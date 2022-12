Τα πέδιλα που μπορείτε να φορέσετε τον χειμώνα

Πέδιλα τον χειμώνα; Η σκέψη προκαλεί σύγχυση, αλλά στη μόδα οι κανόνες υπάρχουν για να ανατρέπονται διαρκώς. Κομμάτια, επομένως, που δημιουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν το στιλ συγκεκριμένης εποχής, βρίσκουν μέσω του styling τα "παραθυράκια" εκείνα που τους επιτρέπουν την παρουσία τους στα outfits αντίθετων σεζόν. Και τα πέδιλα αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Ασφαλώς, ένα παλτό ή ένα κασκόλ δεν μπορούν για πρακτικούς ρόλους να εισχωρήσουν στο θερινό ντύσιμο, όπως αντιστρόφως ένα μαγιό ή ένα ζευγάρι σαγιονάρες στο χειμερινό. Τα πράγματα γίνονται πολύ πιο εύκολα για εκείνα τα - καλοκαιρινά κατά κύριο λόγο- κομμάτια που μπορούν να συμμετάσχουν στο χειμερινό layering και να καλυφθούν από τη ζεστασιά των παλτό ή των πουλόβερ. Όμως, τι γίνεται με τα πέδιλα;

Προφανώς, και η κάλυψη που προσφέρουν τα χειμερινά κομμάτια σε καλοκαιρινά δίνοντάς του τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο ντύσιμο της εποχής δεν φτάνει ως τα κάτω άκρα, όμως η μόδα είναι εδώ για να προσφέρει λύση και η πιο προφανής - κι εύκολη- είναι να φορέσετε τα πέδιλά σας τον χειμώνα με καλσόν και κάλτσες. Οι fashionistas έχουν αγκαλιάσει αυτή την πρόταση και σε πολλά street style looks που επιβάλλουν φινέτσα θα τις δείτε να φορούν τα πέδιλά τους με κάλτσες ως το γόνατο ή καλσόν, λεπτά ή χοντρά. Φέτος, μάλιστα, που ήταν η χρονιά της πλατφόρμας, τα πέδιλα - πλατφόρμα δεν χρειάστηκε καν να μπουν στην άκρη για τον χειμώνα.

Βεβαίως, αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι τα πέδιλα, στις πιο glam, "φορτωμένες" με στολίδια και από πολυτελείς υφές εκδοχές τους, ήταν πάντα σταθερά παρόντα στις συλλογές με party shoes. Τα festive looks, εξάλλου, δεν ακολουθούσαν τους αυστηρούς κανόνες του εποχιακού dressing και ακόμα και στις πιο ντελικάτες τους μορφές αποτελούσαν ιδανική πρόταση για festivities. Πέδιλά διακοσμημένα με κρυστάλλους, όπως τα διαχρονικά σχέδια του Aquazurra, πέδιλα από βελούδο όπως τα εντυπωσιακά σέξι "Padlock" του Tom Ford, πέδιλα πλατφόρμες όπως αυτές του Jimmy Choo σε "εορταστικό" κόκκινο ή του Giuseppe Zanotti με glitter διακόσμηση, αλλά και πέδιλα σε χρυσό ή με στρας και λαμπερές αγκράφες, μπορούν να ολοκληρώσουν ιδανικά τα festive looks, αλλά και κάθε άλλο look στα party και τις βραδινές εξόδους της χρονιάς.

Μην ξεχνάτε, βεβαίως, και την πρόταση των κομψών mules που τα shoe brands φρόντισαν να τους εξασφαλίσουν shearling επένδυση ή γούνινο περίβλημα, για περισσότερη ζεστασιά, ή glam διακόσμηση για να μπορούν να φορεθούν σε βραδινές περιστάσεις.

