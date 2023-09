NYFW | Οι SS'24 συλλογές που ξεχώρισαν στη Νέα Υόρκη

Κι ενώ οι απανταχού fashionistas οργανώνουν την γκαρνταρόμπας τους και ετοιμάζονται για τα looks της σεζόν Φθινόπωρο – Χειμώνας 2023-24, η μόδα έχει ήδη γυρίσει σελίδα και ξεκίνησε να γράφει τις τάσεις για τη σεζόν Άνοιξη – Καλοκαίρι 2024. Η αρχή έγινε τον Αύγουστο, με τις συλλογές που παρουσιάστηκαν στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης, ωστόσο το επίσημο calendar ξεκίνησε μόλις με την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, που πραγματοποιήθηκε από τις 8 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του CFDA, 71 σχεδιαστές και brands επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους στα shows, μ' ένα μεγάλο αριθμό απ' αυτούς να συμμετέχουν ξανά από την περασμένη σεζόν, νέα ταλέντα να παρουσιάζουν, παλιούς γνώριμους να επιστρέφουν τώρα μετά την πανδημία, όπως ο Ralph Lauren και ο Phillip Lim , και τον Peter Do να κάνει το ντεμπούτο του για τον Hemlut Lang σ' ένα από τα πολυαναμενώμενα runways της πρόσφατης NYFW.

Το πλούσιο πρόγραμμα και η ποικιλομορφία και διαφορετικότητα που χαρακτηρίζει την ταυτότητα των σχεδιαστών που συμμετέχουν στην αμερικάνικη εβδομάδα μόδας, ήταν υπεύθυνα και για μια ενδιαφέρουσα ποικιλία στις προτάσεις, τις τάσεις και τα στιλ που παρουσιάστηκαν: από τον αψεγάδιαστο, "καθαρόαιμο" μινιμαλισμό, στον οποίο εξάλλου έχουν διακριθεί οι Αμερικανοί designers, μέχρι τον μαξιμαλιστικό πλουραλισμό, το μοντέρνο edgyness, τις προσμίξεις των έθνικ στοιχείων με τα "Αmerican Classics", το γενναιόδωρο glam και τη street / pop κουλτούρα, οι συλλογές της NYFW για την Άνοιξη – Καλοκαίρι 2024 είχαν κάτι για όλους.

Ξεχωρίσαμε....

Khaite | Μία σύγχρονη ελεγεία του μινιμαλισμού

"Αν υπάρχει ένα brand που αποδίδει σωστά τον μινιμαλισμό στις μέρες μας, αυτό είναι το Khaite", θα σχολιάσει η digital director του αμερικάνικου Elle, Claire Stern, και ο ισχυρισμός της βρίσκει σύμφωνη την πλειοψηφία των retailers που παρακολούθησαν την εβδομάδα μόδας της Νέας Υόρκης και σε ρεπορτάζ του WWD ανάδειξαν την SS'24 συλλογή Khaite ως μία από τις κορυφαίες. Στην Cate Holstein, ιδρύτρια του Khaite, εξάλλου, η σύγχρονη πολυτελής μόδας οφείλει πολλά, και η επίκαιρη τάση του "quiet luxury" ακόμα περισσότερα.

Στην SS'24 συλλογή της, που παρουσιάστηκε στο Park Avenue Armory στο Μανχάταν, ο αριστοτεχνικός μινιμαλισμός του Khaite εμφανίζει στοιχεία σουρεαλισμού (γιατί πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς τα bold και statement χάλκινα ενωμένα χέρια που παίρνουν τον ρόλο της αγκράφας σε looks που περιλαμβάνουν είτε flowy μάξι φορέματα είτε μικροσκοπικά σορτς;), αλλά και στοιχεία όπως όγκους στα μανίκια ή γραμμές στις σιλουέτες (όπως τα U-shaped στη λαιμόκοψη φορέματα με τους υπερτονισμένους γοφούς) που συναντάμε σε άλλα λιγότερο φιλικά προς τον μινιμαλισμό στιλ. Μόνο που η "ήρεμη", λεία και "καθαρή" προσέγγιση της Holstein είναι αυτή που κάνει ακόμα και την πιο "δραματική" λεπτομέρεια να μοιάζει ό,τι πιο cool μπορείτε να φορέσετε σήμερα.

