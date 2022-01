Valentino Haute Couture SS22 | Η συλλογή που αναβιώνει μία αυθεντική εμπειρία couture

Σε μια εποχή που τα luxury brands έχουν ανεβάσει ταχύτητες προκειμένου να προλάβουν να επιβιβαστούν στο τρένο της εικονικής πραγματικότητας – και να στήσουν τις ψηφιακές τους μπουτίκ, ο οίκος Valentino γυρίζει το ρολόι του χρόνου προς τα πίσω και μας ταξιδεύει στην εποχή των παριζιάνικων salon de couture. Μ' ένα show που πραγματοποιήθηκε στο απαλλαγμένο απ' οποιαδήποτε διακόσμηση showroom του οίκου στην Place Vendôme, με τους καλεσμένους στο front row ντυμένους στα μαύρα (καθ' υπόδειξη dress code στην πρόσκληση) και με τη μαγευτική φωνή του Αnohni (του συγκροτήματος Antony and the Johnsons) να πλαισιώνει την επίδειξη, ο καλλιτεχνικός διευθυντής Pierpaolo Piccioli και ο οίκος Valentino αποκάλυψαν την haute couture συλλογή τους για την Άνοιξη – Καλοκαίρι 2022 που έχει τον τίτλο "The Anatomy of Couture", η οποία αποτίνει φόρο τιμής στις δημιουργίες και την αυθεντική εμπειρία της Υψηλής Ραπτικής.

Η συλλογή

To eveningwear είναι πρωταγωνιστής μίας collection, στην οποία Pierpaolo Piccioli θέλησε να δούμε με απόλυτα καθαρή ματιά και χωρίς περισπασμούς. Μάξι βραδινά φορέματα με ντραμπέ ντεκολτέ ή V-neck, Off-shoulder ή με cut-outs, σε ίσια γραμμή ή με φουσκωτές φούστες που καταλήγουν σε βολάν, αέρινες σιλουέτες με βαθιά σκισίματα, mermaid φούστες διακοσμημένες με πούλιες, oversizde robe coats με βολάν, sequined ντεπιέ σύνολα, μίνι στράπλες φορέματα συνδυασμένα με ψηλές κάλτσες (καλτσοδέτες), oversized τζάκετ κεντημένα με πούλιες ή φλοράλ μοτίβα και λαμπερά κοστούμια, φορέματα με φτερά ή από βελούδο, οπερατικά γάντια, κάθε πιθανή πρόταση σε βραδινό ένδυμα βρίσκεται σ' αυτή τη συλλογή.

Τα έντονα, φωτεινά χρώματα με τα οποία ο Piccioli πειραματίζεται στις τελευταίες του κολεξιόν, έρχονται να εμφυσήσουν μοντέρνα πνοή σε κλασικές gown σιλουέτες και cocktail dresses, ενώ συνυπάρχουν με τα διαχρονικά μαύρο - λευκό, αλλά και το αγαπημένο του σχεδιαστή "σοκολατί". Την ίδια στιγμή η θαρραλέα και τολμηρή θηλυκότητα, όπως αυτή αποτυπώνεται μέσα από τα super mini, τις κάλτσες που σταματούν στους μηρούς, τα γεωμετρικά cut-outs, τις ανοιχτές πλάτες και τα βαθιά σκισίματα, αποκτά couture ταυτότητα, ενώ δεν απουσιάζει και το καθαρό, άψογο tailoring που ο σχεδιαστής φροντίζει να γλυκάνει μέσα από τα χρώματα και τους νεανικούς συνδυασμούς με bra tops που του προσφέρει.

Το show μεταδόθηκε σε livestreaming στη διάρκεια του οποίου οι θεατές είχαν την ευκαιρία να πάρουν μία γεύση από τα παρασκήνια τη στιγμή που αυτό ήταν σε εξέλιξη. Στη λήξη, ο Pierpaolo Piccioli αγκαλιάζει τις ""petites mains” και τους συνεργάτες του στο atelier, υπενθυμίζοντας σε όλον κόσμο τη μεγάλη συνεισφορά τους στην Υψηλή Ραπτική - την τέχνη δηλαδή του χειροποίητου ενδύματος.

Δείτε το show:

Τα looks