ κορσάζ στο μπούστο. Το look της ολοκλήρωσε με ένα τσόκερ με διακοσμητικές λεπτομέρειες.

Αν και η έμπνευση του Alessandro Michele, που σχεδίασε το σύνολο, δεν ξεκαθαρίζεται στο σημείωμα του οίκου Gucci που αφορά την εμφάνιση της Eilish, ο λογαριασμός Diet Prada εντόπισε ομοιότητες μ' ένα πορτραίτο της εποχής που αναβιώνει η έκθεση. Ο λόγος για τον πίνακα του John Singer Sargent από το 1885 που απεικονίζει την Madame Poirson, και το οποίο φιλοξενείται στο Μουσείο Τέχνης του Ντιτρόιτ.

Το φόρεμα της Eilish ήταν βεβαίως κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμα υλικά, γιατί όπως δήλωσε και η καλλιτέχνης, "δεν θέλαμε να πάει τίποτα χαμένο. Ήθελα να είναι όσο το δυνατόν πιο eco-friendy".

Blake Lively: Το φόρεμα που τιμά την αρχιτεκτονική της Νέας Υόρκης

Η καλαισθησία και η αρχιτεκτονική της Νέας Υόρκης ήταν η πηγή έμπνευσης πίσω από την εμφάνιση της Blake Lively, που επιμελήθηκε το Atelier Versace. Μάλιστα, το look δεν περιορίστηκε σε ένα φόρεμα, αλλά ακολούθησε τη γνώριμη πλέον στο MET Gala τακτικής της "μεταμόρφωσης", όπου διαφορετικές σιλουέτες αποκαλύπτονται με την αφαίρεση ή την προσθήκη κομματιών στο σύνολο.

Όσο για το εντυπωσιακό φόρεμα της Lively, σύμφωνα με την περιγραφή του οίκου Versace, πρόκειται για ένα custom τούλινο column φόρεμα διακοσμημένο με κρυστάλλους, metallic δέρμα, παγιέτες και και τρίχρωμο copper foil σατέν ντουσέζ μ' ένα oversized φιόγκο στη μέση. Όταν ο φιόγκος ξεδένεται αποκαλύπτεται ένα δεύτερο look όπου κυριαρχεί μία ουρά σε ombre χάλκινο-πράσινο χρώμα, μία παλέτα η οποία συμβολίζει τη μεταμόρφωση του Αγάλματος της Ελευθερίας, από μπρονζέ που ήταν τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του σε πράσινο της πατίνα που είναι σήμερα, μετά την οξείδωση που έχει υποστεί ο χαλκός με τα χρόνια.

Η μακριά ουρά από σατέν ντουσέζ διαθέτει ένα ζωγραφισμένο και διακοσμημένο στο χέρι ουράνιο Άτλα που εμπνέεται από τους 12 ζωδιακούς αστερισμούς που διακοσμούν το ταβάνι του Grand Central Station, το αρχικό σχέδιο του φορέματος αντλεί έμπνευση από τον Αμερικανό σχεδιαστή, Charles James, ενώ art deco σχήματα αναβιώνουν κτήρια της Νέας Υόρκης όπως το Empire State.

H Blake Lively, όμως, δεν είναι η μοναδική που θέλησε να τιμήσει την πόλη της Νέας Υόρκης. Η Alicia Keys εμφανίστηκε επίσης μ' ένα column φόρεμα και μακριά κάπα στην οποία διακρίνεται κεντημένη με κρυστάλλους η γραμμή του ορίζοντα της Νέας Υόρκης. Την εμφάνισή της επιμελήθηκε ο Ralph Lauren και όπως δήλωσε η ίδια για το look της, "η έμπνευσή μου είναι η πόλη μας. Νέα Υόρκη για πάντα! Να μπορώ να έχω μαζί μου το Empire State- επίσης, ο Ralph Lauren είναι από τη Νέα Υόρκη. Πραγματικά, ήθελα να φέρω τη Νέα Υόρκη στο Met Gala".

Kim Kardashian: Το φόρεμα της Marilyn Monroe

Αν και η Marilyn Monroe δεν εκπροσωπεί χρονικά την "Gilded Age" , ωστόσο αποτελεί ένα ισχυρτό σύμβολο της αμερικανικής pop culture, και της ίδιας της ιστορίας της χώρας. Η Kim Kardashian έχει καταφέρει να γράψει τη δική της ιστορία στο κόκκινο χαλί του MET Gala, ακόμα κι όταν δεν παραμένει 100% πιστή στο θέμα του dress code. Και φέτος, κατάφερε να κάνει ξανά τους πάντες να τη συζητούν αφού εμφανίστηκε μ' ένα θρυλικό vintage φόρεμα. Αυτό με το οποίο η Marilyn Monroe τραγούδησε στον John F. Kennedy το "Happy Birthday", το 1962.

Το iconic φόρεμα - για το οποίο η Kim Kardashian παραδέχτηκε ότι χρειάστηκε να χάσει κιλά για να χωρέσει σ' αυτό, ενώ έβαψε και τα μαλλιά της ξανθά για να τελειοποιήσει την εικόνα- δημιούργησε για τη Monroe ο ενδυματολόγος Jean Louis, υλοποιώντας ένα σχέδιο του Bob Mackie. Η αξία του φορέματος ξεπερνάει σήμερα τα 10 εκατομμύρια δολάρια, ενώ πάνω του είναι ραμμένα στο χέρι 6.000 κρύσταλλα.

Το θρυλικό φόρεμα απέκτησε σε δημοπρασία το Ripley’s Believe It or Not! το 2016 και ήταν αυτό που το παραχώρησε στην Kim Kardashian για τη βραδιά, κάνοντας τη δεύτερη γυναίκα, μετά τη Marilyn, που το φορά.

Όλα τα μέλη της οικογένειας Kardashian έδωσαν το παρών στο Met Gala 2022, ωστόσο μετά την Kim Kardashian, αυτή που κατάφερε να ξεχωρίσει ήταν η μητέρα της Kris Jenner που για τη δική της εμφάνιση εμπιστεύτηκε τον οίκο Oscar de la Renta κι ένα ντραπέ καφτάνι σε κίτρινο χρώμα το οποίο αντλεί την έμπνευσή του από το στιλ της Jackie Kennedy.