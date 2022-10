Valentino SS'23 | Μία συλλογή στην οποία κάθε γυναίκα μπορεί να βρει αυτό που της ταιριάζει

Από το "σκοτάδι" του λασπωμένου λάκκου που φιλοξένησε το show του Balenciaga, στο φως της συλλογής Valentino μέσα σε μία μέρα: αυτό ήταν το πρόγραμμα της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού την Κυριακή 2 Οκτωβρίου, και δεν θα μπορούσε να εξισορροπήσει καλύτερα τα συναισθήματα όσων παρακολούθησαν και τα δυο shows τα οποία πραγματοποιήθηκαν με λίγες ώρες διαφοράς. Η νέα συλλογή του Ιταλικού οίκου για τη σεζόν Άνοιξη - Καλοκαίρι 2023 έχει τον τίτλο "Unboxing Valentino" και ήταν μία ωδή στην καθαρότητα, "αγνότητα" των γραμμών, που σχεδιάστηκαν από τον Pierpaolo Piccioli για να χωράνε κάθε σωματότυπο, και να ταιριάζουν στα χρώματα που ανταποκρίνονται σε κάθε τόνο της επιδερμίδας.

Το show

To show Valentino πραγματοποιήθηκε στην ιστορική αγορά του Παρισιού, Le Carreau du Temple, η οποία έχει φιλοξενήσει επίσης το show για τη Valentino Rendez Vous, τον Οκτώβρη του 2021, αλλά και τη Valentino Pink PP, τον Μάρτιο του 2022. Στο open space του χώρου είχαν τοποθετηθεί σειρές από καθίσματα ανάμεσα στα οποία περπάτησαν τα μοντέλα διαγράφοντας μία διαδρομή ζιγκ-ζαγκ, ενώ δεν θα μπορούσε να περάσει ασχολίαστο το γεγονός ότι η πλειοψηφία των καλεσμένων ήταν ντυμένη με δημιουργίες της Pink PP συλλογής, δημιουργώντας την αίσθηση ενός φούξια ψηφιδωτού -αν τους παρατηρούσε κανείς από από ψηλά. Στη νέα συλλογή του οίκου Valentino, ωστόσο, το χρώμα που έγινε κυρίαρχο στις τάσεις τις περασμένης σεζόν και αναπαράχθηκε σχεδόν ευλαβικά στο ανοιξιάτικο στιλ, έχει εντελώς αποκλειστεί.

Getty Images

Η συλλογή

Η "Unboxing Valentino" είχε διαφορετικό σκοπό από την πειραματική διάθεση που γέννησε τη "ροζ συλλογή": είναι η συλλογή που θέλει να δημιουργήσει επαρκή χώρο για να υποδεχτεί κάθε γυναικεία- και ανδρική- σιλουέτα. Τα αέρινα πλισέ φορέματα με ενσωματωμένες κάπες, τα ευρύχωρα shirt-dresses, τα φαρδιά boilersuits, οι τουνίκ μπλούζες και τα oversized πουκάμισα, τα άνετα σακάκια και οι ραφινάτες full skirts έρχονται να εξυπηρετήσουν αυτό τον σκοπό, χωρίς να συνιστούν τις αποκλειστικές σιλουέτες αυτής τη συλλογής.

Τα sharp μίνι φορέματα, τα εφαρμοστά μάξι με τα ξεκάθαρα cutout, οι μάξι εφαρμοστές φούστες σε ίσια γραμμή, τα λαμπερά catsuits έχουν το δικό τους μερίδιο σ' αυτή τη κολεξιόν, που επιδιώκει το μέγιστο δυνατό inclusivity, όπως τουλάχιστον αποκάλυψε στα παρασκήνια του show του ο Pierpaolo Piccioli. Μάλιστα, όπως εξήγησε, οι τεχνικές που ακολούθησε στις δημιουργίες του, όπως ελαστικά υποστρώματα και άπλετος όγκος, έχουν σκοπό να τους εξασφαλίσουν ελαστικότητα και προσαρμοστικότητα ανάλογα με το σώμα. Και για να το πούμε έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς, τα εφαρμοστά κομμάτια ή τα κομμάτια με πιέτες που συναντάμε σ' αυτή τη συλλογή "ανοίγουν" (ανάλογα με το ποιος τα φοράει) χωρίς να διαστρεβλώνεται η γραμμή ή η υφή του ρούχου, ενώ επιπρόσθετα - εσωτερικά κομμάτια- έχουν φροντίσει ώστε να προσφέρουν την καλύτερη εφαρμογή.

