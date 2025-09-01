Τα στιλιστικά λάθη που πρέπει να αποφύγετε όταν φοράτε oversized ρούχα

Τα τελευταία χρόνια, η άνεση έχει αναδειχθεί ως ο απόλυτος γνώμονας με βάση τον οποίο επιλέγουμε τα ρούχα που θα φορέσουμε στην καθημερινότητά μας. Όποια κι αν είναι η περίσταση, η επιθυμία μας να αισθανόμαστε πως τίποτα από ό,τι φοράμε δεν μας περιορίζει ή μας κάνει να αισθανόμαστε έστω και λίγο άβολα, ολοένα και μεγαλώνει. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, τα oversized ρούχα έχουν αναδειχθεί ως κορυφαία τάση στο street style και ο τρόπος που θα τα φορέσουμε, ένα από τα σημαντικότερα fashion projects που μας απασχολούν. Πιο συγκεκριμένα μάλιστα, υπάρχουν κάποια στιλιστικά λάθη που χρειάζεται να αποφύγουμε όταν φοράμε oversized ρούχα, ώστε τα σύνολα μας να χαρακτηρίζονται από αρμονία και κομψότητα.

Επιλέγετε bold αποχρώσεις

Όσον αφορά στα oversized ρούχα, οι έντονες αποχρώσεις μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν ένα μη ισορροπημένο αποτέλεσμα. Είναι προτιμότερο λοιπόν να προτιμάτε κομμάτια σε ουδέτερες αποχρώσεις όπως το μπεζ, το μαύρο, το γκρι ή το μπλε, που δημιουργούν ένα πιο κομψό και προσεγμένο αποτέλεσμα.

Δεν δίνετε την απαραίτητη προσοχή στην ποιότητα

Σίγουρα, μία από τις πιο σημαντικές συμβουλές μόδας που αξίζει να ακολουθείτε πιστά είναι να δίνετε μεγάλη προσοχή στην ποιότητα των ρούχων που επιλέγετε. Αυτή η συμβουλή μόδας γίνεται ακόμα πιο σημαντική όταν αφορά τα oversized ρούχα. Περισσότερη επιφάνεια υφάσματος σημαίνει αυτομάτως πως εάν η ποιότητά τους είναι αμφίβολη, αμέσως θα υποβαθμίζει το αποτέλεσμα. Συνεπώς, τα oversized ρούχα όμως τα πουλόβερ, τα πουκάμισα ή τα πανωφόρια χρειάζεται να είναι αρκετά καλής ποιότητας.

Πώς θα συνδυάσετε σωστά τα oversized πανωφόρια

Σε περίπτωση που το oversized κομμάτι που επιλέξετε να φορέσετε είναι ένα πανωφόρι, είναι σημαντικό να είναι και το μόνο loose item του συνόλου σας. Συνδυάστε με το ένα tank top, ένα t-shirt ή ένα πιο εφαρμοστό φόρεμα για ένα πιο κομψό και θηλυκό αποτέλεσμα.

Δεν τονίζετε καθόλου τη σιλουέτα σου

Εξίσου σημαντικό είναι να τονίζετε με κάποιον τρόπο τη σιλουέτα σας, όταν επιλέγετε να φορέσετε oversized ρούχα. Ένας εύκολος τρόπος είναι να προσθέσετε μία ζώνη επάνω από το πουλόβερ, τη ζακέτα ή το πανωφόρι σας, η οποία θα αναδείξει τη σιλουέτα σας με έναν αρκετά θηλυκό τρόπο.

Oversized ή απλώς λάθος νούμερο;

Το σημαντικότερο στιλιστικό λάθος που χρειάζεται να αποφύγετε ωστόσο είναι να μπορείτε να αναγνωρίζετε τη διαφορά ανάμεσα στα oversized ρούχα και τα ρούχα που απλώς είναι σε αρκετά μεγαλύτερο λάθος. Τα ρούχα σε oversized γραμμή έχουν δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να στρώνουν όπως πρέπει επάνω σε ένα σώμα. Αντιθέτως, εάν επιλέγετε απλώς να φοράτε ρούχα σε μεγαλύτερο μέγεθος, το αποτέλεσμα ενδέχεται να μην είναι και τόσο κολακευτικό, αλλά αντιθέτως αλλόκοτο.