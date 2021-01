Ορκωμοσία Joe Biden | Τα beauty looks που ξεχώρισαν

Η ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε σήμερα 20 Ιανουαρίου 2021 και μπορεί αρχικά τα βλέμματα να τράβηξαν the ladies of the hour, Dr. Jill Biden και Kamala Harris, ωστόσο εξίσου εντυπωσιακές εμφανίσεις έκαναν και αρκετές από τις υπόλοιπες παρευρισκόμενες κυρίες. Ακολουθούν τα πιο όμορφα beauty looks από την τελετή της ορκωμοσίας:

Michelle Obama

Η Michelle Obama έμεινε για μία ακόμα φορά πιστή στο beauty look που τη χαρακτηρίζει. Δεν την αδικούμε: Οι χαλαροί κυματισμοί -δια χειρός Yene Damtew- χαρίζουν κίνηση και όγκο στα μαλλιά της, ενώ τα έντονα smoky eyes -δια Carl Ray- κολακεύουν μοναδικά την απόχρωση της επιδερμίδας της. Σε γενικές γραμμές τόσο το hair look της, όσο και τα μαλλιά της ακολούθησαν κοινή γραμμή με εκείνα της νέας Πρώτης Κυρίας και της νέας αντιπροέδρου.

Jennifer Lopez

Η Jennifer Lopez έκανε μια εξίσου πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση, η οποία όμως δεν απέκλειε ιδιαίτερα από τα looks με τα οποία την έχουν συνηθίσει οι θαυμαστές της: Λαμπερή επιδερμίδα, έντονα b&w smoky eyes, nude χείλη και ένα girly voluminous half up half down δια χειρός Chris Appleton ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά του signature beauty looks της που τράβηξε για μία ακόμα φορά τα βλέμματα.

Lady Gaga

Η Lady Gaga πιστή στο εκκεντρικό της στιλ, συνδύασε το σκουρόχρωμο μπλε σύνολό της, με ένα πολύ ιδιαίτερο hairstyle με country chic milkmaid braids, που ήταν πλεγμένα με μια μαύρη κορδέλα, η οποία είχε στερεωθεί στο πίσω μέρος του κεφαλιού με hair clips με κόκκινα λουλούδια. Το μακιγιάζ της ήταν άκρως χειμερινό με τα μάτια να έχουν τονιστεί με ένα διακριτικό terracotta look, και τα χείλη με ένα matte βουργουνδί κραγιόν.