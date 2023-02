H Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης είναι η tour de force της σύγχρονης αισθητικής

Ο τίτλος της ως η πέμπτη πιο αναγνωρίσιμη Εβδομάδα Μόδας του πλανήτη, μετά τις "Big Four" (Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Μιλάνο, Παρίσι) είναι πλέον κατοχυρωμένος. Μαζί μ' αυτόν της Sustainable Fashion Week. Καμία εξάλλου από τις υπόλοιπες δημοφιλείς εβδομάδες δεν έχει ασχοληθεί τόσο πολύ με το θέμα της βιωσιμότητας στη μόδα σε επίπεδο τόσο διοργάνωσης όσο και συλλογών. To 2020, η Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης ανακοίνωσε το πλάνο δράσης της για τη βιωσιμότητα σύμφωνα με το οποίο τα brands θα πρέπει να πληρούν 18 κριτήρια προκειμένου να μπορούν να παρουσιάσουν σ' αυτή. Κριτήρια που δεν περιορίζονται μόνο στη χρήση των υλικών που αξιοποιούν οι σχεδιαστές στη δημιουργία των συλλογών του (και θα πρέπει να προέρχονται κατά 50% από ανακυκλωμένα και ανακυκλώσιμα υλικά και ηθικές και βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής), αλλά επεκτείνονται στην επιχειρησιακή στρατηγική, τις εργασιακές συνθήκες, το marketing, την zero waste παραγωγή των shows, τη μηδενική παρουσία γούνας στις collections κ.ο.κ ακόμα και στο πόσο diverse και inclusive είναι η επιλογή των μοντέλων για τις πασαρέλες. Τα runways της CPHFW είναι υποδειγματικά ως προς αυτό το κριτήριο - μία ματιά στα shows της τωρινής διοργάνωσης- που πραγματοποιήθηκε από τις 31/01 έως τις 3/02- και θα εντοπίσετε μοντέλα από κάθε ηλικία, κάθε σωματότυπου, κάθε εθνικότητας και θρησκείας, οικογενειακού status και από την ΛΟΑΤ+ κοινότητα, ακόμα και celebrities.

Όπως αποκάλυψε η Cecilie Thorsmark, η CEO της Εβδομάδας Μόδας της Κοπεγχάγης, και τα 29 brands που παρουσίασαν τις συλλογές τους για τη σεζόν AW'23 πληρούσαν τα κριτήρια, ενώ αποκάλυψε ότι η προσπάθεια της CPHFW θα ενταθεί παρουσιάζοντας ένα καινούργιο κριτήριο κάθε χρονιά και κάνοντας ακόμα πιο αυστηρά κάποια παλαιότερα. "Η μόδα δεν μπορεί να απέχει από το να χρησιμοποιεί τη φωνή της για περιβαλλοντική και κοινωνική αλλαγή. Μπορούμε και πρέπει να προκαλούμε διαρκώς το status quo για τη βιομηχανία μας", δήλωσε στην τελετή έναρξης καθιστώντας σαφές ότι ο δρόμος που έχει χαράξει η CPHFW και η Σκανδιναβία προς μία πιο βιώσιμη μόδα αποτελεί εκτός από πρωτοπορία και ένα υποδειγματικό "προηγούμενο" για να βαδίσουν πάνω του κι άλλες διοργανώσεις.

Sustainable και τολμηρή

Αν, ωστόσο, η γενναία αφοσίωση της διοργάνωσης στη βιωσιμότητα την επαναφέρει διαρκώς, σε κάθε σεζόν, στην επικαιρότητα των συζητήσεων (μαζί με το επιδραστικό της street style), ωστόσο δεν υπολείπεται σε καινοτομία και δημιουργικότητα αναφορικά με τις συλλογές. Μπορεί το σκανδιναβικό στιλ, σ' ένα ευρύτερο πλαίσιο lifestyle αισθητικής, να έγινε δημοφιλές για τον μινιμαλισμό του - που στη μόδα μεταφράζεται σε καθαρές γραμμές και ουδέτερες αποχρώσεις, ενώ σε μια γενικότερη απλότητα όσο αφορά τον τρόπο ζωής, αλλά σεζόν τη σεζόν οι συλλογές που παρουσιάζουν τα σκανδιναβικά brands εμφανίζονται όλο και πιο τολμηρές- σε περιεχόμενο αλλά στον τρόπο παρουσίασης τους.

