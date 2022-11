Τα styling tips που μπορείτε να πάρετε από κομψές γυναίκες άνω των 70

Τι κάνει το στιλ μιας γυναίκας να ξεχωρίσει; Η προσωπική σφραγίδα. Επίσης, το αν αισθάνεται ο εαυτός της μ' ό,τι επιλέγει να φορά και να αξιοποιεί από τη μόδα όσα κομμάτια και τάσεις την εκφράζουν. Όλα αυτά, βεβαίως, όπως επαναλαμβάνουμε συχνά, δεν έχουν να κάνουν με την ηλικία. Έχουν να κάνουν με τη διάθεση και τη αντίληψη απέναντι στο στιλ, και στο styling, και γυναίκες που ανήκουν σε διαφορετικά ηλιακά γκρουπ το αποδεικνύουν διαρκώς με τις κομψές τους εμφανίσεις.

Αυτή τη φορά είναι οι σταρ της ηλικίας 70 και άνω που τράβηξαν την προσοχή μας και ο τρόπος που έχουν καταφέρει να ενσωματώσουν στο ντύσιμό τους, "επίσημο" και "ανεπίσημο", στοιχεία που αντικατοπτρίζουν την προσωπικότητα, τον χαρακτήρα και τη διάθεσή τους. Η Dame Helen Mirren αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα γυναίκας άνω των 70 που απολαμβάνει τη μόδα και το styling και δεν έχει ενδοιασμούς να δοκιμάζει πράγματα στις εμφανίσεις της, ιδίως τις red carpet. H Jane Fonda, από την άλλη, ξέρει πως να επικοινωνήσει τον δυναμικό της χαρακτήρα και τις αξίες της επιλέγοντας το power dressing ως κυρίαρχο στιλ στο ντύσιμό της - αλλά και την επανάληψη κομματιών στις εμφανίσεις της αφού στηρίζει τη βιώσιμη μόδα, ενώ η Diane Keaton επιμένει στο στιλ που αγαπά περισσότερο - και ταυτίστηκε με τον χαρακτήρα της Annie Hall στην ομώνυμη ταινία του 1997, το "ανδρόγυνο", το οποίο ωστόσο φροντίζει να διατηρεί επίκαιρο και μοντέρνο. Τέλος, η Maye Musk, διάσημο μοντέλο και μητέρα του Elon Musk, έχει επίσης ένα στιλ που χαρακτηρίζεται από φρεσκάδα, δυναμισμό και μοντέρνα αντίληψη, ενώ το δικό της αγαπημένο στιλιστικό "μυστικό" είναι τα statement κοσμήματα που σπάνια παραλείπει στις εμφανίσεις της.

To Power Dressing της Jane Fonda

Πρωταγωνίστρια, ακτιβίστρια, φεμινίστρια, η Jane Fonda στα 84 της χρόνια αποτελεί υπόδειγμα γυναίκας που δεν σταματά να αγωνίζεται και να διαδηλώνει [σ.σ. το 2017 τις πέρασαν χειροπέδες έξω από το Καπιτώλιο στην Washington καθώς διαδήλωνε για την κλιματική αλλαγή], να εργάζεται σε επιτυχημένα πρότζεκτ όπως η τηλεοπτική σειρά "Grace and Frankie" και να συμμετέχει σε καμπάνιες, όπως αυτή για την αθλητική σειρά Move της H&M, που αποτίνει φόρο τιμής στο παρελθόν της Fonda ως guru της αερόβιας άσκησης στα 80s. Και να παραμένει κομψή σε κάθε περίσταση!

Το power dressing ταιριάζει άψογα στην προσωπικότητά της και η Jane Fonda το εμπιστεύεται επενδύοντας συχνά σε tailored κοστούμια και tuxedo σακάκια, σε pussy bow μπλούζες και διαχρονικά παλτό σε δυναμικές αποχρώσεις, όπως το κόκκινο.

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Helen Miren: Λάμψη και ...headbands!

Μία από τις πιο διάσημες βρετανίδες πρωταγωνίστριες, με μακρά πορεία στη βιομηχανία του θεάματος, μ' ένα Όσκαρ για την ερμηνεία της ως Βασίλισσα Ελισάβετ στην ταινία "The Queen" και τον τίτλο της "Dame" που της απένειμε η βασίλισσα για τη συνεισφορά της στην τέχνη της υποκριτικής, η Helen Mirren είναι η περίπτωση της σταρ που όσο εξελισσόταν η καριέρα της και η φήμη της, εξελισσόταν και το στιλ της. Η Mirren στα 77 της χρόνια συνδυάζει στις εμφανίσεις της, κυρίως τις red carpet, τόλμη, λάμψη, χαρά (σε χρώματα), coolness και παράλληλα αριστοκρατικό class. Η ηθοποιός είναι όλα αυτά μαζί και απολαμβάνει να ντύνεται με βάση τη διάθεσή της, που μοιάζει διαρκώς να βρίσκεται στα ύψη.

