Follow us

Search

Τα στιλιστικά λάθη που πρέπει να αποφύγετε όταν φοράτε oversized ρούχα

Τα στιλιστικά λάθη που μπορούν να υποβαθμίσουν μία εμφάνιση.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΠΕΡΗ 01-09-2025
Getty Images

Τα τελευταία χρόνια, η άνεση έχει αναδειχθεί ως ο απόλυτος γνώμονας με βάση τον οποίο επιλέγουμε τα ρούχα που θα φορέσουμε στην καθημερινότητά μας. Όποια κι αν είναι η περίσταση, η επιθυμία μας να αισθανόμαστε πως τίποτα από ό,τι φοράμε δεν μας περιορίζει ή μας κάνει να αισθανόμαστε έστω και λίγο άβολα, ολοένα και μεγαλώνει. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, τα oversized ρούχα έχουν αναδειχθεί ως κορυφαία τάση στο street style και ο τρόπος που θα τα φορέσουμε, ένα από τα σημαντικότερα fashion projects που μας απασχολούν. Πιο συγκεκριμένα μάλιστα, υπάρχουν κάποια στιλιστικά λάθη που χρειάζεται να αποφύγουμε όταν φοράμε oversized ρούχα, ώστε τα σύνολα μας να χαρακτηρίζονται από αρμονία και κομψότητα. 

Διαβάστε Επίσης

Τα στιλιστικά λάθη που πρέπει να αποφύγετε όταν φοράτε oversized ρούχα

Τα στιλιστικά λάθη που δεν πρέπει να κάνετε όταν φοράτε τζιν

Επιλέγετε bold αποχρώσεις

Όσον αφορά στα oversized ρούχα, οι έντονες αποχρώσεις μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν ένα μη ισορροπημένο αποτέλεσμα. Είναι προτιμότερο λοιπόν να προτιμάτε κομμάτια σε ουδέτερες αποχρώσεις όπως το μπεζ, το μαύρο, το γκρι ή το μπλε, που δημιουργούν ένα πιο κομψό και προσεγμένο αποτέλεσμα.

oversized
Getty Images

Δεν δίνετε την απαραίτητη προσοχή στην ποιότητα

Σίγουρα, μία από τις πιο σημαντικές συμβουλές μόδας που αξίζει να ακολουθείτε πιστά είναι να δίνετε μεγάλη προσοχή στην ποιότητα των ρούχων που επιλέγετε. Αυτή η συμβουλή μόδας γίνεται ακόμα πιο σημαντική όταν αφορά τα oversized ρούχα. Περισσότερη επιφάνεια υφάσματος σημαίνει αυτομάτως πως εάν η ποιότητά τους είναι αμφίβολη, αμέσως θα υποβαθμίζει το αποτέλεσμα. Συνεπώς, τα oversized ρούχα όμως τα πουλόβερ, τα πουκάμισα ή τα πανωφόρια χρειάζεται να είναι αρκετά καλής ποιότητας. 

oversized
Getty Images

Πώς θα συνδυάσετε σωστά τα oversized πανωφόρια

Σε περίπτωση που το oversized κομμάτι που επιλέξετε να φορέσετε είναι ένα πανωφόρι, είναι σημαντικό να είναι και το μόνο loose item του συνόλου σας. Συνδυάστε με το ένα tank top, ένα t-shirt ή ένα πιο εφαρμοστό φόρεμα για ένα πιο κομψό και θηλυκό αποτέλεσμα. 

oversized
Getty Images

Δεν τονίζετε καθόλου τη σιλουέτα σου 

Εξίσου σημαντικό είναι να τονίζετε με κάποιον τρόπο τη σιλουέτα σας, όταν επιλέγετε να φορέσετε oversized ρούχα. Ένας εύκολος τρόπος είναι να προσθέσετε μία ζώνη επάνω από το πουλόβερ, τη ζακέτα ή το πανωφόρι σας, η οποία θα αναδείξει τη σιλουέτα σας με έναν αρκετά θηλυκό τρόπο. 

oversized
Getty Images

Oversized ή απλώς λάθος νούμερο;

Το σημαντικότερο στιλιστικό λάθος που χρειάζεται να αποφύγετε ωστόσο είναι να μπορείτε να αναγνωρίζετε τη διαφορά ανάμεσα στα oversized ρούχα και τα ρούχα που απλώς είναι σε αρκετά μεγαλύτερο λάθος. Τα ρούχα σε oversized γραμμή έχουν δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να στρώνουν όπως πρέπει επάνω σε ένα σώμα. Αντιθέτως, εάν επιλέγετε απλώς να φοράτε ρούχα σε μεγαλύτερο μέγεθος, το αποτέλεσμα ενδέχεται να μην είναι και τόσο κολακευτικό, αλλά αντιθέτως αλλόκοτο. 

