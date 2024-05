To Met Gala 2024 ήταν ένας (ακόμα) θρίαμβος για τον John Galliano

Αν το Met Gala του 2024 δεν είχε ορίσει "θέμα" για το dress code της βραδιάς, άνετα θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι αυτό αντλούσε την έμπνευσή του από ένα ζωντανό θρύλο της μόδας: τον John Galliano. Η παρουσία και η αύρα του ήταν τόσο αισθητές έστω κι αν ο ίδιος δεν συνόδευσε κανέναν από τους guests που έντυσε στο κόκκινο χαλί. Πολλοί θεώρησαν ότι δεν ήταν καν παρών στο event του MET μέχρι που κυκλοφόρησε μία και μοναδική φωτογραφία από τα παρασκήνια όπου ποζάρει με την Kim Kardashian, η οποία έχει αποδείξει πώς ξέρει πολύ καλά ποιον να εμπιστευτεί σε κάθε διοργάνωση για να παραμείνει στο παιχνίδι των συζητήσεων. Ο John Galliano μπορεί να μην είχε το μεγαλύτερο μερίδιο στα looks της βραδιάς, αυτό ανήκε στον Jonathan Anderson και τη Loewe που ήταν σπόνσορας, αλλά ήταν σίγουρα ο μεγάλος νικητής, όπως σημειώνουν πολλά media σήμερα την επομένη του gala. Σημειώστε δε, για την ιστορία, ότι υπήρξε σχετικά πρόσφατα ρεπορτάζ του The Cut το οποίο υποστήριζε ότι η αρχική σκέψη ήταν η φετινή έκθεση του MET να είναι αφιερωμένη στον John Galliano (τα αφιερώματα εξάλλου σε σπουδαίους σχεδιαστές δεν είναι σπάνια), αλλά τελικά το Costume Institute απέρριψε την ιδέα. Ίσως, όμως, για τώρα.

H επιστροφή του John Galliano και το επιστέγασμα του Met Gala 2024

Έξι looks με την υπογραφή Maison Margiela Artisanal by John Galliano ήταν αρκετά για να φέρουν τον σχεδιαστή ξανά στο προσκήνιο μετά από τον θρίαμβο της Maison Margiela 2024 Artisanal σ' ένα show που έγραψε ιστορία τον Ιανουάριο του 2024. "Η επιστροφή του βασιλιά" ήταν η ενθουσιώδης διαπίστωση εκείνων των ημερών, αλλά καμία επιστροφή δεν μπορεί να είναι πραγματική χωρίς να υπάρξει συνέχεια. Πολύ πρόσφατα κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ "High & Low: John Galliano” (που μπορείτε να παρακολουθήσετε online στο MUBI) το οποίο καταγράφει τη διθυραμβική πορεία του Βρετανού σχεδιαστή στην υψηλή ραπτική και την εκκωφαντική του πτώση μετά από ένα αντισημιτικό δημόσιο ξέσπασμά του το 2011, που έγινε η αφορμή για να απολυθεί από τον Dior. Η εξιλέωση (σε συνδυασμό με την απεξάρτησή του) χρειάστηκε κάποιο χρόνο, όμως δεν άργησε να επιστρέψει ενεργά στη μόδα: το 2014 ανέλαβε καλλιτεχνικός διευθυντής του Maison Margiela.

Getty Images Η Zendaya με Maison Margiela Artisanal by John Galliano.

Ήρεμα και μεθοδικά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας (δεν δίνει συνεντεύξεις, δεν εμφανίζεται σε κόκκινα χαλιά και events, δεν βγαίνει να χαιρετήσει στη λήξη των shows του), ο Galliano ξανάπιασε το νήμα της αστείρευτη δημιουργικότητας που τον χαρακτήριζε πάντα και με στωικότητα, χωρίς να τον απασχολεί πια η πίεση που η μόδα συσσωρεύει συχνά πάνω στα υπερ-ταλέντα, άνοιξε τον δρόμο της επιστροφής. Το show για τη Maison Margiela 2024 Artisanal ήταν η αφετηρία, το Met Gala 2024 το επιστέγασμα. Από εδώ και πέρα, μοιάζει να υπάρχει γυρισμός: τα βλέμματα έχουν στραφεί ξανά όλα πάνω του, οι προσδοκίες για το επόμενο show του μεγάλες, ενώ έχουν ξεγλιστρήσει ακόμα και φήμες ότι σύντομα αναμένεται η μεγάλη μεταγραφή του. Ο οίκος Givenchy, για παράδειγμα, τον οποίο υπηρέτησε ως καλλιτεχνικός διευθυντής από το 1995 έως το 1997, παραμένει αυτή τη στιγμή "ορφανός" από creative director.