Ένα ερώτημα, ωστόσο, στο οποίο κλήθηκε να απαντήσει ο σχεδιαστής, ήταν γιατί παρ' όλα αυτά, απουσίαζαν από το show του οι διαφορετικοί σωματότυποι και τα μεγέθη. Σίγουρα όχι γιατί ο Piccioli φοβάται κάτι τέτοιο, το έχει κάνει στις συλλογές "The Anatomy of Couture" και "Valentino The Beginning", αλλά γιατί όπως δήλωσε "ήθελα τους διαφορετικούς σωματότυπους, αλλά όχι να τονίσω τις διαφορές, ήθελα να τα κάνω όλα [ σ.σ. τα κομμάτια ] να δείχνουν όμορφα και όχι απλά να διαλέξω ένα κορίτσι που να είναι μεγαλόσωμο". Δεν ξέρουμε πόσο αντιληπτό μπορεί να γίνεται αυτή η εξήγηση, αλλά ο σχεδιαστής, ένας από τους ελάχιστους εξάλλου της υψηλής ραπτικής που έχει δείξει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για τον "εκδημοκρατισμό" της μόδας σε κάθε επίπεδο, μοιάζει να λέει ότι ήθελε να εστιάσει στην ομορφιά των σχεδίων και όχι στις διαφορές που γεννιούνται μέσα από εμφανείς αντιπαραθέσεις των σωμάτων. Σωστό ή λάθος δεν έχει σημασία, σημασία έχει η πρόθεση να απευθυνθεί σ' ένα διευρυμένο κοινό, για το οποίο μάλιστα φρόντισε να εξασφαλίσει και διαφορετικά skin tones στα υφάσματά του: από απαλό μπεζ και το καφέ μέχρι το dark brown και total black. Κάθε μία απ' αυτές τις αποχρώσεις μεταμορφώνεται σε tank top και απλή μακρυμάνικη μπλούζα - που συνδυάζονται με sequin bottoms ή σατέν φούστες - σε tailored κοστούμι, σε σορτς που φοριέται με feathered τοπ, σε σικάτο μίντι φόρεμα με κάπα, σε καμπαρντίνα με φτερά και σε βραδινές τουαλέτες!

Ο Piccioli, βεβαίως, δεν αγνοεί και τη χαρά που προσφέρουν τα χρώματα, και η φωτεινή πλευρά της ραπτικής Valentino είναι παρούσα σε μία ακόμα συλλογή, μέσα από έντονες αποχρώσεις όπως το κίτρινο, το σμαραγδί πράσινο, το μπλε, το λιλά και φυσικά το κόκκινο - το οποίο αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο κεφάλαιο της κληρονομιάς του οίκου, το Valentino RED- αλλά και μέσα από τις πούλιες που διακοσμούν μίντι φούστες, πλισέ φορέματα, σακάκια και παλτό.

Στα μεγάλο ατού της SS'23 κολεξιόν του οίκου ανήκει η παρουσία του logo Valentino ως ένα αδιαίρετο όλο σε looks που διαθέτουν από sporty έως θηλυκό χαρακτήρα. Και όταν λέμε αδιαίρετο όλο εννοούμε ότι το logo εμφανίζεται εκτός από τα ρούχα, τα εσωτερικά κορμάκια, τα παπούτσια και τα αξεσουάρ, ακόμα και στο πρόσωπο των μοντέλων (χάρη στο μακιγιάζ του εμπνεύστηκε η makeup artist Pat McGrath).

Ο Pierpaolo Piccioli στο σημείωμά του για την "Unboxing Valentino" θα μιλήσει για "αγνότητα", θα πει για την "αφαίρεση και όχι την απουσία" που οδηγεί σε πιο ουσιαστικές μορφές δημιουργίας (στο καθαρό ready-to-wear, θα συμπληρώσω εγώ), θα αναφερθεί στους "αληθινούς ανθρώπους που κάνουν τα πράγματα πιο απλά και τοποθετούν το εξαιρετικό σε πιο οικεία πλαίσια", θα δηλώσει ότι "αν απαλλαγούμε από τη δομή θα δούμε τι κρύβεται μέσα" και φυσικά, θα ευχαριστήσει την ομάδα του, όπως πάντα, που κατάφερε να κάνει μία ακόμα συλλογή πραγματικότητα. Στο τέλος του show, θα συνοδεύσει τα μοντέλα του - τα περισσότερα από τα οποία, μάλιστα, είχαν ελάχιστη έως μικρή εμπειρία σε πασαρέλα, μία σκόπιμη επιλογή του- και θα βγει από τον χώρο της επίδειξης για να ξεδιπλώσει την "Unboxing Valentino"του στον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί πίσω από τα κιγκλιδώματα και να υποκλιθεί.

Οι συλλογές του Pierpaolo Piccioli για τον οίκο Valentino αποτελούν τη φωτεινή πλευρά της κομψότητας, και μια υπενθύμιση ότι η μόδα (και η υψηλή αισθητική) οφείλει να ανήκει σε όλους.

Δείτε το show

Τα looks