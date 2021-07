5 πράγματα που πρέπει να ξέρετε πριν αφήσετε τα μαλλιά σας φυσικά γκρίζα

Μπορεί η Sarah Jessica Parker στις πρώτες φωτογραφίες του reboot του Sex and the City και η Andie MacDowell στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Καννών 2021 να ανέδειξαν τα φυσικά γκρι μαλλιά τη νέα κορυφαία τάση για γυναίκες άνω των 50, ωστόσο η μετάβαση από τη βαφή σε ένα au naturel look δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Αν θέλετε να αφήσετε τα μαλλιά σας γκρίζα και να ενστερνιστείτε τη νέα εκδοχή του chic over 50, οι παρακάτω συμβουλές θα σας φανούν πραγματικά σωτήριες:

Θέλετε να αφήσετε τα μαλλιά σας γκρίζα; Ιδού πώς να το κάνετε σωστά

1. Colour Correction

Όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, ο πιο κομψός τρόπος να αφήσετε τα μαλλιά σας φυσικά είναι... να τα βάψετε. Αντί να αφήσετε τις ρίζες σας να "κατέβουν" προκειμένου να φανερώσουν το φυσικό χρώμα των μαλλιών σας, το οποίο θα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη βαφή, ζητήστε από τον κομμωτή σας να βάψει τα μαλλιά σας σε μία γκρίζα απόχρωση κοντά στη φυσική σας, έτσι ώστε καθώς "κατεβαίνουν" οι ρίζες, να γίνεται σωστό blending με τα μήκη.

2. Grey Blending

Εναλλακτικά μπορείτε να δοκιμάσετε την τεχνική grey blending, η οποία αντί να στοχεύει στην πλήρη κάλυψη των λευκών ή γκρίζων μαλλιών, στοχεύει στην ανάδειξή τους. Σε αυτή ο colorist αξιοποιεί διαφορετικές τεχνικές, όπως ανταύγειες διάσπαρτες σε όλο το μήκος των μαλλιών, balayage ή ακόμα και foilyage σε ξανθές συνήθως αποχρώσεις, οι οποίες κολακεύουν το φυσικό γκριζάρισμα των μαλλιών και βοηθούν να γίνει αναίμακτη η μετάβαση στα γκρίζα μαλλιά.

3. Clear your schedule

Η όλη διαδικασία απαιτεί χρόνο, καθώς μπορεί να χρειαστούν ακόμα και έξι μήνες για μια επιτυχής πλήρη μετάβαση από τη βαφή στα φυσικά γκρίζα μαλλιά. Η χρονοβόρα αυτή διαδικασία και τα συχνά touch ups στο κομμωτήριο έχει φυσικά και ανάλογο price tag.

4. Handle with care

Όπως συμβαίνει και με τα πλατινέ μαλλιά, έτσι και τα γκρίζα απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα. Προκειμένου να εξουδετερώνονται οι κίτρινοι τόνοι, εμπλουτίστε το οπλοστάσιο της ομορφιάς σας με μοβ σαμπουάν και conditioners και φυσικά μην αμελείτε την καλή ενυδάτωση των μαλλιών σας.

5. It's a new you

Ακριβώς έτσι όπως συμβαίνει και με οποιοδήποτε άλλο νέο χρώμα μαλλιών, θα χρειαστείτε λίγο χρόνο να συνηθίσετε την καινούρια εμφάνισή σας. Δεν αποκλείεται μάλιστα να πιάσετε τον εαυτό σας να αλλάζει τον τρόπο που κάνει το μακιγιάζ και τα μαλλιά του ή τον τρόπο που ντύνεται προκειμένου οι επιλογές του να κολακεύουν περισσότερο το νέο hair look του. Η δική μας συμβουλή; Μην διστάσετε να πειραματιστείτε με έντονα κραγιόν και ιδιαίτερα prints στα ρούχα, που θα χαρίσουν ζωηράδα και νεανικότητα στην εμφάνισή σας.