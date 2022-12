Οι 10 κορυφαίες red carpet στιγμές του 2022

Kim Kardashian

H Kim Kardashian καταφέρνει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να έχει κάθε χρόνο εξασφαλισμένη τη θέση της στη λίστα με τις red carpet εμφανίσεις της χρονιάς. Φέτος, όλοι συμφωνούν ότι της ανήκει η πρωτιά αφού κατάφερε κάτι σπάνιο: να εμφανιστεί στο MET Gala φορώντας το θρυλικό φόρεμα με το οποίο η Marilyn Monroe είχε τραγουδήσει το 1962 το “Happy Birthday” στον Πρόεδρο J.F. Kennedy. Η δημιουργία του Jean Louis σε σχέδιο του Bob Mackie αποτελεί μουσειακό κομμάτι, το οποίο απέκτησε σε δημοπρασία το 2016 το Ripley’s Believe It Or Not Museum. Η Kim Kardashian κατάφερε να πείσει το Μουσείο να της επιτρέψει να φορέσει το εμβληματικό (της pop κουλτούρας) φόρεμα – κάποιοι ισχυρίζονται ότι υποσχέθηκε πολλά λεφτά για να τους πείσει-, η ίδια υποβλήθηκε σε εξαντλητική δίαιτα και άσκηση για να μπορέσει να μπει σ' αυτό, ενώ οι εντυπώσεις για το αποτέλεσμα μοιράστηκαν ανάμεσα σε ενθουσιασμό και επικρίσεις, ιδίως όταν άρχισε να κυκλοφορεί η φήμη ότι ίσως προκάλεσε ζημιά. Ο Bob Mackie, ανάμεσα σε όλους -σχετικούς και μη- που διατύπωσαν άποψη, χαρακτήρισε την επιλογή αυτή «μεγάλο λάθος», αλλά στο μεταξύ η ιστορία είχε γραφτεί.