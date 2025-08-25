Follow us

Search

5 staples που θα φορέσετε τώρα και το φθινόπωρο

Ποια κομμάτια θα φορέσετε τόσο αυτή την περίοδο όσο και το φθινόπωρο.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΠΕΡΗ 25-08-2025
Getty Images

Ακόμα κι αν διανύουμε τον τρίτο και τελευταίο μήνα του καλοκαιριού, ο οποίος παραδοσιακά είναι και ο μήνας των διακοπών, η προσοχή μας έχει ξεκινήσει να στρέφεται στις πρώτες αγορές που αξίζει να κάνουμε για το φθινόπωρο. Ως fashion lovers που επιθυμούν να είναι πάντα ενημερωμένες, η ανανέωση της γκαρνταρόμπας μας έχει ήδη ξεκινήσει, επιλέγοντας κάποια κομμάτια που θα φορέσουμε τόσο αυτή την περίοδο όσο και το φθινόπωρο.

Για αν σας βοηθήσουμε να κάνετε έξυπνες αγορές, ξεχωρίσαμε πέντε staples που αξίζει να προσθέσετε στη συλλογή σας.

#1  Midi φούστα σε χακί απόχρωση

Οι διάφοροι τόνοι του πράσινου πρόκειται να μας απασχολήσουν ιδιαιτέρως την επόμενη σεζόν, αφού πρόκειται για ένα από τα color trends του φθινοπώρου. Προτείνουμε λοιπόν να προσθέσετε στη συλλογή σας μία midi φούστα σε χακί απόχρωση που θα φορέσετε από το πρωί στο γραφείο έως τις βραδινές εξόδους. 

#2 Γιλέκο

Πρόκειται για ένα από τα κομμάτια που ήταν leader του καλοκαιρινού street style, όμως πρόκειται να φορέσετε και το φθινόπωρο. Το γιλέκο αποπνέει μία σοφιστικέ κομψότητα και μπορείτε να το συνδυάσετε με φούστες, βερμούδες και παντελόνια. 

#3  Denim βερμούδα

Επόμενο staple είναι η denim βερμούδα. Άκρως κολακευτική και σύγχρονη, πρόκειται για ένα bottom που θα ανανεώσει το στιλ σας. 

#4 Mary Janes σε μαύρη απόχρωση

Από τη λίστα με τα κομμάτια που θα φορέσετε τώρα και το φθινόπωρο είναι και οι μαύρες Mary Janes. Πρόκειται για ένα στιλ παπουτσιών που συνδυάζεται τόσο με παντελόνια όσο και με φούστες ή φορέματα, ενώ τα αγαπούν ιδιαιτέρως οι Γαλλίδες fashionistas. 

#5 Λευκό υφασμάτινο παντελόνι

Είναι ένα από τα bottoms που μπορείτε να φορέσετε σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και σίγουρα αξίζει να βρίσκεται στη γκαρνταρόμπα σας τόσο για το καλοκαίρι όσο και για το φθινόπωρο.

Διαβάστε Επίσης

5 staples που θα φορέσετε τώρα και το φθινόπωρο

10 διαχρονικές στιλιστικές συμβουλές για γυναίκες άνω των 40

Tags

Latest

Τα καλύτερα εστιατόρια της πόλης που άνοιξαν μέσα στους πρώτους 7 μήνες του 2025
ENTERTAINMENT

Τα καλύτερα εστιατόρια της πόλης που άνοιξαν μέσα στους πρώτους 7 μήνες του 2025

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΠΑΜΠΗς ΔΟΥΚΑς
Ποιες Ευρωπαίες πριγκίπισσες συνομιλούν σε ομαδική συνομιλία στο WhatsApp
NEWS

Ποιες Ευρωπαίες πριγκίπισσες συνομιλούν σε ομαδική συνομιλία στο WhatsApp

House of Guinness | Όλα όσα γνωρίζουμε για τη νέα σειρά του δημιουργού του Peaky Blinders
ENTERTAINMENT

House of Guinness | Όλα όσα γνωρίζουμε για τη νέα σειρά του δημιουργού του Peaky Blinders

Τάσεις Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025-26 | Το χρώμα που ετοιμάζεται να γίνει το νέο μπορντό
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τάσεις Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025-26 | Το χρώμα που ετοιμάζεται να γίνει το νέο μπορντό

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Το savoir faire του αρώματος | Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να το φοράτε σωστά
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Το savoir faire του αρώματος | Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να το φοράτε σωστά

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΙΡΗ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ
5 staples που θα φορέσετε τώρα και το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

5 staples που θα φορέσετε τώρα και το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΠΕΡΗ
Αυτές είναι οι πιο συναρπαστικές ταινίες όλων των εποχών
ENTERTAINMENT

Αυτές είναι οι πιο συναρπαστικές ταινίες όλων των εποχών

Αφυδατωμένη επιδερμίδα από τα κλιματιστικά; 3 tips για να την περιποιηθείτε σωστά
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Αφυδατωμένη επιδερμίδα από τα κλιματιστικά; 3 tips για να την περιποιηθείτε σωστά

ΓΡΑΦΕΙ: ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
Pierce Brosnan | Ο γοητευτικός σταρ στο κόκκινο χαλί με τον 28χρονο γιο και την 26χρονη εγγονή του
NEWS

Pierce Brosnan | Ο γοητευτικός σταρ στο κόκκινο χαλί με τον 28χρονο γιο και την 26χρονη εγγονή του

Best of Network

Ombré Lips Reloaded | Η πιο ακαταμάχητη τεχνική για juicy χείλη επιστρέφει στο beauty radar

Ombré Lips Reloaded | Η πιο ακαταμάχητη τεχνική για juicy χείλη επιστρέφει στο beauty radar

Ποια ταινία πήρε Oscar τη χρονιά που γεννήθηκες;

Ποια ταινία πήρε Oscar τη χρονιά που γεννήθηκες;

Kλασική συνταγή για την παραδοσιακή μουσταλευριά - με 3 υλικά

Kλασική συνταγή για την παραδοσιακή μουσταλευριά - με 3 υλικά

Η Μαίρη Συνατσάκη με colourful french nails | Το μανικιούρ που πρέπει να δοκιμάσεις

Η Μαίρη Συνατσάκη με colourful french nails | Το μανικιούρ που πρέπει να δοκιμάσεις

Ombré Lips Reloaded | Η πιο ακαταμάχητη τεχνική για juicy χείλη επιστρέφει στο beauty radar

Ombré Lips Reloaded | Η πιο ακαταμάχητη τεχνική για juicy χείλη επιστρέφει στο beauty radar

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

4 ωραιότατες κωμωδίες - προθέρμανση για την 4η σεζόν του Ted Lasso

4 ωραιότατες κωμωδίες - προθέρμανση για την 4η σεζόν του Ted Lasso

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Οι Κινέζοι φτιάχνουν το Temu του αυτοκινήτου-Δες πώς θα παραγγέλνεις απευθείας από Κίνα

Οι Κινέζοι φτιάχνουν το Temu του αυτοκινήτου-Δες πώς θα παραγγέλνεις απευθείας από Κίνα