To show της Dior Cruise 2025 στη Σκοτία

Για τη Maria Grazia Chiuri, την καλλιτεχνική διευθύντρια του Dior, οι συλλογές Cruise είναι μια ευκαιρία να εξερευνήσει τα διεθνή μονοπάτια που ακολούθησε ο Christian Dior για να παρουσιάσει τις συλλογές του. Από την Ελλάδα και την Ισπανία μέχρι το Μεξικό και την Ινδία, για να αναφερθούμε στα πιο πρόσφατα destination shows, η Chiuri εμπνέεται από την ταξιδιάρικη διάθεση και τους δεσμούς που καλλιέργησε ο θρυλικός ιδρυτής του οίκου με άλλες κουλτούρες και πολιτισμούς.Και ξαναγράφει την ιστορία μέσα από συλλογές που εμπνέονται από τον εκάστοτε τόποτ και την πολιτιστική του κληρονομιά, αλλά και τη σχέση του με τη μόδα. Για τη συλλογή Cruise 2025, o οίκος Dior ταξίδεψε στη Σκοτία και παρουσίασε τη συλλογή του σ' ένα show στους κήπους του Drummond Castle στο Perthshire έξω από το Εδιμβούργο.

Η σχέση του Dior με τη Σκοτία & η έμπνευση για τη συλλογή

Το 1955, ο Christian Dior παρουσίασε τη δουλειά του στο Perthshire της Σκοτίας, στην αίθουσα του ξενοδοχείου Gleneagles. Από εδώ, λοιπόν, ξεκινάει η δημιουργική αφήγηση της συλλογής Dior Cruise 2025, η οποία ενσωματώνει στις σιλουέτες και τα κεντήματα των looks "αναμνήσεις, έμπνευση και σύμβολα".

Μιλώντας για σύμβολα, τα εθνικά σύμβολα της Σκοτίας, ο μονόκερως και το γαϊδουράγκαθο, προσφέρουν μία πλούσια ποικιλία του Millefleurs μοτίβου και τοποθετούνται σε εραλδικά κεντήματα, αναβιώνοντας το savoir-faire της μοναδικής τεχνικής κατασκευής οικοσήμων. Ένα τέτοιο οικόσημο, της Mary Stuart, της βασίλισσας των Σκώτων, το οποίο μπορεί να βρει κανείς στο βιβλίο της Clare Hunter Embroidering Her Truth: Mary, Queen of Scots and the Language of Power, κάνει την εμφάνισή του στη συλλογή.

Courtesy of Dior

Courtesy of Dior

Courtesy of Dior

Courtesy of Dior

Ο χάρτης της Σκοτίας, επίσης, εμφανίζεται σε κάποια από τα σχέδια της cruise σειράς χαρτογραφώντας τις συνεργασίες και τις πολιτιστικές ανταλλαγές που έγιναν ειδικά γι' αυτό το ντεφιλέ. Όπως, έντονος είναι και ο φόρος τιμής στο ταρτάν: "Είναι ίσως το μοναδικό φαντεζί ύφασμα που αντιστέκεται στις μόδες", έγραψε γι' αυτό ο Christian Dior στο The Little Dictionary of Fashion. Σε διάφορα χρώματα και σε "κοψίματα" που παραπέμπουν σε κιλτ, την παραδοσιακή φορεσιά των Σκοτσέζων, το ταρτάν εξακολουθεί να συνδέει το παρόν με το παρελθόν και τον ρομαντισμό με το punk.

Courtesy of Dior

Courtesy of Dior

Courtesy of Dior

Courtesy of Dior

Φωτογραφίες από την παρουσίαση της συλλογής Dior Spring - Summer 1955 έχουν μεταμορφωθεί σε μοτίβα ή χρησιμοποιούνται ως απλικέ στα κιλτ και τα pea coats, θυμίζοντας μοντάζ κινηματογραφικών καρέ. Τα αντικείμενα μνήμης διανθίζουν αυτή τη συλλογή.

Courtesy of Dior

Courtesy of Dior

Τα looks της συλλογής

Ταρτάν, ταρτάν και ξανά ταρτάν. Τα looks της συλλογής τιμούν και με το παραπάνω την ιστορία του εμβληματικού Σκοτσέζικου καρό, που έγινε σύμβολο του punk ρομαντισμού στη μόδα και signature στη δουλειά σπουδαίων σχεδιαστών όπως η Vivienne Westwood και του Lee Alexander McQueen. Η γαλλική φινέτσα του Dior, βεβαίως, έρχεται να λειάνει την "τραχιά" επαναστατικότητα που αποπνέει το ταρτάν, "δένοντάς" το με ladylike σιλουέτες, σέξι κοψίματα και δαντέλα.

Courtesy of Dior

Courtesy of Dior

Courtesy of Dior

Courtesy of Dior

Κορσέ, κάπες με κουκούλες, φουσκωτά στους ώμους μανίκια, fishnet φορέματα, δαντελωτοί γιακάδες, crochet κεντήματα, shearling μακριά παλτό και βαριά βελούδα συνθέτουν την εικόνα μιας συλλογής που φτιάχτηκε για ιππότες και ντάμες. Και η οποία καταφέρνει μια συναρπαστική ισορροπία ανάμεσα σε σκοτζέζικη ιστορία, γαλλική κληρονομιά και γυναικείο δυναμισμό.

Courtesy of Dior

Courtesy of Dior

Courtesy of Dior

Courtesy of Dior

Courtesy of Dior

Courtesy of Dior

Courtesy of Dior

Courtesy of Dior

Δείτε το show: