5 staples που θα φορέσετε τώρα και το φθινόπωρο

Ακόμα κι αν διανύουμε τον τρίτο και τελευταίο μήνα του καλοκαιριού, ο οποίος παραδοσιακά είναι και ο μήνας των διακοπών, η προσοχή μας έχει ξεκινήσει να στρέφεται στις πρώτες αγορές που αξίζει να κάνουμε για το φθινόπωρο. Ως fashion lovers που επιθυμούν να είναι πάντα ενημερωμένες, η ανανέωση της γκαρνταρόμπας μας έχει ήδη ξεκινήσει, επιλέγοντας κάποια κομμάτια που θα φορέσουμε τόσο αυτή την περίοδο όσο και το φθινόπωρο.

Για αν σας βοηθήσουμε να κάνετε έξυπνες αγορές, ξεχωρίσαμε πέντε staples που αξίζει να προσθέσετε στη συλλογή σας.

#1 Midi φούστα σε χακί απόχρωση

Οι διάφοροι τόνοι του πράσινου πρόκειται να μας απασχολήσουν ιδιαιτέρως την επόμενη σεζόν, αφού πρόκειται για ένα από τα color trends του φθινοπώρου. Προτείνουμε λοιπόν να προσθέσετε στη συλλογή σας μία midi φούστα σε χακί απόχρωση που θα φορέσετε από το πρωί στο γραφείο έως τις βραδινές εξόδους.

#2 Γιλέκο

Πρόκειται για ένα από τα κομμάτια που ήταν leader του καλοκαιρινού street style, όμως πρόκειται να φορέσετε και το φθινόπωρο. Το γιλέκο αποπνέει μία σοφιστικέ κομψότητα και μπορείτε να το συνδυάσετε με φούστες, βερμούδες και παντελόνια.

#3 Denim βερμούδα

Επόμενο staple είναι η denim βερμούδα. Άκρως κολακευτική και σύγχρονη, πρόκειται για ένα bottom που θα ανανεώσει το στιλ σας.

#4 Mary Janes σε μαύρη απόχρωση

Από τη λίστα με τα κομμάτια που θα φορέσετε τώρα και το φθινόπωρο είναι και οι μαύρες Mary Janes. Πρόκειται για ένα στιλ παπουτσιών που συνδυάζεται τόσο με παντελόνια όσο και με φούστες ή φορέματα, ενώ τα αγαπούν ιδιαιτέρως οι Γαλλίδες fashionistas.

#5 Λευκό υφασμάτινο παντελόνι

Είναι ένα από τα bottoms που μπορείτε να φορέσετε σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και σίγουρα αξίζει να βρίσκεται στη γκαρνταρόμπα σας τόσο για το καλοκαίρι όσο και για το φθινόπωρο.