50 street style looks από την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, που φιλοξένησε τις παρουσιάσεις για τις συλλογές της σεζόν Άνοιξη - Καλοκαίρι 2023, ανήκει ήδη στο παρελθόν, ο απόηχος της ωστόσο δεν έχει κοπάσει- κι ας έχουμε περάσει ήδη στο Παρίσι. Το πλούσιο πρόγραμμά της, τα εντυπωσιακά shows, οι συναρπαστικές RTW κολεξιόν και τα απανωτά ντεμπούτα νέων σχεδιαστών σε ιστορικούς οίκους, έστρεψαν όλο το ενδιαφέρον στην πρωτεύουσα της Ιταλικής Μόδας. Εξίσου, θεαματικό αποδείχτηκε και το street style του Μιλάνου.

Buyers, δημοσιογράφοι, content creators και creatives, στιλίστες, μοντέλα, επιχειρηματίες της μόδας και απλοί fashion lovers, και φυσικά μία στρατιά από celebrities και ambassadors των luxury brands συγκεντρώθηκαν, από κάθε γωνιά του πλανήτη, στο Μιλάνο προσφέροντας γενναία στιλιστική έμπνευση με τα street style looks τους. Αν, μάλιστα, κάπως έπρεπε να χαρακτηρίσουμε αυτό το street style θα λέγαμε ότι ήταν τόσο πληθωρικό όσο και η προσωπικότητα μίας Ιταλίδας ντίβας! Οι Ιταλίδες, εξάλλου, φημίζονται για τη κεφάτη προσέγγισή τους στο στιλ: αν είναι να ντυθούν για μια περίσταση, θα ντυθούν όπως ακριβώς αρμόζει, με όλη την απαραίτητη ένταση στο στιλ. Έτσι, στο street style του Μιλάνου είδαμε πολλές dressed up εμφανίσεις - είτε από τις ίδιες τις Μιλανέζες είτε τις καλεσμένες-, ενίοτε κι αρκετά τολμηρές στο styling και τις επιλογές, ενώ βεβαίως ανάλογα με το show είδαμε από τις fashionistas να αναπαράγονται looks από τις τρέχουσες συλλογές του εκάστοτε οίκου (άλλοτε ως ακριβή αντίγραφα των outfits της πασαρέλας κι άλλοτε με παραλλαγές).

Αν κάπου, λοιπόν, πρέπει να σημειώσουμε τάσεις από το street style της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, θα αναφέραμε σίγουρα α. τα κομψά leather σύνολα και φορέματα, β. τα κοστούμια σε ποπ/ neon αποχρώσεις (που έρχονται σε αντίθεση με την κλασική επιλογή των pinstripes, που επίσης είδαμε), γ. τα μαύρα φορέματα και τα total black σύνολα, και δ. τις λαμπερές λεπτομέρειες, όπως πούλιες και metallic threads σε όχι απαραίτητα βραδινά looks.

Get the style