To recap της CPHFW για τη σεζόν Φ/Χ 2023 έχει ουκ ολίγες στιγμές - αναφοράς σε μοντέρνα αισθητική, καινοτόμες και fun προτάσεις, viral στιγμές και πρωτότυπα σετ παρουσίασης. Κάποια από τα πιο χαρακτηριστικά:

(Di)vision: ένα δείπνο - καταστροφή

Η πιο viral στιγμή της Εβδομάδας Μόδας της Κοπεγχάγης ανήκει αναμφίβολα στο show του brand (Di)vision με ιδρυτές τα αδέλφια Nana και Simon Wick. Η παρουσίαση της ΑW'23 collection τους, στην οποία έδωσαν τον τίτλο "Dressed for Disaster", πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό εστιατόριο Josty, άλλοτε τεϊοπωλείο στο οποίο σύχναζε ο Φρειδερίκος ΣΤ΄ της Δανίας, και οι πολυτελείς αίθουσες του που ήταν σε απόλυτη αντίθεση με το grunge Υ2Κ ύφος και τη party διάθεση της συλλογής. Στη διάρκεια του show, μία jazz μπάντα έπαιζε ζωντανά επανεκτελέσεις τραγουδιών της Avril Lavigne και των Linkin Park ενισχύοντας την αίσθηση της αντίθεσης στην οποία ήθελαν να εστιάσουν οι σχεδιαστές. Η έκπληξη, όμως, ήρθε στο τέλος όταν το μοντέλο Sarah Dahl που καθόταν σ' ένα από τα στρογγυλά τραπέζια ανάμεσα στους καλεσμένους, σηκώθηκε από τη θέση της και πήρε μαζί της όλο το τραπέζι αφού η ουρά από τη μάξι φούστα της είχε πάρει τον ρόλο του τραπεζομάντιλου. "Dressed for Disaster", στα σίγουρα!

James Cochrane/ Courtesy of CPHFW

James Cochrane / Courtesy of CPHFW

James Cochrane / Courtesy of CPHFW

A. Roege Hove, ή όπως Coperni

To A. Roege Hove αυτοσυστήνεται ως ένα conceptual knitwear brand, το οποίο έχει ξεχωρίζει για την αντισυμβατική και artistic προσέγγιση σε παραδοσιακές μεθόδους πλεξίματος. Η ιδρύτρια του Amalie Røge Hove πειραματίζεται διαρκώς με τη φόρμα και τη συμπεριφορά των υλικών και τα πλεκτά της θυμίζουν συχνά άκαπτα structural υφαντά που όμως διατηρούν τη γλυκιά αίσθηση του πλεκτού. Για το show της AW'23 συλλογή της, η σχεδιάστρια έστειλε στην πασαρέλα ένα μοντέλο που φορούσε μόνο το εσώρουχό του και δυο βοηθοί της άρχισαν να το ντύνουν με τρία στρώματα από διαφανή stretch wool κομμάτια δημιουργώντας ένα υπέροχο σύνολο που θύμιζε origami. "Πολλοί από το κοινό δεν έχουν αγγίξει τις δημιουργίες μου. Θέλησα να τους δώσω μία ιδέα του πώς μεταμορφώνεται το ρούχο από την κρεμάστρα στο σώμα", δήλωσε η Røge Hove, που η ιδέα της δημιούργησε συνειρμούς με το show του brand Coperni και το φόρεμα που ψεκάστηκε στο σώμα της Bella Hadid.

