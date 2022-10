Τα 8 κομμάτια που είναι απαραίτητα στο κομψό workwear

Όλες οι γυναίκες που φροντίζουν για το στιλ τους οφείλουν να γνωρίζουν τι πρέπει να περιλαμβάνει μια capsule γκαρνταρόμπα. Τα staples της γυναικείας γκαρνταρόμπας χαρακτηρίζονται από κομψότητα και ποιότητα και παίζουν ρόλο - κλειδί στο ευέλικτο και διαχρονικό στιλ. Πολλά απ' αυτά ταυτίζονται και με τα κομμάτια που είναι απαραίτητα στο καθημερινό ντύσιμο στο γραφείο, που έχει τους δικούς τους κανόνες, αλλά οφείλει να διέπεται από τα ίδια χαρακτηριστικά που ορίζουν μία εμφάνιση ως κομψή: το workwear style επιβάλλει κομμάτια διαχρονικά, άνετα, ευέλικτα, με άριστη ποιότητα και εφαρμογή.

Από μία λίστα, λοιπόν, με τα staples του "εργασιακού" στιλ δεν μπορούν να απουσιάζουν τα εξής:

1- Το κλασικό blazer

Δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις μ' ένα από τα πρωταγωνιστικά κομμάτια του workwear, τα blazers. Κλασικά tailored σακάκια, σε slim - fit ή oversized γραμμή, σε ανδρόγυνες ή θηλυκές σιλουέτες, μονόχρωμα ή με κλασικά μοτίβα όπως το καρό, είναι απαραίτητα στο ντύσιμο που θα συνοδεύσει τα office looks σας σχεδόν σ' όλη τη διάρκεια του έτους. Μπορείτε να τα φορέσετε σε κοστούμια με παντελόνια ή φούστες, πάνω από μίντι φορέματα, σε layering με καμπαρντίνες και παλτό, ακόμα και με τα jeans σας τις casual Fridays στο γραφείο και είναι είστε πάντα ένα βήμα μπροστά στο ενημερωμένο και σύγχρονο power dressing.

2-Το διαχρονικό πουκάμισο

Άλλος ένα πρωταγωνιστής που "εργασιακού" στιλ είναι χωρίς αμφιβολία το πουκάμισο. Από τα κλασικά λευκά Oxfords και τα ανδρόγυνα pinstripe μέχρι τα μεταξωτά και τα pussy bow, κανένα office look δεν μπορεί να πορευθεί χωρίς την εναλλακτική του πουκάμισου. Αναζητήστε classic- with- a- twist σχέδια, όπως αυτά με ασυμμετρίες, cutouts ή κεντημένες λεπτομέρειες, που θα διευκολύνουν τις day-to-night εμφανίσεις σας. Συνδυάστε τα με wide-leg παντελόνια και loafers ή με full skirts και slingback γόβες για looks που αποπνέουν updated στιλ.

3- Το μίντι φόρεμα

Τα μίντι φορέματα είναι αυτά που παίρνουν το προβάδισμα όταν αναφερόμαστε στο ντύσιμο του γραφείου. Κομψά και διαχρονικά, τα μίντι φορέματα είναι η πιο γρήγορη, εύκολη και ευέλικτη επιλογή για office εμφανίσεις. Ειδικά για τη δουλειά, αναζητήστε φορέματα με πολυτελείς υφές, φίνα ντραπαρίσματα και ντελικάτες πιέτες, με γιακάδες ή διακριτικά ζιβάγκο, με τονισμένα μανίκια ή θηλυκά μοτίβα όπως τα πουά και τα φλοράλ, και συνδυάστε τα τόσο με loafers και mules όσο και με μπότες.

4- H ευέλικτη μίντι φούστα

Συνήθως όταν μιλάμε για office looks στο μυαλό μας έρχονται οι pencil φούστες. Αλλά δεν αποτελούν τη μοναδική επιλογή. Μία πιο αναβαθμισμένη πρόταση είναι οι μίντι full skirts με έντονες πιέτες ή οι δερμάτινες μίντι με αέρινη κίνηση τις οποίες μπορείτε να συνδυάσετε με λεπτεπίλεπτα κασμιρένια πουλόβερ, εφαρμοστά ζιβάγκο και πουκάμισα.

5- H μεταβατική καμπαρντίνα

Η καμπαρντίνα αναφέρεται ως staple σε πολλές κατηγορίες: το μεταβατικό ντύσιμο, τη capsule γυναικεία γκαρνταρόμπα, το στιλ του γραφείου. Μία κλασική μπεζ καμπαρντίνα θα είναι πάντα το ιδανικό πανωφόρι για κομψό power dressing στις ενδιάμεσες εποχές, ενώ πιο αναβαθμισμένα και σύγχρονα κομμάτια, με αποδομημένες γραμμές ή twists στα μανίκια και στις υπόλοιπες λεπτομέρειες, θα προσφέρουν μία πιο σύγχρονη ματιά στο workwear στιλ σας.

6- Τα φαρδιά παντελόνια

Για ανεπιτήδευτο σοφιστικέ στιλ που προσφέρει άνεση σε συνθήκες που τη χρειάζεστε περισσότερο από κάθε άλλη περίσταση, στη δουλειά, η λύση είναι τα φαρδιά παντελόνια. Επενδύστε σε tailored γραμμές και luxe ποιότητες όπως τα μείγματα από μαλλί και κασμίρι ή τα μάλλινα twill, και εξασφαλίστε πολλούς διαφορετικούς στιλιστικούς συνδυασμούς φορώντας τα με πουκάμισα, πουλόβερ, γιλέκα, σακάκια, καμπαρντίνες, loafers και chunky μπότες.

7- H ευρύχωρη tote bag

Η τσάντα που θα κρατήσετε στη δουλειά πρέπει να έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό: να χωράει πολλά πράγματα. Οι ευρύχωρες tote bags, στις οποίες θα τοποθετήσετε από το νεσεσέρ σας μέχρι το laptop σας, είναι η απάντηση στο ερώτημα "ποια τσάντα ολοκληρώνει ιδανικά ένα office look". Επενδύστε σε διαχρονικά ή και πιο μοντέρνα σχέδια, που όμως διακρίνονται από άριστη ποιότητα και άψογο σχεδιασμό, καθώς η τσάντα της δουλειάς οφείλει να είναι ανθεκτική και να δείχνει πάντα καινούργια (και όχι φθαρμένη ή ταλαιπωρημένη).

8- Οι κομψές γόβες

Μπορεί τα loafers να αποτελούν την πιο άνετη επιλογή για τα looks του γραφείου, αλλά ένα ζευγάρι κλασικές γόβες θα αποτελεί πάντα μία διαχρονική και πολύ θηλυκή επιλογή. Οι γόβες εξυπηρετούν άριστα εμφανίσεις που ξεκινούν το πρωί και συνεχίζονται ως αργά το βράδυ, μ' ένα δείπνο με συναδέλφους για παράδειγμα, ενώ ζευγάρια με χαμηλό λεπτό τακούνι, block heels, ή μπαρέτες θα σας εξασφαλίσουν και την απαραίτητη άνεση.

