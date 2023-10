Αυτά τα παπούτσια είναι τα μόνα που θα χρειαστείτε στην γκαρνταρόμπα σας φέτος

Κάθε νέα σεζόν αναζητάμε τις τάσεις που θα επικαιροποιήσουν το στιλ μας. Αν θέλουμε να περιορίσουμε αυτή τη λίστα στα παπούτσια, τότε θα πρέπει να στραφούμε τόσο στα runways των συλλογών Φ/Χ 2023 -24, οι οποίες διατίθενται ήδη προς πώληση, αλλά και στα looks των fashion insiders που έχουν ξεχωρίσει τα trends που προτιμούν και τα must- have ζευγάρια.

Φέτος, λοιπόν, το φθινόπωρο και τον χειμώνα θα φορεθούν πολύ κάποια ζευγάρια που είναι διαχρονικά στη γυναικεία γκαρνταρόμπα, αλλά και άλλα που θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε statement. Ας ξεκινήσουμε από το ζευγάρι πρωταγωνιστή της σεζόν, τις Mary Janes, που είτε σε μορφή μπαλαρίνας (το άλλο hot ζευγάρι των shoe trends) είτε με τακούνι, κυριαρχούν στο στιλ αυτής της εποχής - και προφανώς αυτό δεν θα σταματήσει να ισχύει τον χειμώνα. Οι Mary Janes συνδυάζουν άνεση και κλασική κομψότητα, και αναβιώνουν μέσα από μοντέρνα σχέδια που γίνονται ελκυστικά για πολλά διαφορετικά γούστα.

Αυτή τη σεζόν είναι, επίσης, η χρονιά που θα φορέσουμε πολύ τις κλασικές μαύρες γόβες, τις οποίες όλες οι γυναίκες έχουν στην γκαρνταρόμπα μας. Οι μαύρες γόβες επιστρέφουν μαζί με άλλα διαχρονικά κομμάτια στις τάσεις που καθορίζουν το ντύσιμο της χρονιάς, ενώ και οι καφέ μπότες μπορούν να θεωρηθούν ένα από τα κλασικά σχέδια που επιστρέφουν για να ολοκληρώσουν την τάση του quiet luxury - και όχι μόνο.

Οι πασαρέλες, από την άλλη, δίνουν προβάδισμα φέτος στις μπότες πάνω από το γόνατο ή έως και αυτό, και πολλές fashionistas έχουν υιοθετήσει το στιλ φορώντας over-the-knee με μίνι φούστες, σορτς και μέσα από μίντι φούστες ή φορέματα με σκίσιμο. Τέλος, σημειώστε και μία statement τάση που συναντάμε φέτος στα παπούτσια: τα ασημί metallic είτε σε γόβα είτε σε loafer ή ακόμα και σε μποτάκια είναι τα παπούτσια που θα βάλουν την glam πινελιά στην καθημερινότητά σας.

1. Mary Janes / Ballerinas

Getty Images

Getty Images

Getty Images

2. Καφέ μπότες

Getty Images

Getty Images

Getty Images

3. Κλασικές μαύρες γόβες

Getty Images

Getty Images

Getty Images

4. Μπότες πάνω από το γόνατο

Getty Images

Getty Images

Getty Images

5. Metallics shoes

Getty Images

Getty Images