James Cochrane/ Courtesy of CPHFW

James Cochrane/ Courtesy of CPHFW

James Cochrane/ Courtesy of CPHFW

Baum und Pferdgarten: Η μοντέρνα γκαρνταρόμπα της "Margot Tenenbaum"

Πηγή έμπνευσης για την AW'23 συλλογής ενός από τα παλαιότερα και ηγετικά fashion brand της Δανίας, του Baum und Pferdgarten, αποτέλεσε η cult classic ταινία "The Royal Tenenbaums" (2001) του Wes Anderson. Κάτι ανάμεσα σε εικαστικό δημιούργημα, γλυκόπικρη κωμωδία και ενδυματολογικό masterpiece, η μονοχρωματική παλέτα που αξιοποιεί σ' όλα τα φιλμ του ο Anderson και το χαρακτηριστικό στιλ των ηρώων του, αναβιώνουν μέσα από την πρόταση του brand.

Για τις ανάγκες του show, μία τεράστια τέντα σε πορτοκαλί χρώμα στήθηκε το κέντρο τέχνης Nikolaj Kunsthal δημιουργώντας μία ζεστή ατμόσφαιρα με σινεφίλ διάθεση. Οι creative directors του brand, Rikke Baumgarten και Helle Hestehave, έδωσαν στη συλλογή τους τον τίτλο "Τhe Royal Baumgartens" και όπως αναφέρουν στο σημείωμά τους "εμπνευστήκαμε από το μοναδικό στιλ που χαρακτηρίζει κάθε μέλος της οικογένειας, από το ανεπιτήδευτο πλην extravagant παλτό της Margot μέχρι την κόκκινη φόρμα του Chas. Signature στοιχεία από το στιλ κάθε χαρακτήρα συνθέτουν την αίσθηση της συλλογής". Το πρόσωπο της Margot Tenenbaum, μάλιστα, κάνει την εμφάνισή του ως print πάνω σε κομμάτια μιας συλλογής, που θα μπορούσε να αποτελέσει τη γκαρνταρόμπα της fictional ηρωίδας στο 2023.

James Cochrane / Courtesy of CPHFW

James Cochrane / Courtesy of CPHFW

James Cochrane / Courtesy of CPHFW

James Cochrane / Courtesy of CPHFW

Henrik Vibskov: Μία ωδή στη ντομάτα

Απόφοιτος του Central Saint Martins και με περισσότερα από 20 χρόνια παρουσίας στον χώρο, ο Henrik Vibskov δεν είναι απλά σχεδιαστής, είναι εικαστικός και μουσικός. Η συλλογή του για τη σεζόν AW'23 έχει τον τίτλο "Long Fingers To Ma Toes" και εμπνέεται από ένα ταπεινό ζαρζαβατικό: την ντομάτα. Ο Vibskov αρχικά έκανε μία παρουσίαση της συλλογής στην Men’s Fashion Week στο Παρίσι τον Γενάρη, αλλά επέστρεψε στην Κοπεγχάγη για να δημιουργήσει ένα show - εικαστικό δρώμενο με πρωταγωνιστή στη πασαρέλα ένα σιδερένιο installation από το οποίο κρέμονταν τσαπιά από χάρτινες ντομάτες, τις οποίες τα μοντέλα σταματούσαν για να αγγίξουν -ωσάν να ήταν τα απαγορευμένα μήλα του Κήπου της Εδέμ. Προς το τέλος του show εμφανίστηκε μία ομάδα από κηπουρούς με φουτουριστική εμφάνιση, οι οποίοι άρχισαν να ανεβοκατεβάζουν τα σιδερένια δέντρα με τις ντομάτες, σαν να επιχειρούσαν το μάζεμα της σοδειάς.

James Cochrane / Courtesy of CPHFW

James Cochrane / Courtesy of CPHFW

Ο σχεδιαστής ξεκίνησε να σκέφτεται το concept της ντομάτας, που ενσωματώνεται με διάφορους έξυπνους τρόπους στη συλλογή του (όπως ως ξεκάθαρο μοτίβο πάνω σε γιλέκα και φόρμες, ως πιτσιλιές από ντομάτα πάνω σε σακάκια και κοστούμια ή ως αφηρημένα μοτίβα του πράσινου μίσχου πάνω σε φορέματα και πλεκτά), όταν πριν από έναν χρόνο συνάντησε ένα εγκαταλελειμμένο θερμοκήπιο ντομάτας στην Κοπεγχάγη. "Ήταν τελείως φουτουριστικό - καθόλου φυτά μόνο γυαλιά και σωλήνες ποτίσματος. Έμοιαζε με σκηνή από το Blade Runner 2049", θα δηλώσει στα παρασκήνια του show- ενώ αποκάλυψε ότι σκοπεύει να μεταφέρει το installation του σε μία έκθεση στο Βερολίνο.

