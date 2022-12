Κομψή μετά τα 60 | 6 styling tips από την γκαρνταρόμπα της βασίλισσας Καμίλα για τα εορταστικά σας looks

Η περίοδος των εορτών θέτει πολλά ερωτήματα αναφορικά με το στιλ: δεν είναι μόνο αυτά που θα φορέσουμε στη διάρκεια του χειμώνα, αλλά και το πως θα ντυθούμε στις εορταστικές περιστάσεις. Οι δε αγορές μόδας δεν εστιάζουν μόνο σε χειμερινά κομμάτια που θα ανανεώσουν τη γκαρνταρόμπα μας , αλλά και σε βραδινά κομμάτια που θα φορέσουμε στις γιορτές αλλά και σε κάθε άλλη formal περίσταση. Όπως, επίσης, αναζητούμε και έμπνευση για τα δώρα που θα προσφέρουμε σε αγαπημένα πρόσωπα, και συχνά περιλαμβάνουν ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ.

Αν, λοιπόν, ανήκετε στην ηλικία των 60 και άνω - ή αναζητάτε ένα κομψό δώρο για γυναίκες που ανήκουν σ' αυτό το ηλικιακό γκρουπ-, μία καλή πηγή έμπνευσης είναι οι εμφανίσεις της βασίλισσας Καμίλα. Το στιλ της συζύγου του Βασιλιά Καρόλου δεν δημιούργησε ποτέ τάσεις στη μόδα, δεν συζητήθηκε για την updated αντίληψη του, δεν είχε ποτέ να παρουσιάσει κάτι υπερβολικό ή τολμηρό. Η Καμίλα στα 75 της χρόνια φροντίζει να διατηρεί ένα κομψό στιλ που όμως βασίζεται αποκλειστικά σε κλασικά, διαχρονικά κομμάτια της μόδας, σε κομμάτια που της παρέχουν άνεση, συμβαδίζουν με το royal dressing code και τον ρόλο της, και δεν τη φέρνουν ποτέ στη συζήτηση γι' αυτά που φοράει.

Με αφορμή, λοιπόν, τις πιο πρόσφατες εμφανίσεις της που συνδυάζονται με βασιλικές υποχρεώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια μάλιστα των εορτών, ξεχωρίσαμε 6 styling tips από το ντύσιμό της που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα στα εορταστικά looks κάθε κομψής 60άρας και πάνω:

-Το κόκκινο φόρεμα

H Queen Consort της Μεγάλης Βρετανίας προσκάλεσε παιδιά που υποστηρίζονται από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ιδρύματα για να στολίσουν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Clarence House. Για την περίσταση επέλεξε να φορέσει ένα κόκκινο μίντι φόρεμα της Fiona Clare, της σχεδιάστρια την οποία εμπιστεύεται διαρκώς για τις εμφανίσεις της. Το look της ολοκλήρωσε με μια μαύρη κοντή κάπα και μαύρες σουέτ μπότες.

Styling tip: Το κόκκινο χρώμα είναι διαχρονικό στη μόδα, αλλά και χρώμα που έχει συνδυαστεί με τα εορταστικά looks. Επενδύσετε σ' ένα κόκκινο φόρεμα το οποίο θα σας βοηθήσει να είστε κομψή και εντυπωσιακή χωρίς μάλιστα να χρειαστείτε υπερβολικό styling.

-Η βραδινή κάπα

H Καμίλα καταφθάνει για δεξίωση στο Παλάτι του Buckingham φορώντας μία κάπα κεντημένη με μεταλλικά νήματα η οποία ανήκει στον σύζυγό της. Για την ακρίβεια, πρόκειται για μία παραδοσιακή φορεσιά, το daglah, δηλαδή ο μακρύς μανδύας που φοράνε οι Άραβες, κι ήταν δώρο στον βασιλιά Κάρολο από τον Σαουδάραβα σχεδιαστή Yahya Al Bishri. Η πολύτιμη τιάρα και το κολιέ από ζαφείρια, που ανήκαν στη Βασίλισσα Ελισάβετ, ολοκλήρωσαν τη βασιλική της εμφάνιση.

Styling tip: Μία κάπα ή ένα μακρύ ριχτό παλτό σε πολυτελή υφή είναι το ιδανικό πανωφόρι για μια εορταστική περίσταση.

-Το γούνινο καπέλο

Για τη συνάντησή της με τους μαθητές ιππασίας του Ebony Horse Club, η βασίλισσα Καμίλα φόρεσε ένα πράσινο παλτό Roy Allen, το οποίο έχει φορέσει και σε άλλες περιστάσεις, ιβουάρ πουκάμισο και κράτησε Peekaboo τσάντα Fendi. Όμως, αυτό που ξεχωρίζει από την εμφάνισή της είναι το καπέλο της: πρόκειται για το μοντέλο Estate από faux fur και βρετανικό tweed του brand Lock & Co. Hatters. Μάλιστα, η Καμίλα θα επαναλάβει την επιλογή της και σε επόμενη εμφάνιση (βλ. παρακάτω).

