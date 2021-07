Η κορυφαία τάση στα μαλλιά για το φετινό καλοκαίρι είναι και η πιο απρόσμενη

Το καλοκαίρι είναι παραδοσιακά η εποχή που τα μαλλιά "ανοίγουν" είτε φυσικά μέσω του ήλιου, είτε υιοθετώντας φωτεινές πλατινέ, μελί ή ginger αποχρώσεις. Όχι πια. Φέτος το καλοκαίρι τα μαλλιά βάζουν "τα χειμωνιάτικά τους", καθώς μία από τις μεγαλύτερες τάσεις στα μαλλιά για το καλοκαίρι 2021 καλεί για σκουρόχρωμες αποχρώσεις, που τυπικά προτιμώνται τους πιο κρύους μήνες του έτους. Όσο απρόσμενο και να φαίνεται το συγκεκριμένο hair trend, οι celebrities του Hollywood δείχνουν να το έχουν ήδη "αγκαλιάσει" αποδεικνύοντας ότι η κομψότητα των σκουρόχρωμων μαλλιών είναι επίκαιρη σε κάθε εποχή.

Going Darker | Μια από τις μεγαλύτερες τάσεις στα μαλλιά για το καλοκαίρι 2021

Hailey Bieber

Η Hailey Bieber απαρνήθηκε τα signature ξανθά μαλλιά της και αγκάλιασε τις ρίζες της, υιοθετώντας ένα beige-gray blonde hair look, που φλερτάρει έντονα με το καστανό. Φορώντας ένα playful μαύρο βελούδινο Saint Laurent one-piece με ψηλό λαιμό, η Bieber φωτογραφήθηκεμε αφορμή το Saint Laurent Spring/Summer 2022 menswear show, αποκαλύπτοντας το νέο low maintenace look της. Οι ανοιχτόχρωμοι ξανθοί τόνοι στο μπροστινό μέρος, φωτίζουν το πρόσωπό της, ενώ οι σκουρόχρωμες ρίζες και τα μήκη κάνουν το hair look της να δείχνει ακριβό και ταυτόχρονα εξαιρετικά φυσικό.

Στο παρελθόν η ίδια έχει αποκαλύψει πως αγαπά τα χρώματα μαλλιών που απαιτούν μηδαμινή προσπάθεια για να δείχνουν κομψά. "Μου άρεσαν τα ροζ μαλλιά μου, αλλά ήταν δύσκολο να διατηρηθούν", είχε πει σε συνέντευξή της.

Jessica Alba

Γνωστή εδώ και χρόνια για το caramel balayage της, η Jessica Alba υιοθέτησε την τάση βάφοντας τα μετρίου μήκους μαλλιά της σκούρα καστανά -σχεδόν μαύρα. Η συγκεκριμένη απόχρωση κολακεύει εξαιρετικά την επιδερμίδα της, ενώ αναδεικνύει τα "σοκολατένια" μάτια της.

Bella Hadid

Μία ακόμα celebrity που απαρνήθηκε τα ανοιχτόχρωμα μαλλιά της είναι η Bella Hadid, η οποία πριν μερικές εβδομάδες υιοθέτησε μία πιο σκουρόχρωμη -σχεδόν μαύρη- απόχρωση που ονομάζεται "mocha chocolate". Πρόκειται για μία πολύ πλούσια, σκουρόχρωμη καστανή απόχρωση με διακριτικές ανταύγειες στις άκρες, που δείχνουν πολύ κομψές.

Να σημειωθεί ότι πέρυσι το καλοκαίρι, η νεότερη των αδερφών Hadid είχε ανοίξει το χρώμα των μαλλιών της, ενώ για τις διακοπές της στην Ελλάδα πριν δύο χρόνια είχε γίνει ξανθιά.

Selena Gomez

Πριν από μερικούς μήνες η Selena Gomez έκανε μια μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της. Πιο συγκεκριμένα, η άλλοτε μελαχρινή star, απαρνήθηκε το signature καστανό χρώμα των μαλλιών, υιοθετώντας ένα platinum blonde look.

Αν και άκρως καλοκαιρινό, η Gomez το απαρνήθηκε και αυτό και λίγο πριν τις διακοπές επέστρεψε στα χαρακτηριστικά καστανά μαλλιά της, επιβεβαιώνοντας μία από τις μεγαλύτερες τάσεις στα μαλλιά για το καλοκαίρι 2021.