James Cochrane / Courtesy of CPHFW

James Cochrane / Courtesy of CPHFW

Latimmier: μία προσωπική παρουσίαση

Ο Φιλανδός σχεδιαστής Ervin Latimer ήταν πολύ ειλικρινής στην παρουσίαση της συλλογής του brand του Latimmier, που έλαβε χώρα στο Finnish Cultural Institute: έπαθα burnout, δεν ήμουν σίγουρος καν αν θα γινόταν αυτό το show. Η συλλογή του περιελάμβανε μόλις 11 looks, τα οποία μάλιστα ανέλαβε να παρουσιάσει ο ίδιος. Πήρε, λοιπόν, ένα μικρό σκαμνί, κάθισε στο κέντρο της σκηνής και μ' ένα μικρόφωνο περιέγραφε τις λεπτομέρειες του κάθε look που εμφανιζόταν στην πασαρέλα. "Προσπάθησα να βρω χρόνο για τον εαυτό μου και να σιγουρευτώ ότι έχω την ενέργεια για να συνεχίσω", θα εκμυστηρευτεί στην αρχή της παρουσίασης στο κοινό του "και συνειδητοποίησα ότι ακόμα κι αν δεν είμαστε στο ξεκίνημά μας, ίσως χρειάζεται να μειώσουμε τους ρυθμούς και να εστιάσουμε στη δεξιοτεχνία" - όπως αυτή που ξεχωρίζει στη συλλογή που δημιούργησε ο ίδιος στο χέρι. Όπως μεταδίδουν τα σκανδιναβικά μέσα, κανείς απ' όσους βρέθηκαν καλεσμένοι στο show δεν έμεινε ασυγκίνητος από την οικειότητα που δημιούργησε ο σχεδιαστής και τη δυνατότητα να απολαύσουν το δημιουργικό του ταλέντο μέσα από τη λεπτομερή και κατατοπιστική παρουσίαση των looks.

James Cochrane/ Courtesy of CPHFW

James Cochrane/ Courtesy of CPHFW

James Cochrane/ Courtesy of CPHFW O Ervin Latimer

Ξεχώρισαν επίσης...

-Η AW'23 συλλογή του brand Munthe που αντλεί έμπνευση στα μοτίβα, τις γραμμές, τα χρώματα από τους πίνακες και το προσωπικό στιλ Georgia O’Keeffe.

James Cochrane/ Courtesy of CPHFW

- Η γεμάτη ενέργεια, ιδιαίτερα μοτίβα και playful όγκους από διαφάνειες συλλογή του Σουηδού με καταγωγή από την Ερυθραία Salem Fessahaye, κάθε κομμάτι της οποίας είναι κατασκευασμένο από upcycled, remade και περισσεύματα υφασμάτων και υλικών.

James Cochrane/ Courtesy of CPHFW

James Cochrane / Courtesy of CPHFW

-Το show του brand Saks Potts ήταν αφιερωμένο στις οικογένειες κάθε μορφής και πραγματοποιήθηκε στον συναυλιακό χώρο του Tivoli Gardens, που φιλοξενεί από τα αρχαιότερα λούνα παρκ του πλανήτη. Τα lazer cut σουέτ κομμάτια, τα bouclé σετ, τα δερμάτινα και τα pony hair λεοπάρ τζάκετ και παλτό ανήκουν στα highlights της συλλογής.