Styling tip: Αν και στη Μεγάλη Βρετανία τα καπέλα αποτελούν ένα πολύ δημοφιλές αξεσουάρ, ιδίως για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, εδώ είμαστε συχνά διστακτικές στο να το δοκιμάσουμε. Το κρύο του χειμώνα, ωστόσο, επιβάλλει την προστασία του κεφαλιού από αυτό και επομένως αντί να προτιμήσετε ένα μάλλινο σκούφο, που μοιάζει εξαιρετικά casual, αυτές τις μέρες που θα βρεθείτε σε εορταστικά καλέσματα προτιμήσετε ένα γούνινο καπέλο που δείχνει πιο chic.

-Το πράσινο που προτιμούν οι royals

Οι royals ξεχωρίζουν και εμπιστεύονται συχνά στις εμφανίσεις τους τις σκουρόχρωμες αποχρώσεις του πράσινου, όπως τo σμαραγδί ή το πράσινο του πεύκου. Η Καμίλα, βεβαίως, δεν αποτελεί εξαίρεση και στην επίσκεψή της στον φιλανθρωπικό οργανισμό Barnardo's που υποστηρίζει κακοποιημένα και ευάλωτα παιδιά, για να μοιράσει Paddington αρκουδάκια, φόρεσε ένα μίντι φόρεμα σε forest green, μαύρες σουέτ μπότες και μία καρφίτσα Van Cleef & Arpels σε σχήμα πουλιού - κολιμπρί, ενώ κρατούσε τσάντα BVLGARI Serpenti Forever- επίσης σε πράσινο χρώμα.

Styling tip: Αν δεν είστε λάτρεις των έντονων αποχρώσεων, όπως το κόκκινο ή το royal blue, αλλά θέλετε να φορέσετε χρώμα στις εορταστικές σας εμφανίσεις, το σμαραγδί ή οποιοδήποτε σκούρο πράσινο είναι η κομψή λύση που αναζητάτε.

- Οι σουέτ μπότες

Τα αγαπημένα παπούτσια της Καμίλα είναι χωρίς αμφιβολία οι σουέτ μπότες. Συνοδεύει σχεδόν όλες τις δημόσιες εμφανίσεις της, στη διάρκεια του χειμώνα, μ' ένα τέτοιο ζευγάρι είτε σε μαύρο είτε καφέ ή μπεζ, συχνά με χαμηλό block heel. Για την υποδοχή του Προέδρου της Νοτίου Αφρικής, Cyril Ramaphosa, η Καμίλα φόρεσε ένα παλτό και wool crepe φόρεμα από μέσα σε φωτεινό μπλε της Fiona Clare, μπερέ σε royal μπλε με φτερά του Philip Treacy και τις αγαπημένες της μαύρες σουέτ μπότες, ενώ κράτησε ένα δερμάτινο clutch από το Launer London.

Styling tip: H Καμίλα γνωρίζει καλά ότι η άνεση στα πόδια είναι προτεραιότητα ιδίως με τόσες δημόσιες εμφανίσεις που συχνά απαιτούν ορθοστασία. Οπότε επιμένει στις μπότες που τη βολεύουν καλύτερα και παράλληλα η σουέτ υφή τους τις κάνεις να δείχνουν πιο πολυτελής. Ακολουθήστε το παράδειγμά της βασιλικής συζύγου και απολαύστε τις εορταστικές σας εξόδους χωρίς να νιώσετε την αγωνία του πόνου στα πόδια.

-Το καμηλό παλτό

Η βασίλισσα Καμίλα και ο Βασιλιάς Κάρολος επισκέφτηκαν το Ρέξαμ της Ουαλίας για τους εορτασμούς της ανακήρυξης του σε πόλη και συμμετείχαν στη λειτουργία που τελέστηκε στη εκκλησία St Giles. Για την εμφάνισή της εμπιστεύτηκε το διαχρονικό παλτό της γυναικείας γκαρνταρόμπας, το καμηλό. Για την ακρίβεια φόρεσε ένα κασμιρένιο καμηλό παλτό της Anna Valentine, σουέτ μπεζ μπότες από το Russell & Bromley, ενώ κρατούσε μία Mayfair τσάντα σε κροκό καφέ από το Aspinal of London. Το look της ολοκλήρωσε με το Lock & Co. Hatters γούνινο καπέλο της.

Styling tip: To καμηλό παλτό είναι η διαχρονικά επιλογή που μπορεί να κάνει μια γυναίκα σε κάθε ηλικία. Φορέστε το τις γιορτές και σε κάθε άλλη περίσταση και θα είστε πάντα κομψή.