Η Helen Mirren αγαπά τα λαμπερά και sequin φορέματα, τα χρώματα- έντονα και παλ- και τα εντυπωσιακά κοσμήματα, ενώ το πλέον αγαπημένο της αξεσουάρ είναι οι στέκες για τα μαλλιά (headbands) που βρίσκει τρόπους να τις συνδυάζει και με τα looks της στο κόκκινο χαλί.

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Το μοντέρνο "ανδρόγυνο" της Diane Keaton

Η Diane Keaton παράλληλα με τη φήμη της στην υποκριτική έγινε διάσημη και ως style icon, και όλα αυτά χάρη στην ταινία "Annie Hall" (Νευρικός Εραστής) για την οποία μάλιστα απέσπασε και Όσκαρ ερμηνείας. Το ανδρόγυνο στιλ της ηρωίδας έγινε συνώνυμο με το στιλ της Keaton- εξάλλου, ήταν δικά της τα ρούχα που φορούσε στην ταινία!-, η οποία πρωταγωνίστρια παρέμεινε όλα τα χρόνια που βρίσκεται στο προσκήνιο πιστή σ' ένα βασικό κανόνα: να ντύνεται όπως αισθάνεται η ίδια και μ' ό,τι την εκφράζει.

Είναι, εξάλλου, από τις ελάχιστες σταρ που έχουν κάνει αντισυμβατικές εμφανίσεις σε λαμπερές βραδιές όπως αυτή των Όσκαρ: παρέλαβε το αγαλματίδιό της στην τελετή του 1978 φορώντας ένα outfit που συνδύαζε blazer, πολυεπιπέδη φούστα και κασκόλ στο λαιμό (της ενδυματολόγου Ruth Morley, υπεύθυνης για τα κοστούμια του "Annie Hall"), ενώ στην τελετή Oscars 2020 εμφανίστηκε στη σκηνή για να παραδώσει βραβείο φορώντας πιε-ντε-πουλ κοστούμι, ζιβάγκο και καρό παλτό από τη συλλογή Ralph Lauren.

Η πρόσφατη εμφάνιση της στο show του Αμερικανού σχεδιαστή στην Καλιφόρνια επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη της στο συγκεκριμένο στιλ, στα διαχρονικά staples της γυναικείας γκαρνταρόμπας, όπως είναι τα ζιβάγκο, τα κοστούμια και τα κλασικά πουκάμισα, αλλά και τον επίκαιρο τρόπο με τον οποίο φροντίζει να ανανεώνει το στιλ της. Αγαπημένο της αξεσουάρ; Τα καπέλα.

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

H Maye Musk και τα statement κοσμήματα

Ξεκίνησε την καριέρα της στο modeling σε ηλικία 15 ετών όταν ζούσε ακόμα με την οικογένειά της στη Νότια Αφρική, με τον γάμο της, ωστόσο, και την απόκτηση τριών παιδιών, μεταξύ των οποίων και τον δισεκατομμυριούχος Elon Musk, να φρενάρει για λίγο την καριέρα της. Επέστρεψε στον Καναδά, χώρα καταγωγής της, μετά το διαζύγιό της, όπου σε ηλικία πλέον 40 ετών διαπίστωσε ότι είχε ακόμα ζήτηση ως μοντέλο. H καριέρα της, μάλιστα, απογειώθηκε ενώ μέχρι σήμερα συνεχίζει να ποζάρει για καμπάνιες. Το Μάιο του 2022, μάλιστα, έγινε το πρώτο μοντέλο της ηλικίας της (74) που πόζαρε με μαγιό για το εξώφυλλο του Sports Illustrated.

Η Maye Musk, που η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει ακόμα πιο δημοφιλής χάρη στον εκκεντρικό πρωτότοκο γιό της, έχει ένα πολύ φρέσκο και δυναμικό στιλ. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι εργάστηκε σκληρά για να μεγαλώσει τρία παιδιά ως single μητέρα και συνεχίζει να παραμένει δραστήρια παρά τα εκατομμύρια του γιου της που θα μπορούσαν να της εξασφαλίσουν μια ξέγνοιαστη ζωή. Τολμηρά μοτίβα, όπως τα animal print, bold χρώματα όπως το κόκκινο ή το πορτοκαλί, υφές όπως οι metallic, οι ζακάρ και το βελούδο είναι στοιχεία που θα συναντήσετε στο αριστοκρατικό αλλά και τόσο μοντέρνο στιλ της, ενώ αν πρέπει να αποσπάσουμε ένα στιλιστικό μυστικό που απογειώνει τις εμφανίσεις της, θα πρέπει να μιλήσουμε για τα statement κοσμήματα, κυρίως τα εντυπωσιακά σκουλαρίκια, τα οποία εμπιστεύεται σχεδόν ευλαβικά στα looks της- on και off του red carpet.

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images