Altuzarra | Με έμπνευση από "Το μωρό της Ρόζμαρι"

Ο Joseph Altuzarra αναφέρει ως πηγή έμπνευσης για την SS'24 συλλογή του brand του το βιβλίο του Ira Levin, "Το μωρό της Ρόζμαρι"- ένα αντίγραφου του οποίου βρήκαν στις θέσεις τους οι καλεσμένοι του show- και το οποίο μετέφερε με μεγάλη επιτυχία στον κινηματογράφο ο Roman Polanski (1968). Και η αλήθεια είναι ότι βλέποντας κανείς τα σατέν A – line παλτό της κολεξιόν, τα babydoll φορέματα από "σπασμένο" ύφασμα, τα εμπνευσμένα από τα 60s ταγέρ και τα kitten heels, τις trapeze-shaped σιλουέτες, που μοιάζει σαν κάτι να θέλουν να κρύψουν, όπως και τα goth μίνι τούλινα νυφικά, δεν μπορεί παρά να φανταστεί τη Mia Farrow (πρωταγωνίστρια της cult ταινίας τρόμου) να τα φοράει. Σ' αυτόν τον "twisted συντηρητισμό" που αποπνέει η συλλογή Altuzarra SS'24 πολλοί εντόπισαν ομοιότητες με την "ugly chic" αισθητική της Miuccia Prada, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό.

To "barefoot glamour" του Michael Kors

O Michael Kors αποτελεί εγγύηση σ' ό,τι αφορά τη μοντέρνα, σοφιστικέ και συνάμα σέξι, κομψότητα. Η συλλογή του για την Άνοιξη 2024 που παρουσιάστηκε ...in full bloom κατά μήκος του East River στο Domino Park στο Μπρούκλιν, είναι αφιερωμένη στο "barefoot glamour" ("ξυπόλητο glamour") των διακοπών, όπως δήλωσε ο ίδιος, που στις προτάσεις του για την επόμενη σεζόν συμπεριέλαβε λευκά δαντελένια φορέματα και ημιδιάφανες τουνίκ, sobret αποχρώσεις και hot pants (ή no pants) σε πλεκτά σύνολα, αέρινα φορέματα σε μαύρο ή μπεζ χρώμα, graphic μοτίβα σε μαντό, twin sets και μίνι φορέματα, carpi σανδάλια (σημειώστε μία τάση) και κομψές bucket bags.

Carolina Herrera | Με έμπνευση από την Carolyn Bessette-Kennedy

O Wes Gordon συνεχίζει να αποτίνει φόρο τιμής στο σοφιστικέ και ladylike ύφος που καθιέρωσε την Carolina Herrera και για την SS'24 συλλογή του για τον οίκο επιλέγει ως πηγή έμπνευσης μία μούσα του Αμερικανικού στιλ, την Carolyn Bessette-Kennedy. Στη συλλογή, που ο σχεδιαστής αποκαλεί την "αγαπημένη του μέχρι σήμερα", το chic & fabulous που εκπροσωπούσε πάντα η Herrera, αποτυπώνεται μέσα από ρομαντικές τούλινες φούστες που σε μία από τις πιο δυνατές στιγμές τις συλλογής αποκτά φωτεινό κίτρινο χρώμα και συνδυάζεται με slim – fit σακάκι σε ίδια απόχρωση και statement φλοράλ καρφίτσα στο πέτο, halterneck εφαρμοστά φορέματα με ντραπέ λεπτομέρειες, light πλεκτά πουλόβερ ή polo shirts συνδυασμένα με sheer δαντελένιες φούστες, πουά φορέματα και twin sets, παγιέτες που δείχνουν εξαιρετικά κομψές φορεμένες μ' ένα απλό μαύρο πουκάμισο, αλλά και ball gowns σε συνδυασμούς παλ χρωμάτων, όπως του ροζ και του κίτρινου ή του κίτρινου και του λιλά, με διακόσμηση XL ribbon belts στη μέση.

Old meet new| Το ντεμπούτο του Peter Do για τον Helmut Lang

Δεν είναι καθόλου περίεργο που σε μια εποχή που η μόδα επιστρέφει σε "wearable τάσεις" και αναζητά φρέσκους τρόπους για να αναβιώσει τον κυρίαρχο στην αισθητική των '90s μινιμαλισμό, να επιχειρείται η επαναφορά ενός brand που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του συγκεκριμένου στιλ: ο Helmut Lang μπορεί να έχει αποχωρήσει από το 2005 (και να ασχολείται πια αποκλειστικά με την τέχνη), αλλά το σημάδι που έχει αφήσει στη μόδα του αναλλοίωτου στον χρόνο μινιμαλιστικού στιλ παραμένει καθοριστικό.

