Premiere Night | Το νέο άρωμα Vanille Soleil της Roger Gallet έντυσε με ζεστές νότες βανίλιας την exclusive καλοκαιρινή πρεμιέρα της ταινίας Materialists

Μια μαγευτική βραδιά με summer vibe, σε ένα exclusive location-όαση στο κέντρο της πολύβουης Αθήνας. Ένα σημαντικό κινηματογραφικό event για μια ταινία με all-star cast, που αναμένεται να γίνει το καλοκαιρινό sensation όλων των σινεφίλ. Αυτά και πολλά παραπάνω ήταν τα στοιχεία της μεγάλης πρεμιέρας που διοργάνωσε το missbloom.gr και η Feelgood Entertainment για την ταινία "Materialists”, προσκαλώντας μας στο φιλόξενο Cine Πολεμικό Μουσείο το βράδυ της Τετάρτης 30 Ιουλίου. Παρούσα ήταν και η Roger & Gallet, η οποία φρόντισε να συστήσει στο κοινό το ολοκαίνουριο και μεθυστικό καλοκαιρινό άρωμά της, Vanille Soleil, αλλά και πολλά ακόμη beauty faves του αγαπημένου, άκρως iconic brand.

Από νωρίς το απόγευμα, εκπρόσωποι του κόσμου του θεάτρου, του σινεμά και της τηλεόρασης, fashion designers και experts, αλλά και κορυφαίοι content creators και influencers, έδωσαν το παρών στο πιο niche θερινό σινεμά της πόλης, όπου κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα στους Pedro Pascal ή Chris Evans, τους πρωταγωνιστές δηλαδή της ταινίας της Celine Song που βρίσκουν τους εαυτούς τους στο πιο απροσδόκητο ερωτικό τρίγωνο με την Dakota Johnson με φόντο τη Νέα Υόρκη. Ανάμεσα στις προσωπικότητες που έδωσαν το παρών ήταν η Χριστίνα Κοντοβά, η Δήμητρα Σιγάλα, η Βρισηίδα Ανδριώτου, η Αναστασία Περράκη, η Σάντυ Χατζηϊωάννου, η Ζωή Βλάχου, η Έλενα Γαλύφα, η Χρυσιάννα Ανδριοπούλου, η Όλγα Ντάλλα, η Τόνια Κούμπα, η Καρολίνα Πελενδρίτου, η Λία Μπαρόλα, η Ναταλία Αρσενικού, η Ζωή Γεράζη και ο Κωνσταντίνος Τζάχας.

