Balenciaga Resort 2023 | H νέα αλληγορική δυστοπία του Demna Gvasalia

Με τα όσα γνωρίζουμε για τον Demna Gvasalia, η επιλογή να παρουσιάσει τη συλλογή Balenciaga Resort 2023 στην αίθουσα ενός χρηματιστηρίου, και συγκεκριμένα αυτού του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, δεν είναι καθόλου τυχαία. Πλαισιώνει άριστα τη νέα αλληγορική δυστοπία του οραματιστή σχεδιαστή, στην οποία όλα τα πρόσωπα μοιάζουν ίδια, τα πάντα είναι μαύρα και ο φροντισμένος, καλογυαλισμένος φετιχισμός (της εξουσίας; της οικονομικής ισχύς; του καπιταλισμού;) έχει τον κυρίαρχο ρόλο. Η νέα συλλογή του οίκου Balenciaga, του ταξίδεψε στις Η.Π.Α μετά από 20 χρόνια, θα μπορούσε επίσης να είναι μία αυτο-σαρκαστική αναφορά στη δική του "χρυσή μετοχή" (του οίκου, του σχεδιαστή), μία συνέχεια των εμμονών του Gvasalia για την αμερικανική κουλτούρα (στις συλλογές του έχει συμπεριλάβει αναφορές στον Bernie Sanders και στους The Simpsons, έχει χρήσει ambassador την Kim Kardashian, έχει θαυμαστή, και φίλο, τον Ye- Kanye West και για την πρόσκληση στο πρόσφατο show χρησιμοποίησε τη μορφή των δολαρίων) και μία ολοκλήρωση, ή καλύτερα μετεξέλιξη, αυτού που ξεκίνησε στο Met Gala του Σεπτεμβρίου 2021, όταν έστειλε στο κόκκινο χαλί της Kardashian με full face μάσκα.

Αν μ' εκείνη τη στιλιστική επιλογή θέλει να στηλιτεύσει τη δύναμη της αναγνωρισιμότητας ("Όλοι δεν θα καταλάβαιναν από τη σιλουέτα της ότι είναι η Kim Kardashian;", είχε δηλώσει τότε), στην τωρινή συλλογή οι latex full face ολοπρόσωπες μάσκες από τις οποίες διακρίνονται μόνο οι αλογοουρές, οι κοτσίδες και οι βλεφαρίδες των μοντέλων μέσα από τις εγκοπές λειτουργούν ως background ενός kinky power dressing. Η λέξη "power", εξάλλου, δηλαδή ισχύς, εξουσία, κρύβει ήδη μέσα της μία διαστροφή και ο Gvasalia φροντίζει να την οπτικοποιήσει για να περάσει το μήνυμά του για τις σχέσεις (επαγγελματικές, προσωπικές, κοινωνικές) που μας διαφεντεύουν. "Ζούμε σε τρομακτικούς καιρούς", θα δηλώσει ο σχεδιαστής στα παρασκήνια του show του "και η μόδα είναι αυτή που τους αντανακλά. Αν καταφέρω να μεταδώσω αυτό το συναίσθημα φόβου ή τρόμου, έχω πετύχει".

Η συλλογή

Οι tailored σιλουέτες που φιλοξενεί η συλλογή θα μπορούσαν να ανήκουν στη γκαρνταρόμπα μίας γραμματέως ή ενός στελέχους επιχείρησης, ενώ τα μεγέθη συρρικνώνονται ή αυξάνουν ακόμα και μέσα σ' ένα ίδιο look. Τα υπερμεγέθη pussy bows και οι τεράστιοι ώμοι με βάτες, που σχεδόν γλιστρούν προς τα κάνω από τον όγκο τους, οι δραματικά ευρύχωρες γκαμπαρντίνες και τα μάξι μήκη που αγγίζουν οριακά το πάτωμα, συνυπάρχουν με εφαρμοστά φορέματα και skinny μυτερές μπότες, αλλά κυρίως κρύβουν μέσα τους τα εφαρμοστά latex κορμάκια σαν αντιστάθμισμα στον απλόχερο όγκο και την άνεση των γραμμών(όπως θα διευκρινίσει ο Gvasalia, αυτές οι ολόσωμες φόρμες δεν διατίθενται προς πώληση, μπορεί ο καθένας να βρει να τα αγοράσει μόνος του!). Η αίσθηση αυτή του υπερδιογκομένου tailoring ενισχύεται από τα παπούτσια με τα οποία ολοκληρώνονται τα looks: παραφουσκωμένες μυτερές γόβες και υπερμεγέθεις τρακτερωτές lace - up μπότες , που θυμίζουν λίγο τα παπούτσια των κλόουν (αναφορά σε μία φιγούρα, του κλόουν, που έχει γεννήσει τη δική της φοβία; θα μπορούσε).

Η συλλογή, βεβαίως, δεν αγνοεί τις street style σιλουέτες και τα sporty κομμάτια που έγιναν signature στη σύγχρονη ταυτότητα του brand. Μάλιστα, είναι αυτές που εγκαινίασαν τη συνεργασία του οίκου με την adidas για μία limited συλλογή - κομμάτια της οποία είναι ήδη διαθέσιμα για αγορά, ενώνοντας τα σύμβολα και τα λογότυπα των δυο brands σ' ένα: το τριφύλλι της adidas συνοδεύεται από την υπογραφή Balenciaga. Και σ' αυτή τη σειρά, βεβαίως, με looks είναι ξεκάθαρη η έμφαση στις τρομακτικά ευρύχωρες φόρμες των ρούχων, ενώ από την ίδια λογική, του oversized, δεν ξεφεύγουν ούτε τα αθλητικά της συνεργασίας Balenciaga x adidas.

Μετά το "αντιπολεμικό μανιφέστο" στο Παρίσι, με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία, τo νέο show του οίκου Balenciaga, με τα απρόσωπα μοντέλα ντυμένα μ' ένα υπερ-ενισχυμένο, αριστοτεχνικό ασφαλώς, tailoring, άνοιξε πολλές συζητήσεις για τους συμβολισμούς πέρα από τη μόδα: την παντοδυναμία του χρήματος, τους χιλιάδες απρόσωπους "σκλάβους" του, τη διαστροφική συχνά σχέση με αυτό. Για μία ακόμα φορά, όπως συνέβη με τα διελυμμένα sneakers, πολλοί επίσης να αναρωτηθούν αν ένας οίκος πολυτελείας είναι το κατάλληλο "μέσο" για να περάσει κανείς αυτού του είδους τα μηνύματα, αλλά ο ίδιος ο Demna Gvasalia δηλώνει ένας οπτιμιστής της μόδας και ότι θέλησε να κάνει αυτό το show στην Αμερική για να τιμήσει "την αγορά που στήριξε το όραμά μου για τον οίκου Balenciaga από την πρώτη μέρα".

Τελικά, μπορεί οι αλληγορικές δυστοπίες του Gvasalia να έχουν ένα πιο απλό σκοπό, και λιγότερο κυνισμό απ' αυτόν που φαίνεται: αν είναι κάπως να ξορκίσουμε την ωμή πραγματικότητα, ας το κάνουμε με στιλ. Ή ακόμα καλύτερα, ας χρησιμοποιήσουμε το στιλ που κάτι έχει να πει, να δηλώσει για να αντιπαλέψουμε αυτή την πραγματικότητα.

Δείτε το show:

Τα looks