To "new kind of glamour" που ο Peter Do έφερε στη μόδα με την ίδρυση του brand του το 2018, και αφού είχε θητεύσει στο πλευρό της Phoebe Philo στην Celine αλλά και του Derek Lam στη Νέα Υόρκη, τον ανέδειξε σύντομα σ' ένα από τους πολλά υποσχόμενους σχεδιαστές της νέας γενιάς και του εξασφάλισε εντέλει τη θέση του creative director στον θρυλικό οίκο που επιδιώκει την αναγέννησή του. Στο πλέον αναμενόμενο show της NYFW, το παλιό συνάντησε το νέο μέσα απ' ένα "φρεσκάρισμα" και προσωπικές πινελιές του βιετναμέζου στην καταγωγή Do σε κώδικες που υπήρξαν χαρακτηριστικοί του Helmut Lang.

Κομψά και λιτά ανδρόγυνα κοστούμια, σε άσπρο – μαύρο (κυρίαρχα χρώματα στις συλλογές του ιδρυτή) διακοσμούνται με "ζώνες ασφαλείας αυτοκινήτου" σε έντονα χρώματα, T-shirts, tank tops και πουκάμισα φορεμένα το πίσω μπρος αποκτούν τα δικά τους ποιητικά στιχάκια – σε αγγλικά και βιετναμέζικα- και παραπέμπουν στις δημοφιλείς, cult πλέον, διαφημίσεις του Helmut Lang που κάποτε κοσμούσαν τα ταξί της Νέας Υόρκης, color-block παντελόνια, τοπ και φορέματα προσφέρουν την απαραίτητη νότα ζωντάνιας και ενέργειας (που χαρακτηρίζει την πόλη της Νέας Υόρκης), ενώ μια παλιά καμπάνια του οίκου τυπώνεται πάνω σ' ένα ντένιμ σετ της συλλογής. Ένα είναι σίγουρο: ό,τι τα looks και τα κομμάτια αυτής της συλλογής - που ο Peter Do έθεσε όρο ότι θα προσφέρονται σε λογικές τιμές στην αγορά- θα τραβήξουν την προσοχή των fashion cognoscenti.

Με μια ματιά: Ralph Lauren, Dion Lee, LaQuan Smith, Luar, Coach, Tory Burch, Sandy Liang, Gabriela Hearst, Ulla Johnson, 3.1 Phillip Lim

O Ralph Lauren επέστρεψε στο επίσημο πρόγραμμα της NYFW παρουσιάζοντας μία συλλογή για την Άνοιξη του 2024 που αναβαθμίζει τα "Αmerican Classics" μέσα από bold χρώματα και πληθωρικό (χρυσό) glam, ο Dion Lee ανεβάζει επίπεδο το utιlity wear προσθέτοντας στα looks του όχι μόνο multi-pockets αλλά και τα ίδια τα εργαλεία (όπως κλειδιά και πριτσίνια), ο LaQuan Smith ....keeps the party going με πολύχρωμα metallics και τολμηρές, σέξι σιλουέτες που θα μπορούσε να δει κανείς τόσο στους δρόμους της Νέας Υόρκης όσο και στα clubs, ενώ o Raul Lopez του Luar αξιοποιεί πρωτοποριακές τεχνικές για να δημιουργήσει μια edgy εκδοχή του corporate chic.

Από την άλλη, ο Stuart Vevers γιόρτασε δέκα χρόνια ως creative director του Coach και εστιάζει με την SS'24 συλλογή στο υλικό για το οποίο φημίζεται το brand, το δέρμα, προσφέροντας μοντέρνες και κομψές εναλλακτικές σε leather και suede παλτό και τζάκετ, η Tory Burch επιχειρεί να δώσει απάντηση στο τι σημαίνει "effortless" σήμερα μέσα από sculptural αρχιτεκτονικής σιλουέτες με τους δακτυλίους των κρινολίνων, ωστόσο, σε φορέματα και φούστες να θυμίζουν Space Age αισθητική, η coquette αισθητική της Sandy Liang δείχνει πιο ώριμη και προσφέρει επιλογές σε key-pieces που απέχουν - χωρίς να εγκαταλείπουν - τον "κοριτσίστικο" ρομαντισμό, η Gabriela Hearst συνεχίζει να κάνει καλά αυτό που γνωρίζει, ηθική μόδα και άρτια τεχνική, η Ulla Johnson δίνει ακόμα μεγαλύτερη ένταση στα μοτίβα και τα χρώματα τα οποία συνήθως ξεχωρίζουν στις συλλογές της, ενώ στον 3.1 Phillip Lim και την easy-going chic συλλογή του θα χρωστάμε την επιστροφή των capri pants στη μόδα της Άνοιξης 2024.