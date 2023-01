Style Notes from Milan | Πώς θα ντυθείτε σαν κομψή Μιλανέζα αυτή την εποχή

Υπάρχουν οι insider της μόδας - stylists, fashion creatives, bloggers, μοντέλα & influencers-, υπάρχουν και οι γυναίκες της ...διπλανής πόρτας. Αυτές, δηλαδή, που συναντάμε καθημερινά στον δρόμο και μπορούν να μας χαρίσουν στιλιστική έμπνευση εξίσου δυνατή μ' αυτή που προσφέρουν με τα OOTD τους στα social media οι πρώτες. Ο λογαριασμός Milanesi a Milano μάλιστα είναι από εκείνους που έχουν αναλάβει να καταγράφουν φωτογραφικά τα outfits που επιλέγουν οι Μιλανέζες στην καθημερινότητά τους και προσφέρει μία πιο ρεαλιστική απεικόνιση του στιλ που χαρακτηρίζει τις γυναίκες που ζουν στην ιταλική πρωτεύουσα της μόδας, το Μιλάνο.

Αν, λοιπόν, ρίξετε μία ματιά στις φωτογραφίες που καταγράφουν το χειμερινό ντύσιμο των κομψών real - life Μιλανέζων, θα αντιληφθείτε αμέσως τα κομμάτια που προτιμούν. Παλτό σε μαύρο και καμηλό χρώμα αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε casual chic looks που περιλαμβάνουν jeans ή λευκό παντελόνι, ενώ κλασικά style combos όπως αυτό στον οποίο συναντάμε μαύρο blazer, λευκό πουκάμισο, μαύρο τζιν παντελόνι, loafers και επώνυμη καπιτονέ τσάντα με αλυσίδα, ανήκουν στις βασικές ενδυματολογικές επιλογές τους.

Οι Μιλανέζες ποντάρουν επίσης σε μονοχρωματικά σύνολα είτε έντονα, όπως είναι τα total red looks, είτε διακριτικά και μίνιμαλ, όπως τα total white looks. Βεβαίως, από το ραντάρ τους δεν ξεφεύγουν οι τάσεις και ένα cargo παντελόνι γίνεται must στις casual εμφανίσεις φορεμένο ιδανικά με puffer μπουφάν, ενώ για πιο chic looks η πρόταση έρχεται μέσα από τα leather παντελόνια, απαραίτητα σε άνετη γραμμή, που φοριούνται με επίσης άνετα πουλόβερ. Άλλη τάση που θα συναντήσετε στα looks τους είναι η επιλογή των oversized jackets- ιδιαίτερα, στη shearling εκδοχή τους- τα οποία θα συνδυάσουν με τα κορυφαία παντελόνια στις τάσεις της σεζόν, τα φαρδιά.

Τέλος, οι Μιλανέζες δεν φοβούνται το bold και statement χαρακτήρα στις εμφανίσεις τους και το color blocking με χρώματα που δεν συναντά κανείς συχνά τον χειμώνα (όπως μοβ και κίτρινο) είναι κάτι που θα τολμήσουν άνετα.

1- Go classic: Μαύρο παλτό, μπεζ παλτό

2- In staples we trust: Λευκό πουκάμισο, μαύρο blazer, jeans & loafers

3- Woman in red: Σύνολα σε κόκκινο

4- Always chic: Total white σύνολα

5- Cargo pants: η τάση

6- Style combo: Oversised jacket, φαρδύ παντελόνι

7- Το δερμάτινο παντελόνι

8 - Color blocking