James Cochrane/ Courtesy of CPHFW

James Cochrane/ Courtesy of CPHFW

-To Rotate είναι το δανέζικο brand που έγινε διάσημο για τα party dressing κομμάτια του και η party διάθεση δεν έλειψε κι από αυτό το show. Τα Rotate Girls, όπως αποκαλούνται οι φανατικές του brand, το οποίο διοικούν δυο διάσημες Δανές influencers, η Thora Valdimars και η Jeanette Friis Madsen, συμπεριέλαβαν φέτος στο καστ της πασαρέλας την celebrity Lisa Rinna, ηθοποιός και τηλεπερσόνα, που έχει γίνει γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο The Real Housewives of Beverly Hills. Και η οποία περπάτησε φορώντας bodysuit και λεοπάρ παλτό, ενώ στην πασαρέλα εμφανίστηκαν επίσης η γνωστή Καναδή fashion insider Grece Ghanem και το plus size μοντέλο Vivian Hoorn.

James Cochrane/ Courtesy of CPHFW Lisa Rinna

James Cochrane/ Courtesy of CPHFW Grece Ghanem

- Το δυναμικό tailoring με τους τονισμένους ώμους και τις ογκώδεις σιλουέτες σε neutral και γήινους τόνους, που αναβιώνει με σύγχρονο τρόπο την αισθητική των 80s, της συλλογής Remain.

James Cochrane/ Courtesy of CPHFW

James Cochrane/ Courtesy of CPHFW

James Cochrane/ Courtesy of CPHFW

- Οι ευφάνταστες, πλεγμένες με διάφορες τεχνικές (με βελόνες, με βελονάκι, ύφανση) στο χέρι, δημιουργίες της Σουηδής Sasha Heinsaar, η οποία εμπνεύστηκε από τα παιδικά της βιβλία για να αναδημιουργήσει παραδοσιακές στολές οι οποίες θυμίζουν φουτουριστικά πλεκτά γλυπτά. Η συλλογή παρουσιάστηκε μαζί με εκείνες άλλων σχεδιαστών που συμμετείχαν με τον οργανισμό Alpha ο οποίος προωθεί τη δουλειά νέων ταλέντων στη μόδα.

James Cochran / Courtesy of CPHFW

James Cochran / Courtesy of CPHFW

Συμπέρασμα;

Η Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης εξελίσσεται σε μία πραγματική tour de force της σύγχρονης αισθητικής, ένας σοβαρός change gamer στον τρόπο που ντυνόμαστε σήμερα. Κάθε μία από τις συλλογές που παρουσίασε στη πρόσφατη διοργάνωση για τη σεζόν Φ/Χ 2023, αλλά και σε προηγούμενες, έχει πολλά περισσότερα από ένα κάτι που θα μπορούσε να ανήκει στη γκαρνταρόμπα μιας ενημερωμένης και κομψής γυναίκας του σήμερα– και μάλιστα, σε τιμές που δεν είναι πάντα απρόσιτες.

Είναι, επίσης, η εβδομάδα που ανταποκρίνεται καλύτερα στην πρόκληση του sustainability υποχρεώνοντας τα brands να αξιοποιούν βιώσιμα υλικά και πρακτικές – και μάλιστα, η ανταπόκριση των ίδιων των brands σ' αυτή την πρόκληση είναι ενθουσιώδεις. Επιπλέον, έχει πάρει πολύ σοβαρά και το θέμα της συμπερίληψης και κάνει σαφές ότι η μόδα της αφορά τους πάντες.

Αν επομένως η Υψηλή Ραπτική προσφέρει όραμα και όνειρο, η luxury RTW στόχους και φιλοδοξίες ότι κάποια στιγμή τα κομμάτια της μπορούνε να γίνουν διαχρονικά και δια βίου μέλη μιας "προσιτής" γκαρνταρόμπας, η CPHFW και τα σκανδιναβικά brands προσφέρουν το εδώ και τώρα, τη μοντέρνα αισθητική που μπορεί να φορεθεί απ' όλους, χωρίς ιδιαίτερες οικονομίες, χωρίς ενδοιασμούς για το βιώσιμο χαρακτήρα της και χωρίς αμφιβολίες ότι η ελευθερία στο styling είναι μία ευπρόσδεκτη συνθήκη- και προϋπόθεση για προσωπικό στιλ.