Tα looks του John Galliano για το Met Gala 2024

Ο John Galliano έβαλε τη σφραγίδα του σε κάποια από τα κορυφαία looks του Met Gala 2024. Για αρχή, Maison Margiela by John Galliano φόρεσε η σταρ που περιμένουν να δουν όλοι στο κόκκινο χαλί: η Zendaya. Μάλιστα, δεν περιορίστηκε σ' ένα look, αυτό από τη συλλογή Maison Margiela, αλλά επέστρεψε και μ' ένα δεύτερο από την εποχή του Galliano στον Givenchy, ένα arcival κομμάτι από την SS96 Couture που συνδύασε με headpiece Philip Treacy για τον Alexander McQueen ( του 2006). H Zendaya, βεβαίως, είχε προλογίσει την προτίμισή της στον σχεδιαστή και με το John Galliano SS98 RTW φόρεμα που φόρεσε στο pre-Met Gala δείπνο στη Νέα Υόρκη που διοργάνωσε η Anna Wintour.

Getty Images Η Zendaya με archival Givenchy Couture SS96 και Alexander McQueen headpiece.

Getty Images H Zendaya στο pre-Met Gala δείπνο me John Galliano SS98 φόρεμα.

H Kim Kardashian ήταν η άλλη μεγάλη σταρ της βραδιάς που εμφανίστηκε με custom Maison Margiela by John Galliano και παρά την αμφιλεγόμενη παρουσία ενός εξωφρενικά στενού κορσέ στη μέση της, το look πήρε μια θέση ανάμεσα στα best-of της βραδιάς, ή έστω τα πολυσυζητημένα. Η Gwendoline Christie, που συμμετείχε και στο show της Maison Margiela 2024 Artisanal στο Παρίσι, εμφανίστηκε σαν μια άλλη εκδοχή της περσόνας που αναβίωσε σ' εκείνο το show, ενώ ο Bad Bunny, που εκτός από μουσικός είναι και style icon, ανέλαβε να εκπροσωπήσει το menswear του Maison Margiela by John Galliano. Το έκτο look του red carpet με την υπογραφή Galliano ανήκει στη Natasha Poonawalla, τη δισεκατομμυριούχο φιλάνθρωπο που φημίζεται για το εκκεντρικό της στιλ, και η οποία διάλεξε μία custom δημιουργία από τη Maison Margiela 2024 Artisanal.

Getty Images Kim Kardashian

Κι ενώ οι κάμερες κατέγραφαν αυτά τα looks στο κόκκινο χαλί, στη διάρκεια του δείπνου, εκεί που τα φλας απαγορεύονται, η Ariana Grande εμφανίστηκε για την περφόρμανς της με δημιουργία Maison Margiela 2024 Artisanal επισφραγίζοντας τον θρίαμβο του John Galliano με μία τελευταία έκπληξη.

Getty Images Gwendoline Christie

Εν κατακλείδι

Η τόσο σθεναρή και ακαταμάχητη παρουσία του John Galliano στο Met Gala του 2024 δεν θα μπορούσε να θεωρεί μόνο η απόρροια εκείνης της συλλογής του Γενάρη που όλοι συμφώνησαν ότι θα μείνει για πάντα στην ιστορία της couture. Το Met Gala φημίζεται για τον αυστηρό έλεγχο της διοργάνωσης στα πάντα, από τη λίστα των καλεσμένων μέχρι τις εικόνες που θα διοχετευτούν στα social media, και δεν θα μπορούσε έτσι απλά να έχει αφήσει έναν σχεδιαστή να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον, δυσανάλογα, μάλιστα, με το κεντρικό θέμα της έκθεσης "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion", σημειώνουν οι πιο δύσπιστοι σχολιαστές, τονίζοντας τη λέξη "μεθόδευση". Η φιλία της Anna Wintour με τον John Galliano και η στήριξη που του παρείχε ακόμα και στα "πέτρινα χρόνια" της καριέρας του δεν λειαίνουν καθόλου αυτή την αντίληψη. Άλλοι θα πουν, επομένως, ότι "ξεχνάμε εύκολα", άλλοι θα εστιάσουν στη συγχώρεση, τη μεταμέλεια και τις δεύτερες ευκαιρίες, και κάποιοι θα καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η δίψα για πραγματικά καλή μόδα θα μας κάνει αναζητούμε και να επιστρέφουμε διαρκώς στον John Galliano.