oversized
Getty Images

Διαβάστε Επίσης

Τα στιλιστικά λάθη που χρειάζεται να αποφύγετε όταν επιλέγετε παλτό

Tags

Latest

Eat Chic | Η νέα γαστρονομική εποχή της Domes
LIFESTYLE & HOMES

Eat Chic | Η νέα γαστρονομική εποχή της Domes

Οι σειρές του Σεπτεμβρίου
ENTERTAINMENT

Οι σειρές του Σεπτεμβρίου

Το θηλυκό άρωμα που μυρίζει παιώνια κερασιού και εξωτική pitaya είναι η τέλεια μεταβατική πρόταση για το φθινόπωρο
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Το θηλυκό άρωμα που μυρίζει παιώνια κερασιού και εξωτική pitaya είναι η τέλεια μεταβατική πρόταση για το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Kate Middleton | Η γαλλική λέξη που χρησιμοποιεί ως υποκοριστικό για την κόρη της, πριγκίπισσα Charlotte
NEWS

Kate Middleton | Η γαλλική λέξη που χρησιμοποιεί ως υποκοριστικό για την κόρη της, πριγκίπισσα Charlotte

Cate Blanchett | Η avant-garde εμφάνιση με Maison Margiela στο Φεστιβάλ Βενετίας
RED CARPET

Cate Blanchett | Η avant-garde εμφάνιση με Maison Margiela στο Φεστιβάλ Βενετίας

Ράνια της Ιορδανίας | Η φωτογραφία με τον γιο της, πρίγκιπα Hussein και την πριγκίπισσα Rajwa για τα γενέθλιά της
NEWS

Ράνια της Ιορδανίας | Η φωτογραφία με τον γιο της, πρίγκιπα Hussein και την πριγκίπισσα Rajwa για τα γενέθλιά της

Πώς θα υιοθετήσετε τις τάσεις του φθινοπώρου στα πρώτα looks μετά τις διακοπές
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Πώς θα υιοθετήσετε τις τάσεις του φθινοπώρου στα πρώτα looks μετά τις διακοπές

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Βασίλισσα Maxima | Η φθινοπωρινή εμφάνιση με τις τρεις κόρες της μετά τις οικογενειακές διακοπές στην Ελλάδα
NEWS

Βασίλισσα Maxima | Η φθινοπωρινή εμφάνιση με τις τρεις κόρες της μετά τις οικογενειακές διακοπές στην Ελλάδα

Φεστιβάλ Βενετίας 2025 | Τα sleek hairstyles των αδελφών Spencer είναι η επιτομή της ανεπιτήδευτης κομψότητας
ΜΑΛΛΙΑ

Φεστιβάλ Βενετίας 2025 | Τα sleek hairstyles των αδελφών Spencer είναι η επιτομή της ανεπιτήδευτης κομψότητας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ

Best of Network

Δείτε το ανανεωμένο Kia Stonic-τι έχει αλλάξει στο κορεατικό B-SUV

Δείτε το ανανεωμένο Kia Stonic-τι έχει αλλάξει στο κορεατικό B-SUV

Blurred lips | Αυτό το K-beauty trick για τα χείλη κάνει πάταγο στο TikTok

Blurred lips | Αυτό το K-beauty trick για τα χείλη κάνει πάταγο στο TikTok

Goldman Sachs: &quot;Ταύρος&quot; για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Γιατί τώρα είναι η στιγμή της Ευρώπης – 4 λόγοι για νέο ράλι στις τράπεζες

Goldman Sachs: "Ταύρος" για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Γιατί τώρα είναι η στιγμή της Ευρώπης – 4 λόγοι για νέο ράλι στις τράπεζες

Το πιο fun back to school shopping: Βρήκαμε όσα θα χρειαστούν τα παιδιά για την επιστροφή στο σχολείο

Το πιο fun back to school shopping: Βρήκαμε όσα θα χρειαστούν τα παιδιά για την επιστροφή στο σχολείο

Χάος στην Αθηνών - Κορίνθου: Νταλίκα τυλίχτηκε στις φλόγες - Πληροφορίες για τραυματίες, εκατοντάδες ΙΧ ακινητοποιημένα [εικόνες]

Χάος στην Αθηνών - Κορίνθου: Νταλίκα τυλίχτηκε στις φλόγες - Πληροφορίες για τραυματίες, εκατοντάδες ΙΧ ακινητοποιημένα [εικόνες]

5 βήματα για να μάθεις στα παιδιά πώς να &quot;μαλώνουν&quot; με υγιή τρόπο

5 βήματα για να μάθεις στα παιδιά πώς να "μαλώνουν" με υγιή τρόπο

Τα παπούτσια που θα φοράς εναλλάξ στο γραφείο αυτό το φθινόπωρο

Τα παπούτσια που θα φοράς εναλλάξ στο γραφείο αυτό το φθινόπωρο

Τι νέο θα δούμε στα θερινά σινεμά από την Πέμπτη 04/09

Τι νέο θα δούμε στα θερινά σινεμά από την Πέμπτη 04/09

Υπεραξίες για τις ασφαλιστικές από μετοχές και ομόλογα

Υπεραξίες για τις ασφαλιστικές από μετοχές και ομόλογα